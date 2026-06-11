Kína megüzente Brüsszelnek, hogy baj lesz, ha így folytatja – újabb fronton nyílt meg a kereskedelmi háború
Kína váratlanul lemondott két fontos diplomáciai találkozót az Európai Unióval júniusban: egy miniszteri szintű egyeztetést a digitális ügyekről, valamint egy másikat, amelyen az EU diplomáciai szolgálatának főtitkárhelyettese, Olof Skoog vett volna részt. A feszültség a két kereskedelmi nagyhatalom között a kínai áruk növekvő uniós importjával arányosan egyre inkább emelkedik – jelentette a Financial Times több bennfentes forrására hivatkozva.
A források szerint az egyeztetéseket indoklások nélkül mondták le. A diplomáciában ugyanakkor a felek az ilyen lépéseket gyakran használják arra, hogy jelezzék elégedetlenségüket a másik politikájával szemben. Például az Európai Unió tavaly nem volt hajlandó megtartani egy kiemelt gazdasági találkozót Pekinggel a júliusi vezetői csúcs előtt, mivel számos kereskedelmi vitában nem történt előrelépés – mutatott rá az üzleti lap.
A Bizottság közölte, hogy a lemondott találkozók új időpontjának egyeztetése folyamatban van.
Az Európai Unió számos téren keresztbe tesz a kínai importnak
Az ázsiai ország január és május között 16,4 százalékkal növelte a kivitelét az előző év azonos időszakához képest.
A Bizottság májusban fenntarthatatlannak nevezte a növekvő kereskedelmi hiányt, amely már napi egymilliárd euróra rúg, és új vámokat helyezett kilátásba kínai árukkal szemben, hogy megvédje a blokk gyorsan hanyatló ipari bázisát.
Különösen nagy nyomás alatt vannak olyan ágazatok, mint az autóipar.
A Világgazdaság legutóbb csütörtökön írt arról, hogy az Európai Unió július 1-jével új vámkategoriát hoz létre a harmadik országokbeli webáruházakból rendelt, alacsony árú termékekre. Ez az intézkedés gyakorlatilag Kína ellen irányul, mivel a 150 euró alatti csomagok a blokkba túlnyomó többségében a Temun, a Sheinen, a Baidun, az Aliexpressen és társain leadott rendelésekből érkeznek.
Az Európai Unió napirendjén szerepel többek között
- az EU tervezett ipari gyorsító rendelete, amely egyes kínai termékeket kizárna a közbeszerzésekből, és korlátozná európai vállalatok felvásárlását.
- az Európai Bizottság kiberbiztonsági jogszabály frissítése, ami kizárná a kínai vállalatokat, például a Huaweit a távközlési hálózatokból és a napenergia-rendszerekből.
- az EU megakadályozta az importált, napelem-telepítések és más energetikai technológiák vezérlésére használt inverterek közpénzből történő finanszírozását. Ezt a termékkört Kína uralja.
A Bizottság júniusban három dömpingellenes vizsgálatot is indított.
Kína felveszi a kesztyűt, a kereskedelmi háború egyre kiterjedtebb a két blokk között
Kína egyre erősebben harcol azért, hogy az EU mérsékelje az exportja ellen irányuló ellenséges intézkedéseket, az állami média egyenesen kereskedelmi háború rémképét vetítette előre.
Peking nem akar kereskedelmi háborút az EU-val, de határozott ellenlépéseket tesz, ha az EU továbbra is kínai vállalatokat vagy termékeket vesz célba
– írta a Hszinhua kínai állami hírügynökség.
A Financial Times szerint Peking figyelmeztetést próbál küldeni az EU tagállami vezetőinek a jövő heti brüsszeli Európai Tanács-csúcs előtt. A vezetők a találkozón szigorúbb Kína-politikát mérlegelhetnek, bár a napirend csak annyit jelez, hogy „versenyképességről és globális gazdasági kihívásokról” tárgyalnak.
Uniós tisztviselők szerint Peking közvetlenül lobbizik a blokk tagállamainál, hogy megakadályozza az egységes uniós álláspont kialakítását. Ezen kívül pedig
- az ország olyan törvényeket fogadott el, amelyek még kockázatosabbá teszik a már eddig is szigorú kínai működési környezetet.
- a kínai hatóságok szabályozzák a külföldi kínai befektetéseket is, különösen azokat, amelyek technológia- vagy adatátadással járnak.
- új rendeletekkel megvédi Kína ellátási láncainak biztonságát, és fellépnek a kínai vállalatok feletti külföldi, területen kívüli ellenőrzési kísérletekkel szemben, például szankciók esetén.
- új, kifelé irányuló közvetlen befektetésekről szóló törvényt is elfogadott, amely ellenintézkedéseket tartalmaz az általa diszkriminatívnak tartott külföldi korlátozásokkal szemben.
Tovább durvulhat az EU és Kína közötti feszültség – szankciós csomag készül Brüsszelben kínai vállalatok ellen
Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője alá tartozó Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) négy kínai vállalat szankcionálását készítette elő, mert szerinte támogatják Oroszország Ukrajna elleni háborúját. Az uniós tisztviselők úgy látják, hogy a cégek segítik Oroszország árnyékflottáját, vegyi anyagokat biztosítanak az orosz hadseregnek, és olyan alkatrészeket szállítanak, amelyeket Moszkva támadódrónok építésére használ – írja a Politico egy uniós belső dokumentumra hivatkozva.
A brüsszeli lap szerint a május 21-i keltezésű dokumentum egy mini szankciós csomag alapjául szolgálhat. A lap forrásai szerint a dokumentumról az EU külügyminiszterei a június 15-i luxembourgi találkozójukon tárgyalhatnak.
Ha ezt elfogadják, akkor várhatóan növekedhet a feszültség az Európai Unió és Kína között.
Kína június elején közölte, hogy „határozott ellenintézkedéseket és hatékony lépéseket tesz saját érdekeinek védelme érdekében”, ha az EU további kereskedelmi korlátozásokat vezet be.
Az EU korábbi szankciós körökben is célba vett kínai vállalatokat, Kína pedig már a 20. szankciós csomag elfogadásakor is ellenlépésekre figyelmeztetett.