Robbanás volt a katari földgáz komplexumban: sok a sérült, de Katar kitart az export felpörgetése mellett
Ötvennégy ember megsérült, tizennyolcat pedig eltűntként tartanak nyilván a vasárnap történt robbanásban, mely Katar legfontosabb, cseppfolyósított földgázt előállító telephelyén, Rász Laffanban történt – közölték a katari hatóságok. Az első hírek arról szóltak, hogy egy iráni rakéta találta el a komplexum belföldi termelésre dolgozó egységét, de az újabb információk szerint a robbanás nem külső behatás vagy katonai csapás miatt következett be, hanem műszaki hiba miatt, mégpedig akkor, amikor a dolgozók a berendezések újraindítását végezték el. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a QatarEnergy nem áll el attól a szándékától, hogy újraindítsa a telephelyről az LNG-exportot, ha pedig a vasárnapi robbanás valóban nem katonai akció részeként következett be, akkor nem is várható, hogy ez a szándéka megváltozik.
Belföldi termelést végző földgázlétesítményben volt robbanás az LNG-komplexumban
A Rász Laffan városában működő LNG-létesítmény még márciusban szenvedett komoly károkat iráni támadások nyomán. Emiatt lényegében szinte teljesen leállt a létesítményben folyó LNG-termelés, és ez Katar exporkapacitását közel a negyedével csökkentette, valamint hozzájárult az energiapiacokon látható felforduláshoz.
A most vasárnap történt robbanás a katari közlések szerint a Barzan nevű, a belföldi ellátásban részt vevő létesítményben történt, a robbanás nyomán keletkező tüzet hétfőn a hajnali órákban sikerült megfékezni, a mentőcsapatok pedig továbbra is az eltűntek után kutatnak.
A Barzan gázlétesítmény
- napi 40 millió m3 kapacitással rendelkezik, és
- vezetékes gázt szállít a helyi iparágaknak és Katar energiaiparban működő vállalatainak.
Emellett képes etánt, kondenzátumot, cseppfolyósított kőolajgázt és ként előállítani a hazai és az exportpiacokra.
A katari belügyminisztérium „műszaki balesetnek” tulajdonította a robbanást, és közölte, hogy az incidens nem jelent közbiztonsági kockázatot vagy veszélyt. A QatarEnergy nem közölte, hogy a robbanás mekkor kárt okozott a belföldi piacra termelő erőműben.
Katar korábban, a márciusi támadás után azt közölte, hogy az exportra termelő létesítményekben történő károk kijavítása és a termelés visszaállássa akár öt éven át tartó folyamat lehet, miközben ezalatt Katar évente akár 20 milliárd dolláros bevételkiesést is elszenvedhet. Ehhez képest fontos fejlemény, hogy Katar már az üres LNG-szállító hajókat várja Rász Laffanhoz, hogy felkészüljenek az export újraindítására, amire az amerikai-iráni tárgyalások nyomán a korábbiaknál jóval nagyobb esély nyílhat.
Üres LNG-szállítókat várnak Rász Laffanhoz, Katar hónapokon belül felpürgetné az exportot
A Bloomberg a hajókövetési adatokra hivatkozva írta vasárnap, hogy három, a QatarEnergy tulajdonában lévő, cseppfolyósított gázt szállító hajó tart a Hormuzi-szoros bejárata felé az Ománi-öbölből. Miként a Világgazdaságban megírtuk, Katar már a legutóbbi péntekre várt békekötés hírére a térségbe hívta tankereit, ebben pedig a vasárnapi robbanás sem okozott változást. A mostani hajózási adatok további öt, Katarhoz köthető LNG-szállító tartályhajót is mutatnak az ománi partok közelében. Az Oilprice szerint Katar szándékában a vasárnapi robbanás után sem történt változás. Ami pedig a piacok ellátására szempontjából pedig különösen jó hír a lap értesülése szeronz, az az, hogy
a létesítményt üzemeltető QatarEnergy néhány napja arról tájékoztatott több vásárlót, hogy egy hónapon belül vissza tudja állítani termelési kapacitásának mintegy 50 százalékát, miután helyreáll a biztonságos hajózás a Hormuzi-szoroson keresztül.
A cikk szerint az ügyre rálátó, magukat megnevezni nem kívánó források szerint pedig Katar két hónapon belül visszaállíthatja kiesett kapacitásának 80 százalékát.
A kapacitások akár részleges helyreállása is fontos fejlemény az energiapiaci nyugtalanságban, ám ezt akkor lehet érdemben kihasználni, ha a Hormuzi-szoroson való áthaladás mindkét irányban biztonságossá és kiszámíthatóvá válik.