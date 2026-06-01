Ezt már nem fogja kibírni a védett üzemanyagár: elszabadul az olajpokol, extrém drágulás közeleg – előre figyelmeztettek, mennyibe fog kerülni egyetlen hordó

Heteken belül rendkívül alacsony szintre eshetnek az olajkészletek az iráni háború szállítási akadályai miatt, ami meredek áremelkedést indíthat el a piacon – erre figyelmeztetett az Exxon Mobil egyik vezetője. Neil Chapman, az amerikai olajipari óriás alelnöke egy New York-i, a Bernstein által szervezett konferencián beszélt arról, hogy a közel-keleti konfliktus hatása már a globális készletszinteken is egyre erősebben látszik.

Megkongatták a szakértők a vészharangot, az iráni háború miatt berobbanhatnak az üzemanyagárak / Fotó: Sipeki Péter

Nagyon alacsony szintre eshetnek a tartalékok

Chapman szerint a piac „példátlan készletszintekhez” közelít. Úgy fogalmazott, hogy az olajkészletek „nagyon-nagyon alacsony” szintre eshetnek, és szerinte már csak az a kérdés, hogy ez két-három héten belül, vagy valamivel később következik-e be. Az Exxon vezetője szerint amikor a készletek elérik ezt a mélypontot, az áraknak gyakorlatilag csak egy irányuk marad:

felfelé.

A vállalat várakozása szerint a fizikai Brent olajszállítmányok ára hordónként 150–160 dollárra ugorhat, ha a készletek történelmi mélypontra esnek. Ez nagyjából 54–58 ezer forintos hordónkénti ársávnak felel meg, árfolyamtól függően. Chapman szerint ilyen árszintnél már megjelenik a keresletrombolás, vagyis az olaj drágulása önmagában kezdi visszafogni a fogyasztást, és ez hozhatja vissza az egyensúlyt a piacra.

Az iráni háború meglőtte a határidős piac árait

A határidős piacon egyelőre ennél jóval alacsonyabb árakat látni. A júliusi szállítású Brent olaj határidős jegyzése csütörtökön 94 dollár alatt zárt, ami körülbelül 34 ezer forintos hordónkénti árnak felel meg. A befektetők továbbra is abban bíznak, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejöhet egy megállapodás, amely

újra megnyithatja a Hormuzi-szorost.

A szoros lezárása az olajpiac egyik legfontosabb kockázati tényezője, a Nemzetközi Energiaügynökség szerint Irán lépése eddig több mint egymilliárd hordó olajat vont ki a piacról, ami a szervezet megítélése alapján a történelem legnagyobb olajellátási zavara. Az eddigi hatást az olajkészletek tompították, Chapman szerint azonban ez nem tarthat örökké.