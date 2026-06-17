Figyelmeztet az EKB: hiába lehet közel az iráni-amerikai béke, további kamatemelések jöhetnek, velünk marad az inflációs nyomás

Az Európai Központi Bank (EKB) tisztviselői szerint egy esetleges amerikai-iráni békekötés sem feltételen akadályozna meg egy újabb kamatemelést. Az energiaárak stabilizálódása ugyan lassíthatja az inflációt, ám az elhúzódó válság hatásai még hosszú ideig velünk maradhatnak.

A szakértők óvatosságra intenek: további kamatemelések jöhetnek / Fotó: AFP

A szkepticizmus legfőbb oka, hogy a Hormuzi-szoros lezárásából adódóan a hosszú és sérülékeny ellátási láncokban keletkezett károk helyreállításához megfeszített munkára és időre lesz szükség.

Akár egy újabb kamatemelés is jöhet

Annak ellenére, hogy a döntéshozók üdvözlik a Hormuzi-szoros megnyitásának lehetőségét, Christine Lagarde EKB elnök türelemre és óvatosságra int és nem tartja elhibázott lépésnek a múlt heti kamatemelést.

Az EKB három év után ismét kamatemelést hajtott végre. A 25 bázispontos pozitív előjelű változás következtében az irányadó betéti ráta mértéke 2,25 százalékra emelkedett.

Az közel-keleti olajszállítások leállása miatt több ország kénytelen volt stratégiai készleteinek egy részét felszabadítani, amit most pótolni kell, ezért a kőolaj, valamint a finomított kőolajtermékek iránti kereslet előreláthatóan magasan ragadhat. Ez a hatás pedig az energiaárakban huzamosabb ideig is megmutatkozik majd:

A magas energiaköltségek valószínűleg tovább velünk maradnak, mint ahogy azt sokan remélték

− fogalmazta meg aggodalmait Peter Kazimir, a szlovák jegybank elnöke és az EKB kormányzótanácsának tagja, majd felhívta a figyelmet arra, hogy az iráni háború negatív hatásait nem lehet néhány nap alatt hatástalanítani.

Nem csupán az infrastruktúrában keletkeztek károk, a harcok következtében a termelési kapacitások is csökkentek az olajfinomítók és gázmezők ellen intézett csapások következtében.

Az euróövezet országai számára a legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy a vállalatok a tartósan magas energiaárak okozta extra költségeket beépítik termékeik árába. A cégek vezetése ezzel egyidejűleg a munkavállalói oldalról is nyomás alá kerülhetnek, mivel az infláció hatására béremeléseket követelhetnek, aminek ezt követően szintén árfelhajtó hatása lehet.