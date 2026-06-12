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energiaválság
Hormuzi-szoros
olajexport

A Hormuzi-szoros nyitására várnak csak a tankerek, azonnal készek felszedni a horgonyt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elemzők szerint a vártnál gyorsabban megindulhat a forgalom. A Hormuzi-szoros megnyitása közelebb kerül az amerikai–iráni megállapodással.
M. Cs.
2026.06.12, 13:35
Frissítve: 2026.06.12, 13:48

Gyorsan megnőhet a kereskedelmi hajók forgalma, amint megnyílik a Hormuzi-szoros, és az Egyesült Államok, valamint Irán közötti megállapodás garantálja a biztonságot a világ egyik legforgalmasabb vízi útvonalán. Az ugyan nem várható, hogy a korábbihoz hasonlóan hamarosan ismét napi 130-140 hajó kelhet át, de a mostani öt-tíznél biztosan több.

Hormuzi-szoros
Közelebb kerültünk a Hormuzi-szoros megnyitásához, megszülethet az amerikai–iráni megállapodás / Fotó: BEST-BACKGROUNDS

A legfrissebb hírek szerint már a hétvégén aláírhatják az amerikai–iráni megállapodást, Lars Barstad, a tankereket üzemeltető Frontline vezérigazgatója nagyon optimista.

A ciprusi székhelyű Frontline 80 hajóból álló flottával szállítja világszerte a kőolajat és a feldolgozott olajtermékeket, öt tankere rekedt a Perzsa-öbölben a szoros globális energiasokkot okozó zárlata miatt.

Barstad a CNBC-nek a héten adott interjúban elmondta, hogy több cég már a térségbe irányította a tankereit, amelyek így 

azonnal indulásra készek, amint megkapják az utasítást a horgony felhúzására.

A Frontline nem tartozik közéjük.

Ugrásra készen várják a Hormuzi-szoros megnyitását

„Bizonyos szereplők tisztán kereskedelmi okokból pozicionálják magukat, hogy megpróbálják kihasználni a szoros megnyitása adta lehetőséget. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy vételi opciót tartanánk fenn valamire, ami esetleg megtörténik” – fogalmazott.

Indian LPG Tanker Jag Vasant Docks In Mumbai After Hormuz Passage Amid Regional Conflict
Vissza kell irányítani a tankereket a térségbe / Fotó: NurPhoto via AFP

Néhány hajótulajdonos a zárlat alatt is megkockáztatta a tankerek átjuttatását, voltak olyanok, amelyek lekapcsolt jeladókkal és elektronikus berendezésekkel, óriási kockázatot vállalva, egy szűk, sziklás, Omán partjai mellett húzódó útvonalon próbálták megtenni az utat.

A Kpler árupiaci adatszolgáltató cég szerint március 22-én még 184 millió hordónyi olaj parkolt a Hormuzi-szoros rossz oldalán lévő tankereken, június elején már csak 148 millió, ami nagyjából napi 500 ezer hordó kiszabadulását jelenti.

Barstad elmondta, hogy jelenleg 

a világ legnagyobb tankereinek 10 százaléka várakozik a Perzsa-öbölben olajjal feltöltve.

Mindegyik nagyjából kétmillió hordó szállítására képes, és ezek lesznek az elsők, amelyek áthajóznak majd az ismét megnyitott szoroson.

Rengeteg olaj indul majd egyszerre útnak

A térségbeli államok kétségbeesetten várnak erre a pillanatra, mert az olajtárolóik gyakorlatilag a háború eleje óta tele vannak, és hatalmas anyagi veszteséget jelent, hogy nem tudják azt eljuttatni a piacra.

„Rengeteg olaj lesz majd hirtelen a vizeken” – hangsúlyozta Barstad, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a forgalom megindulása logisztikai szempontból is nagy kihívást jelent majd, mert mindegyik érintett állam minél hamarabb meg akarja kezdeni az exportot.

olajárak Hormuzi-szoros
Alig várják a tulajdonosok, hogy indíthassák a teherszállítókat / Fotó: Stringer

Korábban Nils Haupt, a világ egyik legnagyobb hajózási vállalata, a Hapag-Lloyd kommunikációs vezetője is figyelmeztetett, hogy a probléma mindaddig megoldatlan marad, amíg minden hajó el nem hagyja a Hormuzi-szorost, mert az olaj és cseppfolyósított földgáz (LNG) mellett több százezer konténert is el kell szállítani.

Ráadásul nemcsak a kifelé, hanem a befelé tartó forgalomnak is meg kell indulnia.

Nehéz lesz elég tankert találni

További problémát jelent, hogy a tankereket átirányították a világ más részeire, például az Egyesült Államokba, amely a világ legnagyobb olajexportőrévé vált az idén, teljesen kiszipolyozzák a vevők.

Amin Nasszer, a szaúdi Aramco vezérigazgatója szerint is elég tankert találni lesz a legnagyobb kihívás – ebben azonban segíteni fog, hogy a szállítási költségek olyan magasságokba ugrottak, ami visszacsábítja a hajótulajdonosokat a Közel-Keletre.

A jelenleg az Egyesült Államokból Ázsiába olajat szállító hajóknak azonban 30 napba telik, mire a Perzsa-öbölbe érnek, miután elérték az úti céljukat.

Az is problémát jelent, hogy 

a közel-keleti exportőrök nem tudnak gyorsan visszatérni a háború előtti termelési szintre.

A lezárt kutak közül néhány valószínűleg újra sem nyitható, mert végzetesen megrongálódott a nyomás hiánya és a vízszennyezés miatt.

Energiaválság

Energiaválság
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