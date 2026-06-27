Fordulat a Perzsa-öbölben: iráni drónok csaptak le Bahreinre, újabb támadás érte a Hormuzi-szorost – újra fellángolhat a háború?

Bahrein szerint iráni drónok támadták meg az ország területét, miközben a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros térségében óráról órára nő a katonai feszültség. A támadások mellett egy tartályhajót is találat ért a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalán.

Bahrein, Irán és az Egyesült Államok egymásnak ellentmondó közleményeket adott ki, miközben újabb hajótámadás történt a Hormuzi-szorosban / Fotó: AFP

A bahreini hatóságok közleménye szerint a támadás súlyos fenyegetést jelentett az ország lakói és az ott élő külföldiek számára, egyben azt állították, hogy az akció aláássa a békés rendezésre irányuló erőfeszítéseket.

A bejelentés különösen érzékeny, mivel Bahrein ad otthont az amerikai haditengerészet Ötödik Flottájának, amely kulcsszerepet játszik az Egyesült Államok katonai jelenlétében a Perzsa-öböl térségében.

Az ország ráadásul régóta az egyik leghatározottabb bírálója Teherán regionális politikájának.

Irán ezzel párhuzamosan közölte, hogy csapásokat mért olyan célpontokra, amelyek amerikai erőkhöz köthetők a térségben. Az iráni Forradalmi Gárda szerint haditengerészeti egységei amerikai katonai létesítményeket támadtak meg válaszul az Egyesült Államok pénteki légicsapásaira. Arról azonban nem közöltek részleteket, hogy pontosan mely bázisokat vagy objektumokat érte támadás.

Jöhet az újabb olajválság: ismét egymást támadja az USA és Irán - a magyar kutatkon is megérezhetjük Az iráni–amerikai katonai eszkaláció ismét a Hormuzi-szorost sodorhatja veszélybe, ami már hétfőn megemelheti a világpiaci olajárakat. Ez Magyarországon is gyorsan megjelenhet a kutakon, különösen azért, mert közben megszűnnek a védett üzemanyagárak.

Az iráni külügyminisztérium az amerikai akciót a két ország között létrejött békemegállapodás nyílt megsértésének nevezte. Közleményük szerint az Egyesült Államok iráni part menti megfigyelőállásokat támadott, ami szerintük sérti az ENSZ Alapokmányát is. Teherán azt állítja, hogy válaszcsapásai kizárólag amerikai érdekekhez kapcsolódó célpontokat értek.

Közel volt a béke,most újra forr a víz a Hormuzi-szorosban

Washington ezzel szemben azt közölte, hogy pénteki légicsapásai közvetlen válaszlépések voltak egy iráni dróntámadásra, amely egy kereskedelmi hajót ért a Hormuzi-szorosban. Az amerikai hadsereg szerint iráni rakéta- és drónraktárakat, valamint part menti radarállásokat semmisítettek meg.