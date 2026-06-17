Kiszivárgott a titkos alku: 300 milliárd dollárért cserébe mondhat le Irán az atomfegyverről

Jelentős gazdasági kedvezményekhez juthat Irán az Egyesült Államokkal kötendő megállapodás részeként – írta meg a Bloomberg.

Irán jelentős gazdasági kedvezményeket kaphat az Egyesült Államokkal kötendő megállapodás részeként / Fotó: NurPhoto via AFP

A dokumentum szerint

Teherán azonnal újraértékesíthetné kőolaját a nemzetközi piacokon, hozzáférést kaphatna egy legalább 300 milliárd dolláros fejlesztési alaphoz,

valamint idővel felszabadíthatnák a külföldön befagyasztott iráni vagyoneszközöket is.

A tervezet szerint Washington és Teherán vasárnap megállapodott az egyezség főbb pontjairól, amelyet várhatóan június 19-én írnak alá Svájcban. Ezt követően 60 napos tárgyalási időszak kezdődne a háború végleges lezárásáról és az iráni atomprogram szigorú korlátozásáról.

Az egyezség értelmében az amerikai pénzügyminisztérium az aláírást követően mentességet adna az iráni kőolaj- és petrolkémiai termékek exportjára.

Emellett az Egyesült Államok megszüntetné a tengeri blokádot, a felek pedig vállalnák, hogy 30 napon belül helyreállítják a Hormuzi-szorosban a háború előtti hajóforgalmat.

A dokumentum szerint az Egyesült Államok és regionális partnerei legalább 300 milliárd dolláros finanszírozással támogatnák Irán gazdasági újjáépítését és fejlődését. A befagyasztott iráni eszközök felszabadítását is kilátásba helyezik, ugyanakkor a tervezet nem tartalmaz konkrét határidőt.

A kedvezményekért cserébe Iránnak vállalnia kellene, hogy

soha nem fejleszt atomfegyvert,

semlegesíti dúsított nukleáris anyagait,

és garantálja a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban.

Az iráni atomprogrammal kapcsolatos további kérdéseket egy későbbi végleges megállapodás rendezné.

Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor tagadta, hogy Washington 300 milliárd dollárt fizetne Iránnak.

A tervezet szerint nem közvetlen kifizetésről, hanem az újjáépítéshez szükséges finanszírozás biztosításáról lenne szó.

A kiszivárgott dokumentum politikai vitákat váltott ki az Egyesült Államokban. Több republikánus politikus és Iránnal szemben keményebb fellépést sürgető szakértő szerint Teherán túl nagy gazdasági engedményeket kapna anélkül, hogy elegendő ellenszolgáltatást nyújtana.