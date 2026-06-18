Megtörte a régi ellenséget az amerikai nyomás: történelmi reformok indulnak Kubában, megnyílik a piac – Raul Castro is áldását adta
Jelentős gazdasági reformcsomagot hagyott jóvá a Kubai Kommunista Párt, amely a magánszektor bővítésétől a külföldi befektetések ösztönzéséig számos korábban tabunak számító változtatást tartalmaz. A lépésekre a súlyosbodó gazdasági válság, az amerikai nyomás és az egyre gyakoribb társadalmi elégedetlenség miatt volt szükség.
A döntést a párt vezetése történelmi jelentőségű lépésként mutatta be, ugyanakkor igyekezett gyorsan eloszlatni azokat a félelmeket, hogy Kuba eltávolodna a szocialista modelltől.
A hivatalos állásfoglalás szerint a változtatások „a fejlődés logikájából fakadnak”, és „semmilyen formában nem jelentenek eltérést a szocialista projekttől”.
A reformok mögé felsorakozott a 95 éves Raul Castro is, aki ugyan személyesen nem vett részt az ülésen, de videókapcsolaton keresztül követte a tanácskozást. A kommunista vezetés hangsúlyozta, hogy Fidel Castro öccse teljes mértékben támogatja az elképzeléseket.
A javaslatokat Miguel Díaz-Canel kubai elnök mutatta be néhány nappal korábban. Bár a részletek egyelőre nem teljesen kidolgozottak, az irány egyértelműnek tűnik: a gazdaság működésének jelentős átalakítása következhet.
Megnyitja kapuit a kubai gazdaság
A tervek szerint új szereplők jelenhetnek meg a turizmusban, amely Kuba egyik legfontosabb bevételi forrása. A vezetés emellett több külföldi tőkét szeretne bevonzani, különösen a külföldön élő kubaiak befektetéseire számítanak. Ez különösen érzékeny kérdés, mivel a kubai diaszpóra jelentős része az Egyesült Államokban él.
A reformcsomag része a magánvállalkozások további bővítése, valamint olyan kulcsfontosságú ágazatok újraélesztése is, mint a mezőgazdaság, a külkereskedelem vagy az ingatlanpiac. Emellett csökkentenék a központi állam szerepét bizonyos döntésekben, és nagyobb önállóságot adnának az állami vállalatoknak, illetve az önkormányzatoknak.
Menekülnek a külföldi vállalatok Kubából, mélyül a gazdasági összeomlás
A Mastercard és a Visa beszüntette szolgáltatásait, a spanyol szállodavállalatok két tucat hotel üzemeltetésével hagytak fel, a legfontosabb kanadai bányavállalat szintén kivonulhat. Az amerikai szankciók által sújtott Kuba számára a külföldi vállalatok kivonulása lehet a végső csapás.
A változtatások időzítése nem véletlen. Kuba gazdasága évek óta nehéz helyzetben van, az elmúlt hat évben pedig különösen súlyos visszaesést szenvedett el. A lakosság mindennapjait egyre inkább meghatározzák
- az áramszünetek;
- az üzemanyaghiány;
- valamint az alapvető termékek hiánya.
A helyzetet tovább rontotta az Egyesült Államok és Kuba közötti viszony romlása. Az amerikai nyomás az idei év eleje óta jelentősen fokozódott, ami érzékenyen érintette a kubai gazdaságot.
Az olaj- és üzemanyagellátás drasztikusan visszaesett, ami komoly problémákat okoz az iparban és a mezőgazdaságban egyaránt.
A nehézségek miatt több nemzetközi vállalat is csökkentette jelenlétét vagy kivonult az országból. Különösen a turizmushoz kapcsolódó cégek, légitársaságok, hajózási vállalatok és pénzügyi szolgáltatók váltak óvatosabbá az amerikai szankcióktól tartva.
A romló életkörülmények miatt az elmúlt időszakban még tiltakozásokra is sor került Kubában. Bár ezek többnyire békés megmozdulások voltak, önmagukban is figyelemre méltóak egy olyan országban, ahol a nyilvános elégedetlenség kifejezése hagyományosan rendkívül korlátozott.
A reformok azonban még nem léptek hatályba. A következő fontos állomás a kubai parlament, a Nemzeti Népi Hatalom Gyűlésének ülése lesz, ahol a képviselők várhatóan megvitatják és jóváhagyhatják a javaslatokat.
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