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természeti katasztrófa
földrengés
Japán

Földrengés rázta meg a híres tűzhányót, nyugtatnak, hogy nem lesz cunami, de leálltak a szupervonatok

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Erős földrengés rázta meg péntek este Japán középső részét, a Fudzsi-hegy térségét, ami nemcsak a közlekedést zavarta meg, hanem a világ egyik legnépszerűbb turisztikai övezetét is érintette. A japán hatóságok cunamiriadót nem adtak ki, ugyanakkor a rengés ereje miatt átmenetileg leálltak a nagysebességű vasút egyes vonalai.
VG
2026.06.26, 17:21
Frissítve: 2026.06.26, 17:21

A japán meteorológiai szolgálat előzetes adatai szerint a földrengés 5,6-os magnitúdójú volt, epicentruma a Yamanashi prefektúra térségében, mintegy 20 kilométeres mélységben helyezkedett el. A legerősebb, alsó 6-os intenzitást Fujikawaguchiko településen mérték, amely a Fudzsi-hegy közelében fekszik – írta a Nikkei Asia.

Massive earthquake hits eastern Japan földrengés Japán
Egy földrengés azonnali fennakadást okozhat Japán közlekedésében / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A japán hetes skálán ez az intenzitás már azt jelenti, hogy az emberek számára nehéz talpon maradni, a nem rögzített bútorok felborulhatnak, az ablakok pedig megsérülhetnek. A hatóságok ugyanakkor nem adtak ki cunamiriadót.

A vasúti közlekedést is megbénította Japánban

A rengést követően elővigyázatosságból leállították a világ egyik legforgalmasabb nagysebességű vasútvonalának számító Tókaidó Sinkanszen Tokió és Sizuoka közötti szakaszát. Emellett automatikusan megálltak

  • a Tóhoku Sinkanszen,
  • a Jóecu Sinkanszen
  • és a Hokuriku Sinkanszen

szerelvényei is, amelyek azonban mintegy negyedóra elteltével újraindultak.

A nagysebességű vasúthálózat rövid leállása ugyan átmeneti volt, de jól mutatja, hogy már egy közepes erősségű földrengés is azonnali fennakadást okozhat Japán közlekedési infrastruktúrájában.

A turizmus szempontjából is érzékeny térséget érte a rengés

Gazdasági szempontból különösen figyelemre méltó, hogy a földrengés Japán egyik legfontosabb turisztikai régióját érintette. A Fudzsi-hegyet is magában foglaló Fuji–Hakone–Izu Nemzeti Park messze a leglátogatottabb nemzeti park az országban.

A japán környezetvédelmi minisztérium adatai szerint 2024-ben rekordszámú, 8,4 millió külföldi látogató kereste fel Japán nemzeti parkjait, közülük 3,9 millióan éppen a Fudzsi-hegy környékét magában foglaló Fuji–Hakone–Izu Nemzeti Parkot választották. Ez messze a legnépszerűbb természeti turisztikai célpont az országban.

Mindez azt jelenti, hogy bár a mostani földrengésről egyelőre nem érkeztek jelentések jelentős károkról, a térségben bekövetkező hasonló események a közlekedés mellett a turizmusra is érzékenyen hathatnak, különösen a nyári utazási szezonban, amikor a Fudzsi-hegy környéke turisták millióit vonzza a világ minden tájáról.

A mostani rengés ráadásul alig egy nappal követte azt az erős földrengést, amely Japán északkeleti részét rázta meg csütörtökön.

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