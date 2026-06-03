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Befejelte a falat aztán kiugrott az ablakon az izraeli sékel: meghazudtolja az összes pénzügyi gravitációs szabályt Izrael valutája

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A sékel árfolyama első látásra nehezen illeszkedik a régiós konfliktusokról szóló hírekhez. Az izraeli fizetőeszköz több évtizedes csúcsra erősödött a dollárral szemben, miközben a térségben több mint két éve tart a bizonytalanság.
Csókási Annamária
2026.06.03, 16:24
Frissítve: 2026.06.03, 16:28

A dollár február 12-én 3,068 sékelen állt, ami 1995 novembere óta a legalacsonyabb szint volt, majd az izraeli sékel 2,90-es szintig erősödött a dollár ellenében, ami 1993 októbere óta nem látott értéket jelent. A dollár 2025 áprilisában még átlagosan 3,7 sékelt ért, egy évvel később viszont már nagyjából 3,1 sékel körül járt. Ez a körülbelül 16 százalékos esés a dollár oldaláról egy rövid idő alatt jelentős elmozdulásnak minősült a devizapiacon.

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Nagyot alkot idén az izraeli fizetőeszköz / Fotó: VictorImages / Shutterstock

Jobban teljesít, mint Európa egésze?

Izraelbe a nettó tőkebeáramlás 2025-ben 39 milliárd dollárra emelkedett. Ez az összeg jóval magasabb volt az előző évi 25 milliárd dollárnál, így a hazai intézményi befektetők is erősen átrendezték portfólióikat, 2025 negyedik negyedévében 13,3 milliárd dollárnyi nettó devizaeladást hajtottak végre, ami a megadott adatok szerint rekordnak számít a Capmad szerint.

A Nemzetközi Valutaalap 2026-ra 3,5 százalékos izraeli gazdasági növekedést vár, ami meghaladja valamennyi G7-ország előrejelzését, beleértve az Egyesült Államok 2,3 százalékos és az euróövezet 1,3 százalékos várt bővülését is. Izrael államadósság-rátája 69,8 százalék, ami lényegesen alacsonyabb a G7-ek 123,7 százalékos mutatójánál.

Izrael gazdasága kirobbanó formában van

Modi Shafrir, a Bank Hapoalim pénzügyi piacokért felelős vezető stratégája szerint a sékel felértékelődése az erős gazdaságot és az erős fizetési mérleget tükrözi, ezért összességében kedvező az izraeli gazdaság számára. Ez a megközelítés arra utal, hogy a devizapiac nem kizárólag a geopolitikai kockázatokat árazza, hanem 

  • a tőkeáramlásokat, 
  • a növekedési kilátásokat 
  • és a külső egyensúlyt is.

Az erős sékel első kézzelfogható előnye az infláció mérséklődése. A pénzromlás üteme visszatért az izraeli jegybank 1–3 százalékos célsávjába, és a megadott adatok szerint 2 százalék körül alakult. A forrás alapján a devizaerősödés nélkül az infláció nagyjából 3 százalék lehetett volna. Az erősebb helyi fizetőeszköz olcsóbbá teheti az importot, ami fékezi az árnyomást.

Az exportőrök őrjöngenek

A dollárban bevételt szerző vállalatok, köztük az izraeli gazdaság nemzetközi megítélésében kulcsszerepet játszó technológiai cégek nyomás alá kerülhetnek. Ha a bevétel dollárban érkezik, de a költségek egy része sékelben merül fel, 

az erősebb hazai deviza szűkítheti az árrést. 

A piaci előrejelzések továbbra is a sékel erejét mutatják. Az Israel Discount Bank 2026 végére 3 és 3,12 közötti dollár–sékel árfolyamsávot vár, ami erősebb sékelt feltételez, mint a Bloomberg-konszenzus. Tamir Hershkovitz, az Ayalon Insurance and Finance alelnöke és befektetési igazgatója még határozottabb képet vázolt fel: szerinte az izraeli gazdaság és a sékel jelentős események után is megerősödve került ki, az irány pedig egyértelműen a 3 sékel alatti dollárárfolyam felé mutat.

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