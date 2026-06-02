Hátborzongató jóslat érkezett: a valaha volt legforróbb nyárnak nézhetünk elébe – brutálisan megugorhat a kávé és a cukor ára

A Meteorológiai Világszervezet szerint akár 80 százalékos valószínűséggel is kialakulhat az El Nino időjárási jelenség a következő hónapokban, amely tovább fokozhatja a globális felmelegedés hatásait. A szakértők szerint már 2027-ben megdőlhet a 2024-ben felállított globális hőmérsékleti rekord, miközben a szélsőséges időjárás az élelmiszerárakra is hatással lehet.
VG
2026.06.02, 14:16
Frissítve: 2026.06.02, 14:38

Az El Nino kialakulásának jelei már hónapok óta láthatók a Csendes-óceán trópusi térségében, és nagyban befolyásolja a lokális időjárást. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) szerint a dél-amerikai partok közelében mért tengervíz-hőmérséklet április vége és május közepe között már elérte az El Nino-években jellemző szintet, miközben a mélyebb rétegekből is rendkívül meleg víz áramlik a felszín közelébe.

Európában korlátozottak lehetnek a közvetlen időjárási hatások / Fotó: Neenawat Khenyothaa

A jelenség kialakulásának valószínűsége június és augusztus között 80 százalék, és a WMO szerint mintegy 90 százalék az esély arra, hogy legalább novemberig fennmaradjon. Az ENSZ főtitkára, António Guterres szerint az El Nino „olajat önt a globális felmelegedés tüzére”, ezért a következmények várhatóan még intenzívebbek és szélesebb körűek lesznek.

Akár újabb hőmérsékleti rekord is jöhet

A legutóbbi El Nino 2023–2024-ben alakult ki, és az 1950 óta megfigyelt öt legerősebb esemény közé tartozott. A jelenség jelentős szerepet játszott abban, hogy 2024 a mérések kezdete óta a legmelegebb év lett.

A WMO legfrissebb előrejelzése szerint 86 százalék az esély arra, hogy a 2026 és 2030 közötti időszak valamelyik éve még a 2024-es rekordot is meghaladja. A szakértők szerint ez már 2027-ben bekövetkezhet, ha az El Nino kellően erőssé válik.

A kutatók egy része egy úgynevezett szuper El Nino lehetőségét sem zárja ki. Mojib Latif, a kieli Helmholtz Óceánkutató Központ kutatója szerint jelenleg nagyjából 50-50 százalék az esély arra, hogy egy rendkívül erős esemény alakuljon ki.

Európában korlátozottak lehetnek a közvetlen időjárási hatások

A szakértők szerint Közép-Európa viszonylag távol helyezkedik el a jelenség központjától, ezért a közvetlen meteorológiai következmények jóval gyengébbek lehetnek, mint a világ más részein.

Daniela Domeisen szerint mire a Csendes-óceán térségében kialakuló légköri változások elérik Európát, azokat számos egyéb óceáni és légköri folyamat módosítja. Emiatt a kontinensen csak korlátozott mértékű időjárási eltérések várhatók.

A boltokban is érezhető lehet a hatása

A gazdasági következmények azonban Európában is megjelenhetnek. Armin Bunde szerint az El Nino által okozott terméskiesések közvetetten az élelmiszerárakban is megjelenhetnek.

A leginkább érintett termékek között a cukor, a kávé és a kakaó szerepelhet. Az El Nino ugyanis gyakran okoz aszályokat

  • Délkelet-Ázsiában,
  • Ausztrália keleti részén
  • és Afrika egyes térségeiben,

miközben

  • Dél-Amerikában
  • és Kelet-Afrika több országában

súlyos árvizek alakulhatnak ki. A mezőgazdasági termelésre gyakorolt hatások miatt a globális nyersanyagpiacokon jelentős ármozgások következhetnek be, amelyek az európai fogyasztók számára is magasabb árakat eredményezhetnek.

Még sok a bizonytalanság

A kutatók szerint egyelőre nem lehet pontosan megmondani, milyen erősségű lesz az idei El Nino. A jelenség alakulását nagyban befolyásolják a Csendes-óceán térségében jelentkező szélrendszerek, amelyek előrejelzése továbbra is komoly kihívást jelent.

Abban sincs még tudományos egyetértés, hogy a klímaváltozás önmagában erősebbé teszi-e az El Nino eseményeket. A WMO szerint erre jelenleg nincs egyértelmű bizonyíték, ugyanakkor a háttérben zajló globális felmelegedés miatt minden újabb El Nino magasabb hőmérsékleti bázisról indul, ami tovább növeli a rekordmeleg évek kialakulásának esélyét.

