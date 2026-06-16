Ebből baj lesz: befékezett a kínai gazdaság, évek óta nem jött ilyen borzasztó adat a távol-keleti országból

Egyre nyilvánvalóbb a kínai gazdaság kétsebességes növekedése. A kedden nyilvánosságra hozott adatok szerint májusban több mint három év után először esett vissza a kiskereskedelmi forgalom, lassultak a beruházások is, miközben felgyorsult az ipari termelés. Utóbbi a meglepően ellenálló exportnak köszönhető, a belföldi keresletet azonban tovább gyengíti az ingatlanpiaci válság.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy kétsebességes a kínai gazdaság növekedése / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A Reuters tudósítása szerint a fogyasztás kulcsfontosságú mutatója, a kiskereskedelmi forgalom 0,6 százalékkal esett vissza a tavalyihoz képest a múlt hónapban az előző havi 0,2 százalékos és a 2,8 százalékos februári növekedés után. A brit hírügynökség elemzői stagnálást vártak.

A belső piac gyöngesége nyilvánvalóan megmutatkozott az autóiparban is, az eladások visszaesése már a nyolcadik egymást követő hónapban csökkentek a világ legnagyobb autópiacán, és a nyomás valószínűleg az év hátralévő részében is fennmarad.

Nem költöttek a várakozásoknak megfelelő szinten a kínaiak az ötnapos munka ünnepe idején sem,

és gyengül a fogyasztási cikkek beszámítási programjának hatása is. Ugyanakkor a visszaeséshez hozzájárult a magas tavaly májusi bázis is.

Muszáj lesz adni valami ösztönzést

Csang Csi-vej, a Pinpoint Asset Management vezető közgazdásza szerint a gyenge kiskereskedelmi adatok nyomást gyakorolnak a kormányra, hogy fontolja meg a fogyasztás stabilizálását célzó politikai intézkedéseket. „Továbbra is arra számítok, hogy a politikai finomhangolás júliusban, a második negyedéves GDP-adatok közzététele után fog bekövetkezni” – vélekedett.

Nyolc hónapja zsugorodik a világ legnagyobb autópiaca / Fotó: AFP

Ezt erősíti, hogy a kommunista párt a tavaly elfogadott 15. ötéves tervben is a belső fogyasztás erősítését tűzte ki célul.

A jó hír a pekingi kormányzat számára, hogy az ipari termelés viszont éves összehasonlításban 4,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Ez meghaladja

a 4,1 százalékos áprilisit

és a 4,3 százalékos elemzői várakozásokat is.

A kínai export ugyanis az iráni háború ellenére dübörgött májusban, a vámok ellenére például az Egyesült Államokba irányuló kivitel ötéves csúcsra ugrott. A kivitelben várt visszaesést ellensúlyozta a mesterséges intelligencia terén tapasztalható globális keresletnövekedés.