A KFC mindent felforgat, jön az új étlap, generációk kedvencei tűnnek el

A Yum Brands tulajdonában lévő gyorsétteremlánc hétfőn bejelentette, a teljes megújulás az összes, azaz több mint 150 országban található, több mint 34 000 éttermét fogja érinteni – írja a Fox Business. A KFC megjegyezte, hogy nagyjából 3,5 óránként nyílik egy új étterem a világban.

A KFC globális megújulást jelentett be/Fotó: NurPhoto via AFP

Ami megy, ami jön

A cikk szerint a menedzsment arról beszélt, hogy a vállalatnak igazodni kell a változó csirkefogyasztási szokásokhoz. A stratégia egyik kulcsfontosságú eleme az étlap átalakítás lesz. A KFC a tervek szerint bővíti a csontozott csirkekínálatot, beleértve a mártogatósnak és nassolnivalónak szánt falatkákat is, miközben több mint 20 új, helyi ízléshez igazított szószt vezet be. Ilyen lesz például a Chimichurri Ranch és a Hot Honey Habanero.

Az újításnak több oka van KFC piaci helyzetét tekintve

A KFC szerint a fogyasztók egyre inkább az egyszerűbben fogyasztható, útközben is kényelmesen ehető termékeket keresik, ezért a hagyományos csontos csirke mellett nagyobb szerepet kapnak a modern, snack-jellegű fogások.

A stratégia hátterében jelentős piaci változások állnak. Az elmúlt években olyan láncok, mint a Chick-fil-A, a Popeyes vagy a Raising Cane's komoly növekedést értek el a csont nélküli csirketermékekre épített kínálatukkal. A KFC ezzel a trenddel kíván lépést tartani, miközben megőrzi hagyományos márkaértékeit.

A vállalat emellett új italplatformot is létrehozott, a kínálatban boba italok, jegeskávék, limonádék és turmixok szerepelnek, amelyekkel a lánc a fiatalabb fogyasztókat célozza meg. Másik fontos üzleti cél az, hogy növelni szeretnék az étkezéseken kívüli látogatások számát is. A program elsőként az

Egyesült Királyságban

Írországban indult el,

majd Ausztráliában,

Kanadában is megjelenik.

A márkamegújítás nem áll meg a menünél. A KFC újgenerációs étteremkoncepciót vezet be, ami a digitális megoldásokra, a nyitottabb terekre és az élményközpontú kiszolgálásra épít. Az első amerikai mintabolt Texas államban nyílik meg, míg Dubajban egy kétszintes zászlóshajó éttermet építenek.