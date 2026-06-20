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Rendkívüli

Rendkívüli: összeomlott a tűzszünet, Irán máris bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását – újabb olajárrobbanás jöhet

Hormuzi-szoros
Libanon
Irán

Rendkívüli: összeomlott a tűzszünet, Irán máris bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását – újabb olajárrobbanás jöhet

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Amitől tartani lehetett, bekövetkezett szombat délután. Az iráni hadsereg, válaszul a libanoni támadásora, bejelentette, hogy lezárja a Hormuzi-szorost. Cikkünk frissül.
Járdi Roland
2026.06.20, 15:40

Az iráni Mehr hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Hormuzi-szorost ismét lezárta Irán, írja az Al Jazeera szombat délután.

Közel-Kelet, Hormuzi-szoros Charles de Gaulle repülőgép-hordozó Franciaország Irán, iráni háború, iráni konfliktus
Fotó: Marine Nationale / AFP

A hadsereg indoklása szerint Izrael ugyanis megsértette az Egyesült Államokkal kötött tűzszüneti megállapodást, amely mindkét ország szövetségeseire (jelen esetben Izraelre és a libanoni síita Hezbollah milíciára) is vonatkozik. 

Ahogy beszámoltunk róla, szombaton további támadásokat indított Izrael Libanonban. A libanoni állami hírügynökség szerint legalább 11 ember halt meg, miután izraeli harci repülőgépek, drónok és tüzérségi lövedékek több mint egy tucat területet vettek célba, sokukat Nabatieh városa környékén. Az izraeli hadsereg azt nyilatkozta, hogy „Hezbollah terrorista célpontokat” támadott, azt követőn, hogy a csoport több mint 50 lövedéket lőtt ki izraeli erőkre Dél-Libanonban.

 

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