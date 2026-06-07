Máris megkezdődtek a találgatások az esetleg idő előtt távozó francia EKB-elnök lehetséges utódjáról

Jelenleg a korábbi spanyol jegybankelnök, Pablo Hernández de Cos számít a legesélyesebb jelöltnek az Európai Központi Bank (EKB) elnöki posztjára Christine Lagarde utódjaként. A német jelöltek esélyei egyre gyengébbnek tűnnek.

Christine Lagarde, az EKB elnöke – spanyol jegybankár lehet az utódja / Fotó: AFP

A spanyol származású Luis de Guindos, az EKB 66 éves alelnöke nemrég fejezte be utolsó hivatalos feladatait. Christine Lagarde búcsúztatásakor méltatta az elmúlt nyolc évben tanúsított professzionalizmusát, és „kollégának és barátnak” nevezte. Feladatait a jövőben egy horvát tisztségviselő veszi át, Spanyolország azonban hamarosan még rangosabb pozícióhoz juthat.

Pablo Hernández de Cos, az 55 éves, Bázelben működő Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) vezérigazgatója jelenleg a legfőbb esélyes Lagarde utódjaként. De Cos – akárcsak De Guindos – spanyol, 2024-ig a madridi jegybank elnöke volt, és inkább pragmatikus közgazdászként ismert.

Nem világos, mikor távozik Lagarde

Egyelőre nem lehet pontosan tudni, mikor fejezi be Christine Lagarde a mandátumát. Nemrég azt sugallta, hogy nem szeretné elhagyni a jegybankot egy olyan időszakban, amikor az infláció ismét emelkedésnek indul. Bár hivatalosan kitart amellett, hogy 2027 októberéig marad hivatalban, sokan valószínűtlennek tartják, hogy teljes egészében kitölti megbízatását.

Ennek hátterében az áll, hogy Emmanuel Macron valószínűleg megbukik a következő francia elnökválasztási kampány során, amelyen a jelenleg legesélyebb, radikális jobboldali Jordan Bardella lehet a befutó.

Macron viszont szeretné, ha befolyása lenne az EKB következő elnökének kiválasztására, így könnyen lehet, hogy nyomást gyakorol Lagarde-ra, hogy idő előtt távozzon.

Hátrányban a németek

A német aspiránsok számára nem kedvező a helyzet. Bár semmi sincs még kőbe vésve, a hírek szerint

sem Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke,

sem Isabel Schnabel, az EKB igazgatósági tagja nem élvezi Friedrich Merz német kancellár támogatását.

Berlinben az a nézet uralkodik, hogy amíg Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, Németország aligha tarthat igényt sikerrel az EKB elnöki posztjára. Ez gyakorlatilag kizárja a német jelölteket. A múlt vasárnap 60 éves Joachim Nagel az utóbbi időben különösen intenzíven ápolta nemzetközi kapcsolatait. Franciaország a jövő héten a Napóleon által alapított Becsületrenddel (Légion d’Honneur) tünteti ki. Az eseményhez egy közös pódiumbeszélgetés is kapcsolódik Francois Villeroy de Galhau volt francia jegybankelnökkel.

Merz kancellárt állítólag bosszantja, hogy Nagel nyilvánosan támogatta az eurokötvények, vagyis az európai közös adósságkibocsátás gondolatát, miközben Merznek éppen Emmanuel Macron francia elnökkel szemben kellett elutasítania ezt az elképzelést.

Lars Klingbeil pénzügyminiszter közelebb állhat Nagel álláspontjához, de kevesen hiszik, hogy ezért koalíciós konfliktust vállalna.