Leírták a mestertervet: így szorítják ki az orosz gázt Magyarországról, feltámasztják az elátkozott csővezetéket – "Többet fognak fizetni"

A közép-európai energiaellátás jelentős átrendeződés előtt áll. Szlovákia és Magyarország az orosz gáztól való függőség csökkentése érdekében egyre inkább az Egyesült Államokból származó LNG-re és azeri forrásokra támaszkodhat a következő években, miközben Lengyelország és Törökország befolyása is erősödhet a régióban – ismerteti a Moszkvatér Andrew Korybko geopolitikai elemző írását.

Fotó: Hans Lucas via AFP

Tomás Taraba szlovák miniszterelnök-helyettes május közepén Bakuban tett látogatásán jelezte, hogy országa hosszú távú, akár tízéves gázszállítási megállapodást szeretne Azerbajdzsánnal. Nem sokkal korábban a Bloomberg hírt adott arról, hogy Törökország katonai üzemanyag-vezeték építését fontolgatja Bulgárián és Románián keresztül, amelyhez Azerbajdzsán – sőt esetleg Türkmenisztán – is szállíthatna gázt.

Egy párhuzamos polgári vezeték építése sem elképzelhetetlen. A tervek egybeesnek a Három Tenger Kezdeményezés keretében elfogadott Szolidaritási Gyűrű projektjével, amely Szlovákiát kötné össze Azerbajdzsánnal. Érdekes módon ez az útvonal nagyban követi a több mint egy évtizede leállított Nabucco-gázvezeték tervezett nyomvonalát, így

egyes szakértők szerint a régi elképzelés de facto részben feléledhet.

Az EU 2028-ig előírja az energiaágazat orosztalanítását, ami különösen azokat az országokat érinti, amelyek korábban hosszú távú szerződésekkel rendelkeztek Oroszországgal. Szlovákiának ez azt jelenti, hogy a drágább azeri vagy amerikai gázra kell áttérnie, mivel az ukrajnai tranzit egyre bizonytalanabbá vált.

A lengyel-szlovák gázösszekötő eddig nagyrészt kihasználatlan volt, de a változások nyomán Lengyelország fontos belépési ponttá válhat az amerikai LNG számára a Visegrádi országok irányába. Magyarország új kormánya alatt pedig várhatóan támogatja az azeri gáz áramlását a Szolidaritási Gyűrűn keresztül.

Nem csupán energiaügyi kérdés

A kapcsolódó Via Carpathia autópálya-projektek befejezése erősítheti a kereskedelmet Lengyelország és Törökország között, és Szlovákiát, valamint Magyarországot a Balti- és a Fekete-tenger közötti logisztikai csomóponttá teheti. Lengyelország és Törökország geopolitikai és gazdasági szempontból jelentős nyertesként kerülhet ki ezekből a fejleményekből.