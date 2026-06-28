Hőkupola: a francia hőség a magyar kukoricapiacot is felkavarhatja

A Nyugat-Európát sújtó rendkívüli hőhullám ismét bizonytalanná teheti az Európai Unió idei kukoricatermését. Bár az Európai Bizottság korábbi, 60,3 millió tonnás előrejelzése még nagyjából a tavalyi termelési szinttel számolt, a 40 Celsius-fok fölé emelkedő hőmérséklet több kulcsfontosságú termőterületen is veszélyeztetheti a kukorica esetében a hozamokat.

Egy száraz mezőgazdasági terület látható a hőhullám idején, rekordokat döntögető júniusi hőmérséklettel Franciaországban. A kukorica lehet a legnagyobb vesztes Fotó: NurPhoto via AFP

A kockázat Magyarország számára is közvetlen: a hazai kukoricatermés erősen függ a nyári csapadék mennyiségétől és eloszlásától, miközben a hőség Közép- és Kelet-Európát is elérte. Az ASAP Agri elemzése szerint Románia és Magyarország különösen sérülékeny lehet, ha a hő- és nedvességhiány júliusban is fennmarad.

A kukorica esetében a forróság időzítése különösen fontos. A búzával szemben, amely Európa számos részén már a betakarítás előtti vagy szemkitelítődéshez közeli időszakban jár, a kukorica több régióban most érkezik a terméshozamot meghatározó fejlődési szakaszokhoz. A címerhányás, virágzás és beporzás idején a 35 Celsius-fok feletti hőmérséklet ronthatja a pollen életképességét, gyengítheti a megtermékenyülést, végső soron pedig csökkentheti a várható termést.

A piac figyelme elsősorban Franciaországra irányul. Az ország az Európai Unió legnagyobb kukoricatermelője, így a közösségi termés több mint ötödét adja. Már a hőhullám előtt is kedvezőtlen jel volt, hogy a francia kukoricaterület az idei évben 1,31 millió hektárra csökkent, ami 19 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. A termelők egy része az alacsonyabb jövedelmezőség és a magas költségek miatt más növényekre, köztük napraforgóra és szójára váltott.

A francia kukorica került a figyelem középpontjába

Az Európai Bizottság korábban 13 millió tonnás francia kukoricaterméssel számolt, ez a prognózis azonban még nem tartalmazta a mostani extrém hőség lehetséges következményeit. A FranceAgriMer adatai szerint június közepére már így is romlott az állományok minősítése: a jó vagy kiváló állapotú kukorica aránya egy hét alatt 86 százalékról 84 százalékra csökkent.