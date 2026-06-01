Ezért nem erősödhet tovább a lengyel hitelminősítés – az S&P szakértője szerint a jövő évi választás után Varsónak lépnie kell

Bár Lengyelország hitelminősítése mögött szilárd növekedés áll, az azért nem magasabb, mert a költségvetés helyzete gyenge – mondta Karen Vartapetov, az S&P Global Közép-Európáért felelős vezető elemzője.

Lengyelország növekedése a végtelenségig azért nem ellensúlyozza a hiányt

A hitelminősítő májusban megerősítette a lengyel devizaadósság A mínusz/A-2 besorolását stabil kilátások mellett, mondván, a robusztus növekedés a következő két évben kiegyensúlyozza a gyorsan növekvő államadósság kockázatait. Hasonlóan látja az Európai Bizottság is, mely szerint

Lengyelország gazdasága nőhet idén a leggyorsabban az Európai Unióban, ám a GDP-arányos hiány is a lengyeleknél lehet a legnagyobb.

Vartapetov szerint a minősítés akkor lehetne jobb, ha az ország fiskális helyzete javulna. Tavaly a Fitch Ratings és a Moody’s is negatív kilátásokat léptetett életbe a lengyel adósság kapcsán – idézi fel a Reuters.

A következő választás után Lengyelországnak lépnie kell

A gyenge költségvetési helyzet oka főként a kiadási oldalon található az S&P szakembere szerint, de hozzátette, hogy nemcsak a GDP-arányos kiadások vannak az uniós átlag fölött, a bevételek is jócskán alacsonyabbak. A hitelminősítő azzal a feltételezéssel számol, hogy a következő választás után Lengyelország rendbe teszi a pénzügyeit. Ezt eredményezhetik az EU vagy a belföldi költségvetési szabályai vagy a piacok is. A következő parlamenti választás jövőre lesz Lengyelországban.

Ugyanakkor Vartapetov szerint

a finanszírozási kockázatok limitáltak, és a piacok bizalma a hitelminősítőt is meglepte.

Mint mondta, a befektetőkkel beszélgetve mindenki a növekedési kilátásokat emlegeti. A szakember szerint a befektetők beárazzák a geopolitikai kockázati prémiumot, de a fiskális gondoktól hajlandók eltekinteni, ha elég magas a növekedés. A növekedést pedig az uniós források további érkezése is támogatja a következő években.

Lengyelország helyzetét az is segíti, hogy a GDP-arányos államadósság továbbra is mérsékelt és jól strukturált, tehát főként helyi befektetők kezében van zlotyiban viszonylag hosszú lejárat mellett. Az ország jegybankja pedig sikeresen tudta csökkenteni az inflációt a koronavírus és az orosz–ukrán háború sokkjai után.