Köhög Európa gazdasági erős embere, a friss diagnózis idült betegségre utal

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Németország
Ifo
GDP

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A tekintélyes német Ifo Gazdaságkutató Intézet csütörtökön 0,8 százalékra csökkentette a következő évre vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzését a márciusban várt 1,2 százalékról. A mérséklés fő okaként az intézet az inflációs kockázatokat nevezte meg, vagyis arra számítanak, hogy az iráni háború lezárása ellenére maradnak magasabbak az árak az év hátralévő részében. Az Ifo ugyanakkor kitartott az idei évre vonatkozó 0,8 százalékos növekedési prognózisa mellett, amelyet az expanzív fiskális politika, valamint az infrastruktúrára, a klímasemlegességre és a védelemre fordított magasabb állami kiadások támogatnak.
VG
2026.06.18, 11:30

„A német gazdaság fellendülése lendületet vett az elmúlt téli félévben” – áll az Ifo legfrissebb előrejelzésében, melyet a Reuters idéz. Ám a jelentés előretekintve megállapítja, hogy a közel-keleti konfliktus által kiváltott hirtelen energiaár-emelkedés csökkenti a háztartások vásárlóerejét, és rányomja a bélyegét a lakossági fogyasztásra.

német, ifo
A Tesla Berlin melletti Gigafactory elektromosautó-gyárában álló félkész modell - rontotta a német GDP-előrjelzését az Ifo / Fotó: gofra

Ifo: nincs ok az örömre a jövőbe tekintve

 Az intézet abból indul ki, hogy a közel-keleti konfliktus a következő hetekben rendeződik, és az energiaárak fokozatosan csökkenni fognak, de figyelmeztetett arra, hogy az előrejelzés „jelentős lefelé mutató kockázatokat” hordoz magában, ha a konfliktus újra fellángolna. 

A németországi infláció az idei évben várhatóan 2,9 százalékra emelkedik, majd 2027-ben kismértékben, 2,7 százalékra mérséklődik – ez több, mint az Ifo korábbi előrejelzése –, mivel a magasabb olajárak megjelennek a termékek és szolgáltatások áraiba.

A hosszú távú kilátások továbbra is gyengék az Ifo szerint: 

a potenciális növekedés az évtized végére várhatóan mindössze 0,1 százalékra esik vissza a demográfiai nyomás és a gyenge termelékenység-növekedés miatt. 

A termelékenységi versenyben való lemaradás különösen a német autóiparban tapasztalható a kínai vállalatoknál látottaknál látott összevetésben, az ezzel és a német autógyártást érő kihívásokkal folglalkozó cikkünket a Világgazdaság oldalán ide kattintva nyithatja meg.

Kockázati leltárt készített az Ifo

Az intézet feltételezi, hogy a közel-keleti konfliktus a következő hetekben megnyugvással zárul, és az energiaárak fokozatosan csökkennek, ám az értékelés szerint ez csak addig tarthat, ha a konfliktusnak valóban vége lesz. Ellenkező esetben az energiaárak újra emelkedésnek indulnak.

Az Ifo szerint a fiskális politika kölcsönözheti a lendületet a visszafogottabb növekedésnek az előjelzés időszakában. Ez azt jelenti az elemzés szerint, hogy 

  • az infrastruktúrára, 
  • a klímasemlegességre, és 
  • a védelemre fordított többletkiadások növelik a fogyasztási és beruházási kiadásokat.

A várakozások szerint 2026-ban és 2027-ben a gazdasági teljesítmény 0,9, illetve 0,5 százalékát kitevő expanzív fiskális ösztönző intézkedésekre kerül sor. 

A fiskális élénkítés mindkét évben 0,5 százalékponttal járul hozzá a bruttó hazai termék (GDP) növekedéséhez. 

Ugyanakkor a költségvetési hiány a GDP 2,8 százalékáról (2025) várhatóan 4,1, illetve 4,9 százalékra emelkedik. A bruttó adósság várhatóan 2027-re a gazdasági teljesítmény 68,1 százalékára duzzad

Az intézet szerint a munkaerőpiac a fellendülés jeleit mutatja, de a talpra álláshoz több időre van szükség. 

Sőt, a foglalkoztatottak száma valószínűleg 140 000 fővel csökken 2026-ban, és csak 63 000 fővel nő 2027-ben. Ugyanakkor a munkanélküliek száma várhatóan 31 000 fővel nő idén, és 123 000 fővel csökken jövőre.

A munkanélküliségi ráta várhatóan 6,3 százalék lesz 2026-ban, és 6,1 százalékra csökken 2027-ben.

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