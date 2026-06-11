Kína megüzente Brüsszelnek, hogy baj lesz, ha így folytatja – újabb fronton nyílt meg a kereskedelmi háború

Kína váratlanul lemondott két fontos diplomáciai találkozót az Európai Unióval júniusban: egy miniszteri szintű egyeztetést a digitális ügyekről, valamint egy másikat, amelyen az EU diplomáciai szolgálatának főtitkárhelyettese, Olof Skoog vett volna részt. A feszültség a két kereskedelmi nagyhatalom között a kínai áruk növekvő uniós importjával arányosan egyre inkább emelkedik – jelentette a Financial Times több bennfentes forrására hivatkozva.

A kereskedelmi háborúban az EU és Kína is egyre több eszközt bevet / Fotó: PX Media / Shutterstock(Képünk illusztráció)

A források szerint az egyeztetéseket indoklások nélkül mondták le. A diplomáciában ugyanakkor a felek az ilyen lépéseket gyakran használják arra, hogy jelezzék elégedetlenségüket a másik politikájával szemben. Például az Európai Unió tavaly nem volt hajlandó megtartani egy kiemelt gazdasági találkozót Pekinggel a júliusi vezetői csúcs előtt, mivel számos kereskedelmi vitában nem történt előrelépés – mutatott rá az üzleti lap.

A Bizottság közölte, hogy a lemondott találkozók új időpontjának egyeztetése folyamatban van.

Az Európai Unió számos téren keresztbe tesz a kínai importnak

Az ázsiai ország január és május között 16,4 százalékkal növelte a kivitelét az előző év azonos időszakához képest.

A Bizottság májusban fenntarthatatlannak nevezte a növekvő kereskedelmi hiányt, amely már napi egymilliárd euróra rúg, és új vámokat helyezett kilátásba kínai árukkal szemben, hogy megvédje a blokk gyorsan hanyatló ipari bázisát.

Különösen nagy nyomás alatt vannak olyan ágazatok, mint az autóipar.

A Világgazdaság legutóbb csütörtökön írt arról, hogy az Európai Unió július 1-jével új vámkategoriát hoz létre a harmadik országokbeli webáruházakból rendelt, alacsony árú termékekre. Ez az intézkedés gyakorlatilag Kína ellen irányul, mivel a 150 euró alatti csomagok a blokkba túlnyomó többségében a Temun, a Sheinen, a Baidun, az Aliexpressen és társain leadott rendelésekből érkeznek.

Az Európai Unió napirendjén szerepel többek között

az EU tervezett ipari gyorsító rendelete, amely egyes kínai termékeket kizárna a közbeszerzésekből, és korlátozná európai vállalatok felvásárlását.

az Európai Bizottság kiberbiztonsági jogszabály frissítése, ami kizárná a kínai vállalatokat, például a Huaweit a távközlési hálózatokból és a napenergia-rendszerekből.

az EU megakadályozta az importált, napelem-telepítések és más energetikai technológiák vezérlésére használt inverterek közpénzből történő finanszírozását. Ezt a termékkört Kína uralja.

A Bizottság júniusban három dömpingellenes vizsgálatot is indított.