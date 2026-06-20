Nincs több AI generált esszé: Norvégia betiltja a mesterséges intelligencia használatát az általános iskolákban
Norvégia szinte teljes tilalmat vezet be a generatív mesterségesintelligencia-eszközök használatára az általános iskolákban, miközben a középfokú oktatási intézményekben is csak szigorú feltételek mellett használhatóak majd ezek a szolgáltatások.
Jonas Gahr Stoere, norvég miniszterelnök szerint az intézkedésre azért van szükség, mert a tanulmányi teszteredmények az elmúlt években romlottak, ami a kormány szerint összefüggésben áll a gyors és sokkszerű digitális átalakulással.
Néhány éve kezdődött az iskolai szigor
A norvég kormány már 2024-ben megkezdte a digitális eszközök használatának korlátozását az oktatási intézményekben, amikor kitiltotta az okostelefonokat az iskolákból. Ezzel egyidejűleg a tanárok szélesebb jogköröket kaptak a tantermi fegyelem fenntartása érdekében.
A mesterséges intelligencia használata növeli annak kockázatát, hogy a fiatalabb gyermekek kihagyják az oktatásuk fontos lépcsőfokait
− mondta Jonas Gahr Stoere pénteki sajtótájékoztatóján, majd azt is hozzátette, hogy az a legfontosabb, hogy a fiatalok megtanuljanak írni, olvasni és számolni.
Az új szabályok augusztus végétő, a 2026/2027-es tanév kezdetétől érvényesek.
Korcsoportonként eltérő szigor
Az új szabályozás értelmében az elsőtől a hetedik osztályig egyáltalán nem lehet majd használni a mesterséges intelligencia alapú eszközöket és applikációkat, míg a felsőbb tagozatokban tanuló diákok - amely Norvégiában a nyolcadik és tizedik közötti osztályoknak felel meg - csak szigorú tanári felügyelet mellett vonhatják be tanulmányaikba a digitális asszisztenseket. Tizedik osztály felett pedig már az lesz a cél, hogy a fiatalok képesek legyenek megfelelően elsajátítani az AI használatát és azt képesek legyenek később, felsőfokú tanulmányaik során hasznosítani.
Ez a fajta felosztás azt jelenti, hogy
- a 6 és 13 év közötti korosztály egyáltalán nem,
- a 14 és 16 közöttiek pedig szigorú kontroll mellett alkalmazhatják a mesterséges intelligenciát, míg
- a 17 és 19 év közötti korcsoport megkezdheti az eszközök teljes bevonását a tantermi munkába.
A rendszer tehát szigorú, azonban célja nem a teljes tiltás, sokkal inkább a megfelelő használatra történő oktatás.
De-digitalizáció a norvég iskolákban
A norvég oktatási rendszer már az 1990-es évektől kezdve használja a számítógépeket és digitális megoldásokat az iskolákban, 2010-től, amikor megjelentek az első táblagépek, pedig igazi digitális forradalom kezdődött. Ez a folyamat csökkentette a könyvhasználatot, valamint kéziratok alkalmazását.
A kormány úgy tűnik ezen a trenden is fordítani kíván, mivel a pénteki közleményből az is kiderült, hogy hamarosan egy törvényjavaslat érkezik, amely különböző finanszírozások által a könyvek tantermi használatát támogatja majd.
A norvég döntéshozók áprilisban már azt is bejelentették, hogy valószínűleg
16 éves korig teljesen megtiltaná a közösségimédia-platformok használatát a gyermekeknek,
ezzel követve az ausztrál példát. Ennek célja a fiatalok elektronikus eszközhasználatának visszaszorítása.