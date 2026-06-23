Ursula von der Leyen erre nem számított: Kína megmenti Oroszországot az uniós szankcióktól, minden csepp LNG-t felvásáról tőlük – óriási beruházás kezdődött
Kína egy második LNG-importterminált készít elő az orosz Arctic LNG 2 projektből érkező cseppfolyósított földgáz fogadására – értesült három, az ügyet ismerő forrástól a Reuters. Az új terminál a kelet-kínai Santung tartományban található Longkou városában épült, üzemeltetője pedig az állami tulajdonú PipeChina lesz.
A lépés különösen fontos Oroszország számára, mert az Arctic LNG 2 a Kreml egyik zászlóshajó-projektje, amelybe mintegy 21 milliárd dollárt fektettek, ám az amerikai szankciók miatt évek óta nehezen talál vevőket. Az új terminál lényegében új exportcsatornát nyithat a projekt számára, miközben Moszkva európai gázexportja az elmúlt években drasztikusan visszaesett.
Eddig csak egyetlen kínai terminál fogadta
Jelenleg a szankciós orosz LNG-t kizárólag a PipeChina kuanghszi Beihai terminálja fogadja. Az első szállítmány 2025 augusztusában érkezett meg, azóta pedig összesen 41 rakományt, vagyis körülbelül 2,6 millió tonna cseppfolyósított földgázt vett át a terminál. Emellett három szállítmány érkezett a szintén amerikai szankciók alatt álló orosz Portovaya LNG-üzemből.
Az új longkoui terminál jelentősen növelheti a fogadási kapacitást. Az első ütemben évi 5 millió tonna LNG fogadására lesz képes, és iparági források szerint már befejeződött a mechanikai kivitelezése. A cél az, hogy még október előtt, a téli fűtési szezon kezdetére üzembe álljon.
A Reuters forrásai szerint Kínának egyszerűen szüksége van egy második terminálra, mert az egyetlen jelenlegi fogadóállomás már nem tudná kezelni a várhatóan növekvő mennyiséget.
Kína az egyetlen ismert vásárló
A történet pikantériája, hogy jelenleg Kína az egyetlen ismert vásárlója az Arctic LNG 2 projektből származó, szankciós orosz LNG-nek. A világ legnagyobb LNG-importőre tavaly összesen 7,57 millió tonna cseppfolyósított földgázt vásárolt Oroszországtól a kínai vámadatok szerint.
Az orosz projektet irányító Novatek jelentős árengedményekkel próbálja ösztönözni a keresletet. A Reuters forrásai szerint a kínai vásárlók akár 30-40 százalékos kedvezménnyel is hozzájuthatnak az orosz LNG-hez, ami jól mutatja, mekkora nyomás alatt áll az orosz energiaszektor.
Az ügy azért is különösen érdekes, mert néhány nappal ezelőtt az Európai Bizottság egyértelművé tette: 2027-től az uniós vállalatok számára teljesen tilos lesz az orosz LNG kereskedelme, még akkor is, ha a szállítmány nem az EU-ba érkezik.
Miközben tehát Európa egyre gyorsabban zárja be az ajtót az orosz gáz előtt, Kína láthatóan nemcsak nyitva tartja azt, hanem egy új bejáratot is épít Moszkva számára.