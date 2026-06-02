Felsóhajthat, aki Horvátországban nyaral, de csak a magyarok – mások a fejüket fogják

Áprilisban semelyik euróövezeti ország nem drágult úgy Bulgárián kívül, mint Horvátország, kedden azonban kiderült, hogy az 5,4 százalékos éves infláció májusra 4,9-re mérséklődött. Az még mindig igen nagy drágulás, mondhatja, akinek a 2 százalék körüli legutóbbi magyar inflációs számok vannak a fejében. Pont a nyaralni induló magyarok számára azonban van valami, ami ezt a pirulát megédesíti, és ebben szinte senki sem osztozik velük Európában.

Az infláció némileg mérséklődött Horvátországban, de még mindig olyan magas, hogy ennek Európában szinte csak a magyarok tudnak örülni / Fotó: Robert Harding via AFP

Előrevetve: akinek beindult a fantáziája az új magyar kormány euróbevezetési tervén, annak elgondolkodtató az eset.

A devizapiacon kereskedőké beindult, ezért is erősödött a forint többéves csúcsokra. A horvát inflációra viszont pont ezért fütyülhet, aki forintban keres és az adriai partokra készül. Forint nélkül ez nem menne.

Lássuk, miért van ez. A 4,9 százalékos drágulás az pont 4,9 százalék azoknak a számára, akik az eurózónában keresik a pénzüket, mint maguk, a horvátok. Aki azonban forintban keres, az az árfolyamgrafikonra pillantva azt látja, hogy a horvátoknál 4,9 százalékos drágulást okozó 12 hónapban 12 százalékot erősödött a forintja az euró ellenében.