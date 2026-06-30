Egyedül maradt Magyar Péter kormánya a védett ár eltörlésével: Európa riadalma kitart, hullanak a munkahelyek

Értékelhetnénk akár pozitívnak is az Európai Bizottság hétfőn közzétett júniusi gazdasági bizalmi indexeit, de csak ha a két-három hónappal ezelőtti helyzethez mérjük. A számhalmazban mély bizalmatlanság rejlik az amerikai-iráni béketárgyalások ellenére – nem véletlen, hogy az iráni konfliktus káraitól védő rendkívüli intézkedéseiket nem vezetik ki az európai kormányok. Az ország, ahol nem tudták kivárni, hogy leülepedjék a por: Magyarország. Eközben Európában a munkahelyeket féltik, amire szintén másutt ismeretlen, furcsa receptet talált a Tisza-kormány: a vendégmunkások megregulázását.

Iráni konfliktus: nálunk nem lett tüntetés belőle, mint az íreknél, mert kivédtük az üzemanyagárdrágulást – most azonban jelentkezik némi hasonlóság, a sietősségben Fotó: AFP

Bizalmi index, ez nem olyan kézzelfogható és könnyen érthető mutató, mint az infláció, vagy a bér.

A Brüsszel számolta vállalati és lakossági bizalmi mutatók azonban ebben az esetben nagyon sokatmondóak, mert

mindannyiunk közös élménye volt, milyen mély riadalmat okozott az európai gazdaságokban – nálunk is – az iráni háború hozta energiaválság,

mekkora megkönnyebbülést a béketárgyalások megindulása,

ami visszaszorította felszökött olajárakat – erre hivatkozva pedig Magyar Péter kormánya nagyon kézzelfogható lépést tett: megszüntette az Orbán Viktor kormánya által bevezetett védett üzemanyagárakat.

Ezt úgy tehették, hogy nem volt "ára" népszerűségben, hiszen a piaci ár már a védett árnál alacsonyabb. Azzal a fontos lábjegyzettel, hogy a gazdasági miniszter bármikor visszavezetheti (és akkor ez máris az új, nem a régi kormány lépése). A visszavezetés azonban súlyos lépés. A védett ár az előbbi oknál fogva "nem kért enni": miért kellett akkor ilyen sürgősen kivezetni, ha a többi európai kormány nem tesz hasonlót?

Magyar Péter és Kapitány István fiatalosan gyorsak, a többieket meg elaltatta a hőség?

Itt érkeztünk vissza a friss európai adatokhoz, amelyekből kiderül: miért nem teszik. A számokból kirajzolódó kép még érthetetlenebbé teszi Magyar Péter kormányának sietősségét.

Júniusban szinte minden mutató némileg javult a havi felmérésben, mégpedig úgy, hogy a háztartásoktól és a vállalkozásoktól a válaszok javát még azelőtt szedték össze, hogy megszületett a máig nem véglegesített amerikai-iráni megállapodás.

A bizalom javult, az olaj és az üzemanyagok nemzetközi ára csökkent, akkor igaza van a gyors reagálással Magyar Péter kormányának: fiatalos lendülettel elébe vágtak a hőségben eltompult európai mezőnynek?

Sajnos nem, és nem azért, mert az olaj ára hétfőn újra emelkedni kezdett, ha ismét tárgyalóasztalhoz ülnek is az amerikaiak és az irániak. Az európai kivárásnak más oka van, nem a hőség és nem a napi árfolyammozgás. Ahhoz, hogy felfedezzük a valódi okot, elég visszatérni ugyanahhoz az európai bizottsági jelentéshez.

Még nem voltak meg a brüsszeli számok, amikor már hallhattunk figyelmeztető jelekről. A német gazdasággal szorosan összefonódott magyarban erős visszhangot vetnek az olyan hírek, amelyek a kátyúba került német autóiparról érkeztek akár csak az elmúlt napokban. Székesfehérvárnyi embert tenne utcára a Volkswagen – jelentettük mi is a nagy európai lapok zöméhez hasonlóan. Drámai a helyzet a Mercedesnél: arra kérik a munkavállalókat, hogy ingyen dolgozzanak többet – szólt a másik hír.