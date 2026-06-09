Japán érdekében könyörög Washington a kínaiaknak
Pekingnél lobbizik az amerikai adminisztráció Japán érdekében, magas rangú kormányzati képviselők kérték kínai partnerüket, hogy Kína újítsa fel a ritkaföldfémek exportját a szigetországnak. Washington ugyanis egyre jobban aggódik amiatt, hogy a kulcsfontosságú alapanyag híján a japán cégek nem tudják majd ellátni globális partnereiket fejlett technológiai termékekkel.
Kína és Japán között azután vált feszültté a viszony, hogy az akkor újonnan kormányfővé választott Takaicsi Szanae, Kína régi és hangos kritikusa kijelentette: egy esetleges tajvani konfliktus esetén Tokió katonai választ mérlegelhet.
A pekingi kormány erre felszólította a kínaiakat, hogy kerüljék az utazást Japánba, és ismét korlátozta a ritkaföldfémek exportját a szigetországba.
Ezek a kritikus fontosságú anyagok és a belőlük készült, az autóiparban, a robotikában és a védelmi ágazatban széles körben használt mágnesek jelentik az egyik legerősebb fegyvert a kínaiak kezében, amelyet nem is félnek használni.
Japán volt az első ország, amellyel szemben Peking már 2010-ben érvényesítette ezt a dominanciáját,
a szigetország azóta igyekszik alternatív forrásokat keresni nemcsak a szárazföldön, hanem a tengerek mélyén is.
Japán idén alig kap Kínától ritkaföldfémeket
Az erőfeszítéseknek köszönhetően Japán a korábbi 90 helyett már csak nem egészen 60 százalékban függ Kínától a ritkaföldfém-ellátás terén, de ez is éppen elég ahhoz, hogy az új tilalom fennakadásokat okozzon.
A Nikkei Asia tudósítása szerint éves összehasonlításban
- márciusban 88,
- áprilisban 82
százalékkal zuhant a szigetországba irányuló kínai ritkaföldfémexport. Ezen belül a lézerrel felszerelt orvostechnikai eszközökben és a csipgyártó berendezésekben, valamint a repülőgép- és űrhajózási területen létfontosságú ittrium exportja a január–áprilisi időszakban több mint 90 százalékkal esett vissza, az elektromos autók motorjához szükséges mágnesek gyártására használt
diszpróziumé és terbiumé pedig ugyanebben az időszakba nullára.
Aggasztják a várható fennakadások Washingtont
Az ellátási láncokban várhatóan hamarosan jelentkező fennakadások pedig egyre jobban aggasztják Washingtont, mert az amerikai gazdaságot is befolyásolhatja, ha sokáig elhúzódik.
Japán emellett a fejlett diagnosztikai berendezések, például az MRI-szkennerek vezető gyártója is, így ezeknek az eszközöknek a beszerzése is nehezebbé válhat az Egyesült Államokban.
A Nikkei Asia több amerikai és japán diplomáciai forrásból szerzett információja szerint a Tokiót sújtó exportkorlátozás és tilalom szóba került Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes májusi tárgyalásán, valamint a legfejlettebb országokat tömörítő G7 pénzügyminisztereinek és jegybankelnökeinek tanácskozásán, és
szerepel a G7 júniusi csúcstalálkozójának a napirendjén is.
Amerikai források azt nem árulták el, hogyan reagáltak Pekingben a washingtoni közbejárásra, de Tokiónak feltett szándéka folytatni az együttműködést ezen a téren is az Egyesült Államokkal, és közösen erőteljes diplomáciai erőfeszítéseket tenni a kínai kormánynál.