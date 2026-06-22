Robbanás volt a katari földgáz komplexumban: sok a sérült, de Katar kitart az export felpörgetése mellett

Ötvennégy ember megsérült, tizennyolcat pedig eltűntként tartanak nyilván a vasárnap történt robbanásban, mely Katar legfontosabb, cseppfolyósított földgázt előállító telephelyén, Rász Laffanban történt – közölték a katari hatóságok. Az első hírek arról szóltak, hogy egy iráni rakéta találta el a komplexum belföldi termelésre dolgozó egységét, de az újabb információk szerint a robbanás nem külső behatás vagy katonai csapás miatt következett be, hanem műszaki hiba miatt, mégpedig akkor, amikor a dolgozók a berendezések újraindítását végezték el. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a QatarEnergy nem áll el attól a szándékától, hogy újraindítsa a telephelyről az LNG-exportot, ha pedig a vasárnapi robbanás valóban nem katonai akció részeként következett be, akkor nem is várható, hogy ez a szándéka megváltozik.

A Rász Laffan létesítmény egyik LNG-terminálja

Fotó: Wikipedia Commons

Belföldi termelést végző földgázlétesítményben volt robbanás az LNG-komplexumban

A Rász Laffan városában működő LNG-létesítmény még márciusban szenvedett komoly károkat iráni támadások nyomán. Emiatt lényegében szinte teljesen leállt a létesítményben folyó LNG-termelés, és ez Katar exporkapacitását közel a negyedével csökkentette, valamint hozzájárult az energiapiacokon látható felforduláshoz.

A most vasárnap történt robbanás a katari közlések szerint a Barzan nevű, a belföldi ellátásban részt vevő létesítményben történt, a robbanás nyomán keletkező tüzet hétfőn a hajnali órákban sikerült megfékezni, a mentőcsapatok pedig továbbra is az eltűntek után kutatnak.

A Barzan gázlétesítmény

napi 40 millió m3 kapacitással rendelkezik, és

vezetékes gázt szállít a helyi iparágaknak és Katar energiaiparban működő vállalatainak.

Emellett képes etánt, kondenzátumot, cseppfolyósított kőolajgázt és ként előállítani a hazai és az exportpiacokra.

A katari belügyminisztérium „műszaki balesetnek” tulajdonította a robbanást, és közölte, hogy az incidens nem jelent közbiztonsági kockázatot vagy veszélyt. A QatarEnergy nem közölte, hogy a robbanás mekkor kárt okozott a belföldi piacra termelő erőműben.