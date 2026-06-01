Nem bírja fenntartani a saját pénzét, új ország vezetheti be az eurót: ez vár Magyarországra és a forintra is? – most mindenki a népszavazásra készül

Újabb ország gondolkodhat el az euró bevezetésén. Izland számára a saját valuta fenntartásából fakadó hátrányok valószínűleg meghaladják az előnyöket – közölte az ország pénzügyminisztériuma egy, a kormány megbízásából készült jelentés megállapításaira hivatkozva.

Az izlandi korona régóta viták tárgyát képezi, mivel gyakran hozzák összefüggésbe az Atlanti-óceán északi részén fekvő szigetország magas inflációjával és kamatszintjével. Az ország gazdaságát rendszeresen fellendülési és visszaesési ciklusok jellemzik. A skandináv országban jelenleg Nyugat-Európa legmagasabb hitelfelvételi költségei érvényesek, miközben a fogyasztói árak emelkedése az elmúlt évtized jelentős részében meghaladta a jegybank célértékét – emelte ki a Bloomberg.

Az izlandi korona használatának előnyeit és hátrányait vizsgáló, független szakértőkből álló munkacsoport felállítását Kristrún Frostadóttir miniszterelnök kormánya már 2024 decemberében, nem sokkal választási győzelme után jelentette be.

A mostani már nem az első alkalom, hogy ez a kérdés napirendre kerül a négyszázezer lakosú országban. A pénzügyi válságot és az izlandi bankrendszer összeomlását követően a jegybank egy több mint 600 oldalas tanulmányban elemezte a valuta lecserélésének előnyeit és hátrányait. Akkoriban a korona tőkekorlátozások alatt állt, miközben az eurót az államadósság-válság rázta meg, ezért a döntéshozók arra a következtetésre jutottak, hogy Izlandnak addig nem érdemes új monetáris rendszer bevezetését mérlegelnie, amíg mind a korona, mind az euró nem stabilizálódik.

Az EU-hoz is csatlakozhat Izland

A pénteken közzétett jelentés célja, hogy megalapozott vitához szolgáltasson kiindulópontot Izland jövőbeli monetáris politikai berendezkedéséről – közölte az izlandi pénzügyminisztérium. Az ország augusztus 29-én népszavazást tart arról, hogy újraindítsa-e a tárgyalásokat az Európai Unióval az esetleges tagságról. Amennyiben ezek sikeresen zárulnak, egy második referendum mérné fel, hogy a lakosság valóban csatlakozni kíván-e az uniós közösséghez.