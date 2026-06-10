Ez az egész világnak fontos: bejelentést tettek a Föld egyik legnagyobb olajmezőjéről, 13 milliárd hordót rejt magában – megvan a dátum, mikor állítják le

Kazahsztán elhalasztja a Kasagan-olajmező idén júniusra ütemezett karbantartási munkálatait – erősítette meg az ország Energiaügyi Minisztériuma. A negyven naposra tervezett leállást 2027-re tolják, gyakorlati okokból – közölte a tárca az Interfax hírügynökségnek adott válaszában.

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A mező üzemeltetőjeként szereplő Észak-Kaszpi Operátor Társaság (NCOC) konzorcium már múlt héten jelezte a halasztást. Az NCOC és részvényesei a kormánnyal történő teljes körű egyeztetés után hozták meg döntést – hangsúlyozta a vállalat. Yerlan Akkenzhenov kazah energiaügyi miniszter korábban maga is megerősítette, hogy tárgyalások folytak a Kasagan-mező tulajdonosaival a karbantartási ütemterv módosításáról.

A halasztás nem előzmény nélküli: Kazahsztán 2026 január–áprilisában közel 5 millió tonna olajtermelés-kiesést szenvedett el. Ennek hátterében a Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) rendszerébe való bejutási korlátozások, valamint a Tengiz-mezőn korábban bekövetkezett üzemzavar áll. A hatóságok reményét fejezték ki, hogy

az első negyedév termeléskiesése az év végéig pótolható lesz.

A Kasagan-mezőn legutóbb 2024 októberében végeztek karbantartást – az akkor elvégzett munkálatok keretében egy új gázszeparátort is üzembe helyeztek. A Kasagan az elmúlt évtizedekben felfedezett legnagyobb olajmezők egyike a világon.

Kitermelhető készletei 9–13 milliárd hordó kőolajra becsültek, és a mező 2016 óta termel kereskedelmi mennyiségben. Az NCOC konzorciumban több energiaipari nagyhatalom is érdekelt: a kazah állami KMG mellett a Shell, a TotalEnergies, az Eni, az ExxonMobil, a CNPC és a japán Inpex osztozik a tulajdonosi körön.