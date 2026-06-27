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Irán

Jöhet az újabb olajválság: ismét egymást támadja az USA és Irán - a magyar kutatkon is megérezhetjük

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Az iráni–amerikai katonai eszkaláció ismét a Hormuzi-szorost sodorhatja veszélybe, ami már hétfőn megemelheti a világpiaci olajárakat. Ez Magyarországon is gyorsan megjelenhet a kutakon, különösen azért, mert közben megszűnnek a védett üzemanyagárak.
Dénes Zoltán
2026.06.27, 11:12
Frissítve: 2026.06.27, 11:22

Irán közölte, hogy az amerikai erőkhöz köthető célpontokat támadta meg déli partvidékén az Egyesült Államok légicsapásaira válaszul, amelyek – állítása szerint – megsértették az ENSZ Alapokmányát és a két ország közötti háborút lezáró memorandumot – áll a külügyminisztérium közleményében. A Reuters szerint, Irán nem azonosította a célpontokat, és nem közölte, hogy hol találhatók.

ismét leállhat a forgalom a Homruzi-szorosban
Irán ellencsapást mért az amerikai célpontokra. Ismét leázrulhat a Hormuzi-szoros Fotó: AFP

Az Egyesült Államok tegnap este egy nappal azután támadta meg Iránt, hogy Teherán megtámadott egy kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban, ami azzal fenyegetett, hogy megtöri a két ország közötti törékeny tűzszünetet. Az amerikai Központi Parancsnokság közölte, hogy amerikai repülőgépek pénteken iráni rakéta- és dróntárolókat, valamint part menti radarberendezéseket támadtak, „a tegnapi támadásra adott erőteljes válasznak” nevezve a történteket.

Mióta a múlt héten aláírta a 60 napos fegyverszünetet, Trump kijelentette, hogy újraindítja a katonai fellépést Irán ellen, ha az megsérti a megállapodás feltételeit, amelyek a szankciók enyhítéséért cserébe biztosítják a hajók áramlását a létfontosságú szoroson keresztül, és tárgyalásokat folytatnak Irán nukleáris programjáról.

Az ismét fellángoló harcok súlyos kérdéseket vethetnek fel az üzemanyagárak tekintetében. A Homruzi-szoros ismét lezárulhat, hétfőn pedig kilőhetnek az olajárak a nemzetközi piacokon. Ez viszont Magyarországnak is nagyon rosszul jöhet, hiszen éppen tegnap este jelent meg a rendelet a Magyar Közlönyben arról, hogy megszűnnek a védett árak az üzemanyagoknál.

 

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