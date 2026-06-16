Ebből baj lesz: befékezett a kínai gazdaság, évek óta nem jött ilyen borzasztó adat a távol-keleti országból
Egyre nyilvánvalóbb a kínai gazdaság kétsebességes növekedése. A kedden nyilvánosságra hozott adatok szerint májusban több mint három év után először esett vissza a kiskereskedelmi forgalom, lassultak a beruházások is, miközben felgyorsult az ipari termelés. Utóbbi a meglepően ellenálló exportnak köszönhető, a belföldi keresletet azonban tovább gyengíti az ingatlanpiaci válság.
A Reuters tudósítása szerint a fogyasztás kulcsfontosságú mutatója, a kiskereskedelmi forgalom 0,6 százalékkal esett vissza a tavalyihoz képest a múlt hónapban az előző havi 0,2 százalékos és a 2,8 százalékos februári növekedés után. A brit hírügynökség elemzői stagnálást vártak.
A belső piac gyöngesége nyilvánvalóan megmutatkozott az autóiparban is, az eladások visszaesése már a nyolcadik egymást követő hónapban csökkentek a világ legnagyobb autópiacán, és a nyomás valószínűleg az év hátralévő részében is fennmarad.
Nem költöttek a várakozásoknak megfelelő szinten a kínaiak az ötnapos munka ünnepe idején sem,
és gyengül a fogyasztási cikkek beszámítási programjának hatása is. Ugyanakkor a visszaeséshez hozzájárult a magas tavaly májusi bázis is.
Muszáj lesz adni valami ösztönzést
Csang Csi-vej, a Pinpoint Asset Management vezető közgazdásza szerint a gyenge kiskereskedelmi adatok nyomást gyakorolnak a kormányra, hogy fontolja meg a fogyasztás stabilizálását célzó politikai intézkedéseket. „Továbbra is arra számítok, hogy a politikai finomhangolás júliusban, a második negyedéves GDP-adatok közzététele után fog bekövetkezni” – vélekedett.
Ezt erősíti, hogy a kommunista párt a tavaly elfogadott 15. ötéves tervben is a belső fogyasztás erősítését tűzte ki célul.
A jó hír a pekingi kormányzat számára, hogy az ipari termelés viszont éves összehasonlításban 4,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Ez meghaladja
- a 4,1 százalékos áprilisit
- és a 4,3 százalékos elemzői várakozásokat is.
A kínai export ugyanis az iráni háború ellenére dübörgött májusban, a vámok ellenére például az Egyesült Államokba irányuló kivitel ötéves csúcsra ugrott. A kivitelben várt visszaesést ellensúlyozta a mesterséges intelligencia terén tapasztalható globális keresletnövekedés.
Kína high-tech feldolgozóipari termelése májusban 15,1 százalékkal nőtt.
Lassul a kínai gazdaság növekedése, de a cél tartható
A szolgáltatások fogyasztása az év első öt hónapjában 5,4 százalékkal nőtt, ami jóval jobb növekedést jelent, mint az áruértékesítés, és a háztartási fogyasztás növekvő motorjává vált, de lassult az első négy hónapban mért 5,6 százalékról.
Ami a világ második legnagyobb gazdaságának növekedését illeti, Hszu Tien-csen, a Economist Intelligence Unit vezető közgazdásza arra számít, hogy az a második negyedévben az első negyedévi 5 százalékról 4,5 százalékra lassul.
A 2026-os teljes évre vonatkozóan a 4,5-5 százalékos növekedési cél elérése nem lesz nehéz, de a gyenge belföldi kereslet továbbra is politikai beavatkozást indokol a második félévben
– erősítette meg az elemzők általános véleményét.
Marad a nyomás a munkaerőpiacon
A kedden nyilvánosságra hozott beruházási adatok is jóval gyengébbek voltak a vártnál. Az állóeszközök esetében 4,1 százalékkal estek vissza az első öt hónapban, a január-áprilisi 1,6 százalékost követően a közgazdászok által várt 2 százalék helyett.
Az ingatlanberuházások az első négy hónapban mért 13,7 százalék után az első öt hónapban 16,2 százalékkal csökkentek az előző év azonos időszakához képest.
A Market Watch jelentése szerint
a munkanélküliségi ráta az áprilisi 5,2 százalékról 5,1 százalékra csökkent,
de a munkaerőpiacra nehezedő nyomás még mindig nagy, mert a nyáron 12,7 millióan végeznek az iskolákban.