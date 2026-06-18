Kakaókartellezésbe kezdett a két legjelentősebb termelő – szinte biztos, hogy ebből agrár-OPEC lesz

Az Elefántcsontpart gazdasági és kulturális fővárosában, Abidjanban tartott találkozón John Mahama, Ghána, és Alassane Ouattara, Elefántcsontpart elnöke bejelentette, hogy országaik kakaóügyi hatóságai a jövőben egyeztetni fognak egymással, mielőtt meghatároznák a termelőknek fizetett felvásárlási árakat. A két nyugat-afrikai ország együttesen a világ kakaótermelésének mintegy 60 százalékát adja. Az úgynevezett Kakaó Kezdeményezés keretében a felek a kakaó értékesítési naptárát is összehangolják. Ouattara elnök emellett meghívta a régió kisebb termelőit, Kamerunt és Nigériát is, hogy csatlakozzanak az együttműködéshez.

Kakaó-OPEC-ben gondolkodik Ghána és Elefántcsontpart, összehangolnák piaci és termelői lépéseiket (illusztráció)

Fotó: Narong Khueankaew / Shutterstock

Csúcsra ugrott, majd visszazuhant a kakaó ára

Az Africanews cikke a csúcstalálkozóról beszámolva kitér arra, hogy a globális kakaóárak – amelyek 2024-ben történelmi csúcsokra emelkedtek, majd 2025-ben csökkenésnek indultak – 2026-ban meredeken zuhantak. Az áresés következtében a kormányok egyre nehezebben tudják felvásárolni a termelők kakaóját.

Ghána jelentősen csökkentette a kakaótermelőknek fizetett termelői árat, válaszul a globális kakaóárak visszaesésére. Az intézkedés célja, hogy a belföldi felvásárlási ár jobban igazodjon a nemzetközi kakaópiachoz trendjeihez és referenciaárához, és ezzel ösztönözze a kereslet élénkülését. A ghánai kakaótermesztők egy része ugyanis most eladatlan készleteken ül – írtuk a kakaó árának beszakadása kapcsán a Világgazdaság oldalán.

Míg 2024 végén a kakaó világpiaci ára tonnánként 12 000 dollárig emelkedett, jelenleg tonnánként mindössze 2 900 dollár körül mozog. Az erőteljes árfolyam-ingadozás miatt a ghánai és elefántcsontparti kakaótermelők körében egyre nagyobb az elégedetlenség és a kiábrándultság.

Globálisan is diktálnák az iramot a két fő termelőországból

Az együttműködés révén Accra és Abidjan nagyobb beleszólást kíván szerezni

a kakaó nemzetközi értékesítésébe és árképzésébe,

egy olyan koordinációs mechanizmus kialakításával, amelyet sokan a kőolajexportáló országokat tömörítő OPEC mintájára képzelnek el.

Arról egyelőre nincs bővebb információ, hogy ennek milyen intézményesített keretet adnának. A sajtóban megjelent beszámolók szerint a csúcstalálkozón a felek elsősorban a kakaóval kapcsolatos agrárkutatások kiterjesztéséről és az ezekkel kapcsolatos együttműködésről tárgyaltak, mivel mindkét országnak alapvető érdeke, hogy megtalálja a módját a fontos haszonnövény ellenállóbbá tételére az ökológiai hatásokkal szemben.