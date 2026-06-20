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Norvégia
oktatás
digitalizáció

Nincs több AI generált esszé: Norvégia betiltja a mesterséges intelligencia használatát az általános iskolákban

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Gyökeresen megváltozik az oktatás menete az északi országban egy kormánydöntés nyomán. Az általános iskolás diákok teljesen, míg a középfokú oktatási intézményekben tanulók részben mondhatnak búcsút virtuális személyi asszisztensüknek.
Nagy Krisztián
2026.06.20, 09:37

Norvégia szinte teljes tilalmat vezet be a generatív mesterségesintelligencia-eszközök használatára az általános iskolákban, miközben a középfokú oktatási intézményekben is csak szigorú feltételek mellett használhatóak majd ezek a szolgáltatások.

Norvégia betiltja a mesterséges intelligencia használatát az általános iskolákban
Norvégia betiltja a mesterséges intelligencia használatát az általános iskolákban / Fotó: Summit Art Creations

Jonas Gahr Stoere, norvég miniszterelnök szerint az intézkedésre azért van szükség, mert a tanulmányi teszteredmények az elmúlt években romlottak, ami a kormány szerint összefüggésben áll a gyors és sokkszerű digitális átalakulással.

Néhány éve kezdődött az iskolai szigor

A norvég kormány már 2024-ben megkezdte a digitális eszközök használatának korlátozását az oktatási intézményekben, amikor kitiltotta az okostelefonokat az iskolákból. Ezzel egyidejűleg a tanárok szélesebb jogköröket kaptak a tantermi fegyelem fenntartása érdekében.

A mesterséges intelligencia használata növeli annak kockázatát, hogy a fiatalabb gyermekek kihagyják az oktatásuk fontos lépcsőfokait

− mondta Jonas Gahr Stoere pénteki sajtótájékoztatóján, majd azt is hozzátette, hogy az a legfontosabb, hogy a fiatalok megtanuljanak írni, olvasni és számolni.

Az új szabályok augusztus végétő, a 2026/2027-es tanév kezdetétől érvényesek.

Korcsoportonként eltérő szigor

Az új szabályozás értelmében az elsőtől a hetedik osztályig egyáltalán nem lehet majd használni a mesterséges intelligencia alapú eszközöket és applikációkat, míg a felsőbb tagozatokban tanuló diákok - amely Norvégiában a nyolcadik és tizedik közötti osztályoknak felel meg - csak szigorú tanári felügyelet mellett vonhatják be tanulmányaikba a digitális asszisztenseket. Tizedik osztály felett pedig már az lesz a cél, hogy a fiatalok képesek legyenek megfelelően elsajátítani az AI használatát és azt képesek legyenek később, felsőfokú tanulmányaik során hasznosítani.

Ez a fajta felosztás azt jelenti, hogy

  • a 6 és 13 év közötti korosztály egyáltalán nem,
  • a 14 és 16 közöttiek pedig szigorú kontroll mellett alkalmazhatják a mesterséges intelligenciát, míg
  • a 17 és 19 év közötti korcsoport megkezdheti az eszközök teljes bevonását a tantermi munkába.

A rendszer tehát szigorú, azonban célja nem a teljes tiltás, sokkal inkább a megfelelő használatra történő oktatás.

De-digitalizáció a norvég iskolákban

A norvég oktatási rendszer már  az 1990-es évektől kezdve használja a számítógépeket és digitális megoldásokat az iskolákban, 2010-től, amikor megjelentek az első táblagépek, pedig igazi digitális forradalom kezdődött. Ez a folyamat csökkentette a könyvhasználatot, valamint kéziratok alkalmazását.

A kormány úgy tűnik ezen a trenden is fordítani kíván, mivel a pénteki közleményből az is kiderült, hogy hamarosan egy törvényjavaslat érkezik, amely különböző finanszírozások által a könyvek tantermi használatát támogatja majd.

A norvég döntéshozók áprilisban már azt is bejelentették, hogy valószínűleg 

16 éves korig teljesen megtiltaná a közösségimédia-platformok használatát a gyermekeknek,

ezzel követve az ausztrál példát. Ennek célja a fiatalok elektronikus eszközhasználatának visszaszorítása.

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