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energiapiac
Azerbajdzsán
Magyarország
gáz
Szlovákia

Leírták a mestertervet: így szorítják ki az orosz gázt Magyarországról, feltámasztják az elátkozott csővezetéket – "Többet fognak fizetni"

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Szlovákia évtizedes gázmegállapodást készül kötni Azerbajdzsánnal, miközben Törökország katonai vezeték építését fontolgatja a Balkánon át. Ezek a lépések a régi Nabucco-gázvezeték elképzelt útvonalát idézik, és jelentősen átalakíthatják a régió energiaellátását.
VG
2026.06.15, 20:45
Frissítve: 2026.06.15, 20:47

A közép-európai energiaellátás jelentős átrendeződés előtt áll. Szlovákia és Magyarország az orosz gáztól való függőség csökkentése érdekében egyre inkább az Egyesült Államokból származó LNG-re és azeri forrásokra támaszkodhat a következő években, miközben Lengyelország és Törökország befolyása is erősödhet a régióban – ismerteti a Moszkvatér Andrew Korybko geopolitikai elemző írását.

FRANCE-GOUTZ-GAS-BURNER-LIGHTING Újraéled a Nabucco? Azeri és amerikai LNG érkezhet Szlovákiába és Magyarországra
Fotó: Hans Lucas via AFP

Tomás Taraba szlovák miniszterelnök-helyettes május közepén Bakuban tett látogatásán jelezte, hogy országa hosszú távú, akár tízéves gázszállítási megállapodást szeretne Azerbajdzsánnal. Nem sokkal korábban a Bloomberg hírt adott arról, hogy Törökország katonai üzemanyag-vezeték építését fontolgatja Bulgárián és Románián keresztül, amelyhez Azerbajdzsán – sőt esetleg Türkmenisztán – is szállíthatna gázt. 

Egy párhuzamos polgári vezeték építése sem elképzelhetetlen. A tervek egybeesnek a Három Tenger Kezdeményezés keretében elfogadott Szolidaritási Gyűrű projektjével, amely Szlovákiát kötné össze Azerbajdzsánnal. Érdekes módon ez az útvonal nagyban követi a több mint egy évtizede leállított Nabucco-gázvezeték tervezett nyomvonalát, így 

egyes szakértők szerint a régi elképzelés de facto részben feléledhet.

Az EU 2028-ig előírja az energiaágazat orosztalanítását, ami különösen azokat az országokat érinti, amelyek korábban hosszú távú szerződésekkel rendelkeztek Oroszországgal. Szlovákiának ez azt jelenti, hogy a drágább azeri vagy amerikai gázra kell áttérnie, mivel az ukrajnai tranzit egyre bizonytalanabbá vált.

A lengyel-szlovák gázösszekötő eddig nagyrészt kihasználatlan volt, de a változások nyomán Lengyelország fontos belépési ponttá válhat az amerikai LNG számára a Visegrádi országok irányába. Magyarország új kormánya alatt pedig várhatóan támogatja az azeri gáz áramlását a Szolidaritási Gyűrűn keresztül.

Nem csupán energiaügyi kérdés

A kapcsolódó Via Carpathia autópálya-projektek befejezése erősítheti a kereskedelmet Lengyelország és Törökország között, és Szlovákiát, valamint Magyarországot a Balti- és a Fekete-tenger közötti logisztikai csomóponttá teheti. Lengyelország és Törökország geopolitikai és gazdasági szempontból jelentős nyertesként kerülhet ki ezekből a fejleményekből.

Szlovákiának és Magyarországnak ugyanakkor magasabb árak járhatnak a diverzifikáltabb ellátásért, míg Oroszország számára ez további piaci részesedés csökkenését jelenti a régióban. A folyamatok ugyanakkor tükrözik a jelenlegi európai energiaügyi realitásokat és a geopolitikai átrendeződést.

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