Őrült átalakításba kezdenek: teljesen szétbombáznák a diplomáciát, megcsonkítják a túlfinanszírozott külügyi szolgálatot – Kaja Kallas bukik?
Az Európai Unió két legmeghatározóbb tagállama, Németország és Franciaország az utóbbi idők eredményeinek tükrében változtatni kíván az államszövetség külpolitikáján. Ugyan a külügyi kapcsolatok esetében a döntéshozatal továbbra is tagállami hatáskörben van, az Európai Unió rendelkezik saját külügyi apparátussal és diplomáciai szolgálattal. A Kaja Kallas vezette külügyi szolgálat legfőbb feladata, hogy elősegítse a nemzetközi konfliktusok megoldását, valamint erősítse az Európai Unió globális pozícióit és nemzetközi kapcsolatait
Az évi egymilliárd euróból gazdálkodó szerv, az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ), azonban úgy tűnik átfogó reformok előtt áll, brüsszeli magas rangú tisztviselők pedig annak a lehetőségét is felvetették, hogy hatásköröket vonjanak el a szervtől.