Megdöbbentő dolog derült ki a Roszatomról - csúcstechnológiás kvantumszámítógépek sorozatát építették meg

Azt vitatták meg a BRICS országok moszkvai kvantumtechnológiai fórumán, hogy hogyan gyorsítható fel az újraiparosítás e stratégiai tudomány- és iparág eszközeivel a szervezet országaiban. A szervezetet Brazília, Oroszország, India, Kína, a Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Irán, az Egyesült Arab Emírségek, Etiópia, Szaúd-Arábia és Indonézia alkotja. A fórumot az orosz Tudományos és Felsőoktatási Minisztérium szervezte a Roszatom orosz állami atomholdinggal.

Oroszország besegítene a BRICS országok kvantumtechnológiai fejlesztéseibe/Fotó: Nyikita Gorcsakov

A kulcsszó az együttműködés

A fórumon tudósok, iparági szakértők és kormányzati képviselők vitatták meg egyekbek mellett azt, hogy milyen módon erősíthetik a területen folyó együttműködésüket, milyen tapasztalatot gyűjtöttek a kvantumtechnológia terén a világban zajló versenyről. Oroszország képviselője az erről kiadott közlemény szerint azt hangsúlyozta, hogy a BRICS-en belüli összefogás révén a részt vevő országok maximalizálhatják kvantumképességeik fejlesztését. Az együttműködés prioritásai közé tartozik

a tudományos és technológiai fejlesztés,

a kvantum-számítástechnika alkalmazásainak fejlesztése

és az oktatás.

Valerij Falkov orosz tudományos és felsőoktatási miniszter Oroszországot hozta példának arra, hogy az ország éppen a kutatóintézetek és egyetemek együttműködése révén lépett jelentősen előre a kvantumtudományban, fejleszthetett ki kvantum-számítógép prototípusokat, és hozhatott létre kvantumkommunikációs hálózatokat.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója szerint a kvantumtechnológia terén ugyanaz igaz, mint az atomerőmű-építésekben: a Roszatom külföldi atomerőműprojektjei hatására történik: a projektek munkaerő-képzésekkel és a tudományos szakértelem előmozdításával erősítik a partnerországok műszaki képességeit. Oroszország – amely hét kvantumszámítógéppel, több tucat kvantumalgoritmussal, valamint számos projekttel rendelkezik a kvantum-számítástechnika, a kvantumérzékelés és a kvantumkommunikáció területén –, kész együttműködni a területen a BRICS országokkal.

Mire jó a kvantumszámítástechnika?

A kvantumszámítástechnika a kvantummechanika alapelveit alkalmazza és a szubatomi részecskék (például az elektronok és fotonok) különleges fizikai viselkedését használja az információ feldolgozására. A bitekkel dolgozó hagyományos számítógépek (a bit értéke csak 0 vagy 1 lehet) a lehetőségeket egymás után, sorban ellenőrzik. A qubittel dolgozó kvantumszámítógép viszont a szuperpozíciónak köszönhetően (amikor egy részecske egyszerre több állapotban létezik), illetve az összefonódás révén, (amikor az egyik részecske állapota azonnal meghatározza a másikét) az összes lehetőséget egyszerre vizsgálja meg, ami exponenciálisan növeli a feldolgozási sebességet. Ezáltal a kvantumszámítógép olyan összetett molekuláris, fizikai, kémiai modellezési vagy akár titkosítási problémákat is megoldhat másodpercek alatt, amilyenekhez a mai leggyorsabb szuperszámítógépeknek is évezredekre lenne szükségük.