Akna zárja el a Hormuzi-szorost, jött a figyelmeztetés – nem lesz egyszerű meggyógyítani az energiabeteg világot

Bár az Egyesült Államok és Irán megállapodása elvileg megnyithatja az utat a normális hajóforgalom előtt, a Hormuzi-szorosban továbbra is jelentős biztonsági kockázatok vannak. A térségben aknákat észleltek, így a hajótulajdonosok egy része továbbra is kivár.

A Hormuzi-szoros környékén továbbra is aknák és biztonsági kockázatok nehezítik a közlekedést / Fotó: AFP

Miközben Washington és Teherán megállapodást kötött a konfliktus lezárásáról és a tengeri kereskedelem normalizálásáról, a Hormuzi-szorosban továbbra sem állt helyre teljesen a bizalom.

A világ egyik legfontosabb energiafolyosóján péntek reggel látványosan visszaesett a hajóforgalom, ami arra utal, hogy a hajótársaságok egy része inkább a biztonságot választja a gyors visszatérés helyett.

A csütörtöki megállapodás után még kifejezetten optimista hangulat uralkodott. Alig néhány órával az egyezség aláírását követően közel 10 millió hordó olajat szállító tanker haladt át a szoroson vagy jelent meg annak közelében. Köztük voltak az első szaúdi tulajdonú olajszállítók is a konfliktus kirobbanása óta.

Péntekre azonban jelentősen megváltozott a kép: a reggeli órákban gyakorlatilag nem láttak kifelé tartó tankereket a Perzsa-öbölből. Bár néhány hajó továbbhaladt a térségen keresztül, a forgalom összességében jóval visszafogottabb volt, mint amit a megállapodás utáni első órák alapján várni lehetett.

A Hormuzi-szoros elméletben újra nyitva, de a hajótársaságok kivárnak: biztonsági garanciák kellenek Jó hírek érkeztek a Közel-Keletről szerda késő este. Donald Trump az Egyesült Államok elnöke előzetes békemegállapodást írt alá Iránnal, amelynek értelmében a Hormuzi-szoros azonnal megnyílik. A piacok pozitívan reagáltak a fejleményekre, azonban a legtöbb hajózási vállalat nem lépett azonnal. A kivárás oka, hogy továbbra is több a nyitott kérdés, így a kockázat magas.

A bizonytalanság egyik fő oka, hogy a feleknek a következő 60 napban kellene kidolgozniuk az ideiglenes megállapodás részleteit, ám már az első diplomáciai nehézségek is megjelentek. Az eredetileg Svájcba tervezett tárgyalási fordulót törölték, miközben a térségben továbbra is feszült a katonai helyzet.