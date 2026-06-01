Itt a vége: Moszkva nem bírja finomítókkal

Oroszország november 30-ig teljes exporttilalmat vezetett be a repülőgép-üzemanyagokra, köztük a kerozinra. A döntés hátterében az áll, hogy az ukrán dróntámadások súlyos károkat okoztak az ország olajfinomítói infrastruktúrájában, ami egyre nagyobb nyomást helyez a belföldi üzemanyag-ellátásra. A lépés különösen érzékeny időszakban érkezik, amikor a közel-keleti feszültségek miatt amúgy is bizonytalan a globális kerozinpiac.
VG
2026.06.01, 17:15
Frissítve: 2026.06.01, 18:15

Az orosz kormány közleménye szerint az exporttilalom célja a hazai üzemanyagpiac stabilitásának fenntartása és az ellátási problémák megelőzése. A rendelkezés minden repülőgép-üzemanyagra, így a kerozinra is vonatkozik, ugyanakkor kivételt élveznek azok az országok, amelyek kétoldalú kormányközi megállapodással rendelkeznek Oroszországgal. Az RBC információi szerint ez az első alkalom, hogy Moszkva teljes körű tilalmat vezet be a repülőgép-üzemanyag kivitelére – írja az Origo.

A közel-keleti válság miatt nehézségek jelentkezhetnek a kerozinellátásban az európai reptereken is (illusztráció)
A finomítók nem győzik, a kerozin lejjebb csúszott az exportlistán

A lap szerint az intézkedés közvetlen előzménye, hogy Ukrajna az elmúlt hónapokban jelentősen fokozta az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásait. A cél a Kreml olaj- és gázexportból származó bevételeinek csökkentése, ezért nemcsak finomítókat, hanem kikötőket és vezetékrendszereket is célba vettek.

A támadások hatása már a termelési adatokban is látszik.

Több olyan orosz finomító működése akadozik vagy állt le, amelyek együttesen az ország teljes finomítói kapacitásának mintegy negyedét adják, miközben a benzintermelés több mint 30 százaléka is érintett.

Az orosz finomítók napi feldolgozási volumene 4,69 millió hordóra esett vissza, ami 2009 óta a legalacsonyabb szint. A kerozinexport leállítása így logikus folytatása annak a politikának, amelynek részeként Oroszország korábban a benzinexportot is korlátozta. A benzin kivitelére vonatkozó teljes tilalom jelenleg július 31-ig marad érvényben.

A helyzet komolyságát mutatja, hogy az annektált Krím-félszigeten egyes töltőállomások már megkezdték az üzemanyagok adagolását a kialakult hiány enyhítése érdekében.

Az Energy Intelligence adatai szerint Oroszország finomított olajtermék-exportja – beleértve a dízelt és a repülőgép-üzemanyagokat – 2025-ben átlagosan napi 2,37 millió hordót tett ki, ami mintegy 3 százalékos visszaesést jelentett az előző évhez képest.

Európát közvetlenül nem érinti, de hatása így is lehet

Az Európai Unióban jelenleg tilos az orosz eredetű üzemanyagok importja, így a mostani exporttilalom közvetlenül nem veszélyezteti az európai kerozinellátást. Az uniós szankciók értelmében az EU-ból sem lehet olajtermékeket exportálni Oroszországba.

A gyakorlatban ugyanakkor az orosz eredetű kőolajból készült üzemanyagok egy része közvetítő országokon – például Indián vagy Törökországon – keresztül továbbra is eljuthat az európai piacokra. Erre több elemzésben is felhívta a figyelmet a CREA kutatóintézet.

Bár az orosz kerozin közvetlenül nem jelenik meg az európai piacokon, a világ más régióiban kialakuló kínálathiány hatással lehet a nemzetközi légi közlekedésre. Ez pedig közvetve az európai utasokat is érintheti magasabb költségek, illetve a légitársaságok működését befolyásoló üzemanyagpiaci változások formájában.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

