Rendkívüli: szerda éjjel Amerika bosszút állt Iránon, újra kitört a háború – azonnal felment az olaj ára, így soha nem lesz béke

Szerdára virradóra az Egyesült Államok és Irán csapásokat váltott egymással, miután Iráni erők lelőttek egy amerikai Apache helikoptert a Hormuzi-szoros felett. Washington légvédelmi állásokat, irányítóközpontokat és radarrendszereket vett célba, a perzsa állam pedig dróntámadást intézett az amerikai haditengerészet bahreinii bázisaként is ismert Ötödik Flotta ellen, és hosszú hatótávolságú rakétákat lőtt ki egy jordániai amerikai légibázisra.

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Donald Trump elnök előzetesen leszögezte: az Egyesült Államok nem hagyja válasz nélkül a helikopter lelövését. Az Amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közleménye szerint a csapások arányos választ jelentettek az utóbbi időben amerikai erőket és kereskedelmi hajókat ért támadásokra.

Az Iráni Forradalmi Gárda azt állította, hogy rakétái eltalálták a jordániai Azraq városában lévő légibázis F–35-ös vadászbombázókat befogadó hangárjait. Egy amerikai tisztviselő ezt cáfolta, ugyanakkor megerősítette, hogy Bahrein és Kuvait ellen is rakétás és dróntámadásokat indítottak, bár az iráni fél kuvaiti csapásokat nem ismert el.

A tisztviselő hangsúlyozta: egyelőre nincs jele annak, hogy Irán elérte volna a kitűzött célpontokat, és amerikai személyi sérülés sem történt. A Forradalmi Gárda közleménye kilátásba helyezte, hogy folytatódó összecsapás esetén még súlyosabb válasz várható. Irán eközben megerősítette: az amerikai csapások Jask, Sirik és Qeshm szigetein telekommunikációs és vízellátási infrastruktúrát is érintettek.

Papíron tűzszünetet kötött a két ország

A csapások újabb terhet rónak a felek tűzszünetre, amelyet április 8-án kötöttek. Trump ismételten azt hangoztatta, hogy Washington és Teherán közel áll a megállapodáshoz, amelynek keretében a szoros újra megnyílna, és tárgyalások indulhatnának Irán nukleáris programjáról.

A Hormuzi-szoroson — amelyen a világ kőolaj- és földgázkínálatának nagyjából egyötöde áramlik át — a forgalom február 28. óta szinte teljesen leállt, mióta az Egyesült Államok és Izrael háborút indított Irán ellen.