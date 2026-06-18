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Közel-Kelet
iráni konfliktus
Hormuzi-szoros
iráni háború
Katar
LNG
Irán

Elsőként csapna le a békére az egyik legnagyobb olajexportőr – LNG-tankerei azonnal elözönlenék a Hormuzi-szorost

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az Egyesült Államok és Irán már pénteken békét köthet. Katar már készül a Hormuzi-szoros megnyitására, az LNG-tankerjeit máris a térségbe irányítja.
VG
2026.06.18, 07:30

Katar máris visszairányítja néhány cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító tartályhajóját a Közel-Keletre, mivel az olajexportőr ország arra készül, hogy azonnal megnövelje kivitelét, amint az Amerikai Egyesült Államok és Irán békét kötnek, és a Hormuzi-szoros újra megnyílik a kereskedelmi hajózás számára.

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Katar nem tétlenkedik, ha megszületik a béke, egyből felpörgetné az olajexportot / Fotó: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

A Bloomberg arról számolt be, hogy a hajókövetési adatok alapján legalább négy, Katar tulajdonában lévő üres LNG-szállítóhajó indult vissza a térség felé, miután korábban vesztegelt valahol, vagy éppen más irányba tartott. Az adatok azt is mutatják, hogy egy másik, Katar által bérelt hajó szintén úton van a régióba. A tartályhajók mindegyike a katari Ras Laffant – a világ legnagyobb LNG-exportterminálját – jelöli meg következő úti célként.

Az adatok szerint további négy, Katarhoz köthető tartályhajó vesztegel az Ománi-öbölben, és ezek majd szintén megkísérelhetik az áthaladást a Hormuzi-szoroson keresztül a Perzsa-öbölbe, amint a helyzet ezt lehetővé teszi. Katar a február végén kitört iráni háború kezdete óta egyetlen üres hajót sem küldött vissza a Perzsa-öbölbe.

A katari LNG-flotta többi része is gyorsan mobilizálható

Habár a katari hajók visszatérése a térségbe csupán kis részét jelenti az ország mintegy 70 LNG-szállítóból álló flottájának, a lépés újabb jele annak, hogy az egyik legfontosabb kitermelő ország felkészül exportja növelésére, amennyiben a Hormuzi-szoros ismét biztonságosan hajózható lesz. A Bloomberg keddi beszámolója szerint Katar célja, hogy két hónapon belül helyreállítsa exportkapacitásának döntő többségét, amelynek kulcsfontosságú eleme lesz, hogy elegendő hajó álljon rendelkezésre a rakományok felvételéhez.

A hajók térségbe vezénylésére azt követően kerül sor, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán várhatóan véglegesíti a vízi útvonal újranyitásáról szóló megállapodást a iráni háború lezárását célzó erőfeszítések közepette. A tervek szerint ezen a héten pénteken aláírandó ideiglenes egyezmény értelmében Teheránnak biztosítania kell a kereskedelmi hajók szabad áthaladását a Hormuzi-szoroson, az Amerikai Egyesült Államoknak pedig fel kell oldania saját blokádját.

A katari LNG-szállítások újraindulása hozzájárulhat a globális olajpiacokra nehezedő nyomás enyhüléséhez. Bár az amerikai–iráni békemegállapodás egyelőre csak előzetes jellegű, Európában és Ázsiában a földgáz ára továbbra is az iráni háború előtti szint felett alakul. Katar ugyan néhány szállítmányt el tudott juttatni ázsiai vevőkhöz a tartályhajók tényleges helyzetének elrejtésével, azonban ezek a mennyiségek jócskán elmaradtak a békeidőben megszokott exportvolumentől.

Időzített bomba ketyeg az energiapiacon?

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb stratégiai tengeri útvonala, amelyen keresztül a globális kőolaj- és LNG-kereskedelem jelentős része zajlik (a világ petrolkémiai termékeinek 20 százaléka halad itt át), a térség instabilitása ezért messze túlmutat egy regionális problémán, hiszen az ott zajló események közvetlenül hatnak az energiaárakra és a világgazdaság működésére is – írta a Világgazdaság oldalán közzétett véleménycikkében Harasztovich László, a Greenergy Market ügyvezetője.

Az elemző kifejtette, hogy a Nyugat és Irán közötti konfliktus több évtizedes múltra tekint vissza, azonban a mostani háború döntően új elemet hozott, elsősorban a modern hadviselési technológiák megjelenése és elterjedése miatt. A tömegesen gyártott drónok megjelenése alapvetően változtatta meg a térség biztonsági viszonyait, ezeknek köszönhetően ugyanis Irán képes lett befolyásolni a szoros hajóforgalmát anélkül, hogy hagyományos katonai blokádot alkalmazna. Az energetikai infrastruktúra és a tankerhajók elleni dróntámadások már bőven elegendőek ahhoz, hogy a biztosítók, hajótársaságok és kereskedők jelentős kockázatként kezeljék az áthaladást, a térségben kialakult bizonytalanság pedig már önmagában is komoly árprémiumot épített be az energiahordozók árába.

Energiaválság

Energiaválság
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