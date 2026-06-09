Kína megállíthatatlan, tovább dübörög az export, de gyülekeznek már a sötét felhők
Kína exportja újabb történelmi rekordot döntött, a vártnál gyorsabban bővült májusban a csipek, az elektromos autók és más, a mesterséges intelligencia (MI) globális boomját tápláló csúcstechnológiai termékek iránti erős keresletnek köszönhetően. A vámok ellenére ötéves csúcsra ugrott a múlt hónapban a kivitel az Egyesült Államokba is.
A Trading Economics adatai szerint éves bázison 19,4 százalékkal, 376,76 milliárd dollárra nőtt a kínai kivitel az áprilisi jóval alacsonyabb, 14,1 százalékos bővülés után. Ez meghaladja a 15 százalékos emelkedést jelző elemzői várakozásokat.
Az import 27,4 százalékkal bővült az áprilisi 25,3 százalékos emelkedés után; a piacok hasonlót vártak májusra is.
A kínai külkereskedelmi többlet is messze meghaladta a 92,1 milliárd dolláros várakozásokat,
- 105,43 milliárd dollárra hízott
- az előző havi 84,8 milliárdról.
Kína elárasztja a világot a csipekkel és elektromos autókkal
„A háború fellendíti a környezetbarát exportcikkek, például az elektromos járművek, az akkumulátorok, a napenergia-termékek és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiai áruk iránti keresletet” – mondta az eredménnyel kapcsolatban a CNBC-nek Sheana Yue, az Oxford Economics vezető közgazdásza, aki szerint a csúcstechnológiai termékek exportjának „kiemelkedő növekedése” továbbra is fennmarad.
A kínai integrált áramkörök exportja 32 százalékkal, 39,7 milliárd darabra nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A csúcstechnológiai export értéke májusban 50 százalékkal emelkedett tavaly májushoz képest, míg az import 47 százalékkal ugrott meg.
A Wind Information adatai szerint
az Egyesült Államokba irányuló kínai szállítások éves bázison közel 35,4 százalékkal emelkedtek,
ami 2021 márciusa óta a legmagasabb növekedés, és ezzel folytatódott a fellendülés a tavalyi év nagy részében tapasztalt tartós, két számjegyű csökkenés után, amelyet Donald Trump elnök vámjai okoztak.
Az újabb amerikai vámok jobban sújtják majd a versenytársakat
Kedvező hatással volt az Egyesült Államokba irányuló kínai exportra, hogy csökkent a világ második legnagyobb gazdaságának vámhátránya a délkelet-ázsiai országokkal szemben – hangsúlyozta Tianchen Xu, az Economist Intelligence Unit vezető közgazdásza.
Emlékeztetett arra is, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellensúlyozására szolgáló, a kereskedelmi törvény 301. szakasza alapján indított vizsgálatok eredményeként kivetendő, újabb vámok a kínai árukra valószínűleg alacsonyabbak lesznek, mint a versenytárs exportőröket sújtók, ami további versenyelőnyt jelent Peking számára.
Az amerikai kormányzat legutóbb 60 ország, köztük az EU ellen indított vizsgálatot a törvény alapján, mert nem tesznek eleget a kényszermunka ellen. Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselői Hivatala (USTR) 10, illetve 12,5 százalékos pótlólagos vámok bevezetését javasolja az importtermékeikre.
A mesterséges intelligencián kívül baljósak a jelek
Kína már tavaly is kereskedelmi világrekordot állított fel, először ért el ezermilliárd dolláros többletet.
Az első negyedév kiemelkedő exporteredményei ellenére azonban a Reuters tudósítása szerint már vannak arra utaló jelek, hogy a következő hónapok nem lesznek ennyire jók, mert emelkednek az árak, és a külföldi vásárlók újabbak felhalmozása helyett kezdik leépíteni készleteiket, miközben arra várnak, hogy vége legyen az iráni konfliktusnak.
Bár az MI-boom még messze nem ért véget, más szektorokban érzékelhetően alábbhagy a lendület.
A kínai bútorok exportja például májusban csupán 1,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, a játékoké viszont már hét, a cipők exportja pedig 10,4 százalékkal csökkent.
Az erős exportnak köszönhetően nyújtott az első negyedévben a várakozásokat felülmúló teljesítményt Kína 20 ezermilliárd dolláros gazdasága, de a kivitel várható lassabb növekedése és a gyenge belföldi kereslet az országot is kitettebbé teszi a rosszabbodó globális feltételeknek.