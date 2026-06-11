Őrült átalakításba kezdenek: teljesen szétbombáznák a diplomáciát, megcsonkítják a túlfinanszírozott külügyi szolgálatot – Kaja Kallas bukik?

Az Európai Unió két legmeghatározóbb tagállama, Németország és Franciaország az utóbbi idők eredményeinek tükrében változtatni kíván az államszövetség külpolitikáján. Ugyan a külügyi kapcsolatok esetében a döntéshozatal továbbra is tagállami hatáskörben van, az Európai Unió rendelkezik saját külügyi apparátussal és diplomáciai szolgálattal. A Kaja Kallas vezette külügyi szolgálat legfőbb feladata, hogy elősegítse a nemzetközi konfliktusok megoldását, valamint erősítse az Európai Unió globális pozícióit és nemzetközi kapcsolatait

Kaja Kallas / Fotó: Daniel Gnap / AFP

Az évi egymilliárd euróból gazdálkodó szerv, az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ), azonban úgy tűnik átfogó reformok előtt áll, brüsszeli magas rangú tisztviselők pedig annak a lehetőségét is felvetették, hogy hatásköröket vonjanak el a szervtől.

Miért távozhat posztjáról Kaja Kallas?