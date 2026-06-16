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statisztika
kínai gazdaság
kínai gazdasági növekedés

Ebből baj lesz: befékezett a kínai gazdaság, évek óta nem jött ilyen borzasztó adat a távol-keleti országból

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A gyáripar dübörög, a fogyasztás csökken. A kínai gazdaság éves növekedési céljai azonban szakértők szerint gond nélkül elérhetőek.
M. Cs.
2026.06.16, 09:16
Frissítve: 2026.06.16, 09:28

Egyre nyilvánvalóbb a kínai gazdaság kétsebességes növekedése. A kedden nyilvánosságra hozott adatok szerint májusban több mint három év után először esett vissza a kiskereskedelmi forgalom, lassultak a beruházások is, miközben felgyorsult az ipari termelés. Utóbbi a meglepően ellenálló exportnak köszönhető, a belföldi keresletet azonban tovább gyengíti az ingatlanpiaci válság.

kínai gazdaság
Egyre nyilvánvalóbb, hogy kétsebességes a kínai gazdaság növekedése / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A Reuters tudósítása szerint a fogyasztás kulcsfontosságú mutatója, a kiskereskedelmi forgalom 0,6 százalékkal esett vissza a tavalyihoz képest a múlt hónapban az előző havi 0,2 százalékos és a 2,8 százalékos februári növekedés után. A brit hírügynökség elemzői stagnálást vártak.

A belső piac gyöngesége nyilvánvalóan megmutatkozott az autóiparban is, az eladások visszaesése már a nyolcadik egymást követő hónapban csökkentek a világ legnagyobb autópiacán, és a nyomás valószínűleg az év hátralévő részében is fennmarad.

Nem költöttek a várakozásoknak megfelelő szinten a kínaiak az ötnapos munka ünnepe idején sem, 

és gyengül a fogyasztási cikkek beszámítási programjának hatása is. Ugyanakkor a visszaeséshez hozzájárult a magas tavaly májusi bázis is.

Muszáj lesz adni valami ösztönzést

Csang Csi-vej, a Pinpoint Asset Management vezető közgazdásza szerint a gyenge kiskereskedelmi adatok nyomást gyakorolnak a kormányra, hogy fontolja meg a fogyasztás stabilizálását célzó politikai intézkedéseket. „Továbbra is arra számítok, hogy a politikai finomhangolás júliusban, a második negyedéves GDP-adatok közzététele után fog bekövetkezni” – vélekedett.

Nyolc hónapja zsugorodik a világ legnagyobb autópiaca / Fotó: AFP

Ezt erősíti, hogy a kommunista párt a tavaly elfogadott 15. ötéves tervben is a belső fogyasztás erősítését tűzte ki célul.

A jó hír a pekingi kormányzat számára, hogy az ipari termelés viszont éves összehasonlításban 4,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Ez meghaladja 

  • a 4,1 százalékos áprilisit 
  • és a 4,3 százalékos elemzői várakozásokat is.

A kínai export ugyanis az iráni háború ellenére dübörgött májusban, a vámok ellenére például az Egyesült Államokba irányuló kivitel ötéves csúcsra ugrott. A kivitelben várt visszaesést ellensúlyozta a mesterséges intelligencia terén tapasztalható globális keresletnövekedés.

Kína high-tech feldolgozóipari termelése májusban 15,1 százalékkal nőtt.

Lassul a kínai gazdaság növekedése, de a cél tartható

A szolgáltatások fogyasztása az év első öt hónapjában 5,4 százalékkal nőtt, ami jóval jobb növekedést jelent, mint az áruértékesítés, és a háztartási fogyasztás növekvő motorjává vált, de lassult az első négy hónapban mért 5,6 százalékról.

Ami a világ második legnagyobb gazdaságának növekedését illeti, Hszu Tien-csen, a Economist Intelligence Unit vezető közgazdásza arra számít, hogy az a második negyedévben az első negyedévi 5 százalékról 4,5 százalékra lassul.

Workers in Anhui stick to posts during May Day holiday
Nagy a nyomás a munkaerőpiacon is / Fotó: Imaginechina via AFP

A 2026-os teljes évre vonatkozóan a 4,5-5 százalékos növekedési cél elérése nem lesz nehéz, de a gyenge belföldi kereslet továbbra is politikai beavatkozást indokol a második félévben

– erősítette meg az elemzők általános véleményét.

Marad a nyomás a munkaerőpiacon

A kedden nyilvánosságra hozott beruházási adatok is jóval gyengébbek voltak a vártnál. Az állóeszközök esetében 4,1 százalékkal estek vissza az első öt hónapban, a január-áprilisi 1,6 százalékost követően a közgazdászok által várt 2 százalék helyett.

Az ingatlanberuházások az első négy hónapban mért 13,7 százalék után az első öt hónapban 16,2 százalékkal csökkentek az előző év azonos időszakához képest.

A Market Watch jelentése szerint 

a munkanélküliségi ráta az áprilisi 5,2 százalékról 5,1 százalékra csökkent,

de a munkaerőpiacra nehezedő nyomás még mindig nagy, mert a nyáron 12,7 millióan végeznek az iskolákban.

 

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