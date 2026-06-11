Magyarország döntött az ukrán fegyverpénzről, azonnal óriási balhé tört ki az EU-ban: összeugrottak a lengyelek a németekkel – „Az a miénk”

Németország azt szeretné elérni, hogy a Magyarország által korábban vétózott, majd az új kormány által feloldott, az Európai Békealapból (EPF) származó 6,6 milliárd eurót teljes egészében Ukrajna kapja meg. Az ötletnek azonban ellenzői is vannak, Lengyelország ugyanis az Ukrajnának átadott fegyverek után járó mintegy 2 milliárd zloty (450 millió euró) teljes megtérítését követeli. Ezt az álláspontot Cezary Tomczyk lengyel védelmiminiszter-helyettes ismertette a lengyel RMF 24 műsorában.

Magyar Péter és Ursula von der Leyen megegyezett, de most Lengyelországgal akadt konfliktusa az EU-nak / Fotó: Anadolu / AFP

Az Európai Békealap keretében az uniós tagállamok összesen 43 milliárd euró értékben nyújtottak támogatást. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 40 százalékos megtérítési arány mellett elméletileg 13,5 milliárd eurót kellene Brüsszelnek visszatérítenie. Azonban ennyi forrás nem áll rendelkezésre.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője ezért azt javasolta, hogy a rendelkezésre álló 6,6 milliárd eurót úgy osszák fel, hogy részleges, arányos visszatérítésre (10 százalék), az ukrán katonák kiképzését szolgáló misszió támogatására, valamint Ukrajna számára történő közös fegyverbeszerzésekre fordítsák. Lengyelország azonban elutasítja ezt a tervet.

„Ez a pénz a mi pénzünk is. A gyakorlatban a kevesebb visszatérítés kevesebb pénzt jelent a hadseregünk számára” – jelentette ki Cezary Tomczyk, hozzátéve, hogy Varsó minden euróért harcolni fog. Lengyelország azzal vádolja Brüsszelt, hogy a játék közben próbálja megváltoztatni a szabályokat.

Németország – amely arányosan a legnagyobb befizetője az Európai Békealapnak – úgy véli, hogy a felszabadított forrásokat Ukrajnának kellene juttatni, nem pedig visszautalni a nemzeti költségvetésekbe.

Sebastian Hartmann német védelmiminiszter-helyettes, aki jelen volt az uniós védelmi miniszterek nicosiai találkozóján, egyértelműen arra kérte partnereit, hogy a kezdetben fel nem használt, visszafizetésre szánt összegeket végül Ukrajna támogatására fordítsák. A német védelmi minisztérium álláspontja szerint ugyanis az Európai Békealapot a szolidaritás mechanizmusaként hozták létre.