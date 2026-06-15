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Románia
Liberty Galati
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értékesítés

Káosz a romániai Liberty Galati acélmű körül: egymilliárd eurós adósság, elmaradt bérek és jogi háború nehezíti az értékesítést

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Alig néhány nappal a Liberty Galati június 19-re kitűzött árverése előtt újabb jogi akadály jelent meg az ügyben. A Liberty Ostrava szerint egy cseh bíróság által elrendelt vagyonvédelmi intézkedést már a román ingatlan-nyilvántartásba is bejegyeztek, ami bizonytalanságot okozhat a potenciális befektetők számára.
VG
2026.06.15, 18:15
Frissítve: 2026.06.15, 19:05

Újabb fordulat nehezítheti a romániai Liberty Galati acélmű értékesítését: a cseh Liberty Ostrava csődbiztosa szerint egy cseh bíróság által elrendelt ideiglenes vagyonvédelmi intézkedést már a román ingatlan-nyilvántartásba is bejegyeztek, ami jogi bizonytalanságot okozhat a június 19-re tervezett nemzetközi árverés előtt. A tét nem csupán egy bajba jutott acélgyár sorsa, hanem Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb kohászati komplexumának jövője, amelynek problémái a magyarországi Dunaferr történetével is szorosan összefonódtak.

Káosz a romániai Liberty Galati acélmű körül: egymilliárd eurós adósság, elmaradt bérek és jogi háború nehezíti az értékesítést
Káosz a romániai Liberty Galati acélmű körül: egymilliárd eurós adósság, elmaradt bérek és jogi háború nehezíti az értékesítést / Fotó: LCV

A Liberty Galati – a korábbi Sidex Galati – vagyonának értékesítésére azért kerül sor, mert a vállalat adósságállománya megközelíti az egymilliárd eurót (mintegy 400 milliárd forintot). A galaci bíróság május végén engedélyezte a csődeljárást felügyelő vagyonkezelők módosított értékesítési tervét, így június 19-én újabb nemzetközi árverést tartanak. Az első, márciusi licitálás teljes kudarccal zárult, egyetlen kötelező érvényű ajánlat sem érkezett a komplexumra.

Az értékesítés azonban most új akadályba ütközhet. A Liberty Ostrava – amely korábban ugyanannak a GFG Alliance csoportnak volt a tagja, mint a Liberty Galati – mintegy 40 millió eurós (közel 16 milliárd forintos) követelést érvényesítene a román acélművel szemben – írja a Profit.ro. A cseh fél szerint 

az ostravai bíróság ideiglenes intézkedése megtiltja bizonyos kulcsfontosságú galaci vagyonelemek értékesítését a jogvita lezárásáig, és ezt a tilalmat már a román földhivatal is bejegyezte.

A Liberty Ostrava csődbiztosa szerint a potenciális befektetőknek ezzel a jogi kockázattal is számolniuk kell. Álláspontjuk szerint az érintett eszközök eladása a bírósági intézkedés figyelmen kívül hagyásával semmis lehet. A román csődbiztos ugyanakkor korábban azt jelezte, hogy a romániai értékesítési folyamat a cseh eljárástól függetlenül folytatható.

A vita hátterében egy 2023-ban kötött, csoporton belüli kölcsönszerződés áll. A több mint negyvenmillió eurós követelés létezését a Liberty Galati saját szerkezetátalakítási dokumentumaiban is elismerte, a két fél azonban eltérően ítéli meg annak jogi következményeit.

Teljes kifizetések maradtak el, nem is egy dolgozónál

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Liberty Galati működése gyakorlatilag leállt. A román sajtó korábbi beszámolói szerint az acélmű mintegy háromezer dolgozója kényszerszüneten van, miközben hónapok óta nem kapták meg teljes egészében a fizetésüket. A Cartel Alfa szakszervezet szerint családok ezrei kerültek nehéz helyzetbe a bérkifizetések elmaradása miatt, a helyzet súlyosságát pedig jól mutatja, hogy az év elején egy munkavállaló éhségsztrájkba kezdett, hogy felhívja a figyelmet a kialakult válságra. A szakszervezetek attól tartanak, hogy a kombinát végleges leállása nemcsak több ezer munkahely megszűnését hozhatja, hanem egész régiók gazdaságát sodorhatja veszélybe, miközben Románia elveszítheti egyik stratégiai jelentőségű ipari kapacitását.

A Liberty Galati problémái azért kapnak kiemelt figyelmet Magyarországon is, mert ugyanaz a Liberty Steel csoport vásárolta meg korábban a Dunaferr vagyonelemeit. A brit–indiai tulajdonosi kör azonban Dunaújvárosban sem tudta stabilizálni a működést: a termelés fokozatosan leépült, a dolgozók jelentős részét elbocsátották, miközben a bérek kifizetése körül is többször alakult ki bizonytalanság. A vállalat végül nem tudta megfordítani a folyamatokat, így a Liberty Dunaújváros 2024 vége óta felszámolás alatt áll, és ma már nem folyik hagyományos acélgyártás a korábban a magyar nehézipar egyik zászlóshajójának számító üzemben.

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