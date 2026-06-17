Hadiiparosok és e-járművek gyártói is felkapják fejüket a kongói-belgiumi megállapodásra, Bill Gates viszont a kezét tördeli

Az előzmények még 2025-re nyúlnak vissza, amikor az amerikai kutatóvállalat megállapodást kötött a KDK-val a dokumentumok digitalizálásának támogatásáról.

A vállalat azonban nem kapott hozzáférést a Belgiumban őrzött gyűjteményhez.

A belga hatóságok azzal érveltek, hogy a múzeum nem biztosíthat kizárólagos hozzáférést egy külföldi magánvállalat számára a Kongó geológiájára vonatkozó dokumentumokhoz, és inkább uniós forrásokat hívtak a projekt mögé. A KoBold Metals végül kénytelen volt belenyugodni ebbe.

Felgyorsulhat az ásványkincs-lelőhelyek azonosítása

A két ország között létrejött megállapodás előkészítése azonban nem volt zökkenőmentes. Néhány napja Louis Watum Kabamba kongói bányászati miniszter belga és európai uniós tisztviselőkkel tárgyalt a Brüsszel közelében található múzeumban őrzött dokumentumok digitalizálásáról és átadásáról a Luxembourg Times beszámolója szerint.

Az anyagok kulturális jelentőségükön túl a jelen számára is fontosak gazdasági vonatkozásaik miatt, de helyzetük rendezését nehezítette, hogy egy nagyobb vita tárgyát képezték, mely általános megoldás kialakítását célozza a gyarmati korszak után Belgium birtokában maradt anyagokkal kapcsolatban.

Most viszont a kongói bányászati minisztérium szóvivője szerint a kormány a projekt végrehajtási szakaszába kíván lépni, mert „fel kell gyorsítani az új ásványkincs-lelőhelyek felfedezését”. A tárgyalásokat követően a felek megállapodtak abban, hogy közös ütemtervet dolgoznak ki a dokumentumok digitalizálására és visszaszolgáltatására. Emellett egy munkacsoportot is létrehoznak a folyamat felügyeletére – számol be arról a Business Insider afrikai kiadása.

A minisztérium szerint a kezdeményezés jelentős lépés a KDK „geotudományi szuverenitásának” megerősítése, valamint a bányászati ágazat versenyképességének és befektetői vonzerejének növelése felé.

Egyre nagyobb a szigor a kobaltexport felett

A geológiai adatok feletti nagyobb ellenőrzésre irányuló törekvés egybeesik azzal, hogy Kinshasa egyre szorosabb felügyelet alá vonja az ország ásványkincs-exportját. A kormány 2025 februárjában felfüggesztette a kobaltexportot, miután a túlkínálat lenyomta az árakat és csökkentette az állami bevételeket. Miként megírtuk, az elektromos járművek gyártásában, de a hadiiparban is nélkülözhetetlen nyersanyag kiviteli korlátját csak tavaly december végén oldották fel.

A tilalmat ezzel párhuzamosan 2025 októberében kvótarendszer váltotta fel, amely 2026-ban és 2027-ben évi 96 600 tonnában maximálja a kobaltexportot.

A korlátozások célja a piaci túlkínálat csökkentése, az árak támogatása, valamint az ország befolyásának növelése volt egy olyan ásvány esetében, amelynek globális termeléséből mintegy háromnegyed részt biztosít. Az intézkedések következtében a kobalt ára emelkedett, ugyanakkor a finomítók – különösen Kínában – szűkösebb kínálattal szembesültek, és felgyorsult a kobaltmentes akkumulátortechnológiák iránti kereslet.