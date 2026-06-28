A Depot újabb csődeljárása után felgyorsult a német lakberendezési lánc leépülése: a vállalat már hivatalosan is közzétette, mely üzleteket zárja be, és a boltok egy része még a korábban vártnál is hamarabb lehúzza a rolót. A dolgozók sok helyen csak az üzletek kirakatába kihelyezett táblákból értesültek a végleges bezárásról, miközben a vállalat pénzügyi helyzete miatt egyre kevesebb idő maradt a működés fenntartására.

Sorra zárja be boltjait a lakberendezési lánc, a beosztottaknak semmit nem mondtak – meg sem várják a júliust, annyira nincs pénz / Fotó: Sorbis

Májusban vált nyilvánossá, hogy a Depot ismét fizetésképtelenségi eljárás alá került. A vállalat vezetése akkor még csak annyit közölt, hogy a még működő 155 üzlet közül nem mindegyiket tudják megmenteni. Christian Gries ügyvezető már akkor jelezte, hogy jelentős hálózatszűkítés várható, de arról nem beszéltek, mely üzletek kerülnek veszélybe.

Az elmúlt hetekben fokozatosan kezdtek kiszivárogni az első bezárások. Egyes üzletek kirakatában megjelentek a végkiárusítást hirdető plakátok, amelyek szerint az adott bolt rövid időn belül végleg bezár. Több helyszínen még július végére tervezték a működés befejezését, ám voltak olyan üzletek is, amelyek ezt sem várták meg – írja a német Merkur.

A zwickaui Depot például már június 27-én bezárt, vagyis a vásárlók számára az volt az utolsó nyitvatartási nap. Ez arra utal, hogy a vállalat egyes helyszíneken már nem tudta vagy nem akarta finanszírozni a működést a korábban tervezett időpontig.

A Depot időközben a saját honlapján is közzétette a bezárásra ítélt üzletek listáját.

A vállalat közlése szerint a jelenleg működő 155 üzletből összesen 66-ot végleg bezárnak, vagyis a hálózat közel 43 százaléka tűnik el a következő időszakban.

A listát "Filialschließungen" címmel tették közzé, amelyben a cég úgy fogalmaz: "A következő üzleteinktől fájó szívvel hamarosan búcsút kell vennünk." A döntés Németország számos városát érinti, így a Depot több bevásárlóközpontból és sétálóutcából is eltűnik.