Deviza
EUR/HUF356,63 +0,18% USD/HUF309,12 +0,12% GBP/HUF413,22 +0,37% CHF/HUF387 +0,04% PLN/HUF83,99 +0,1% RON/HUF68,06 +0,24% CZK/HUF14,75 +0,25% EUR/HUF356,63 +0,18% USD/HUF309,12 +0,12% GBP/HUF413,22 +0,37% CHF/HUF387 +0,04% PLN/HUF83,99 +0,1% RON/HUF68,06 +0,24% CZK/HUF14,75 +0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 372,63 -0,25% MTELEKOM2 736 +3,25% MOL3 892 -1,12% OTP40 330 -0,1% RICHTER11 840 -2,47% OPUS398 -0,75% ANY7 810 -2,01% AUTOWALLIS148,5 +1,02% WABERERS4 930 +0,61% BUMIX9 401,1 +0,78% CETOP4 525,5 +0,43% CETOP NTR2 866,41 +0,42% BUX133 372,63 -0,25% MTELEKOM2 736 +3,25% MOL3 892 -1,12% OTP40 330 -0,1% RICHTER11 840 -2,47% OPUS398 -0,75% ANY7 810 -2,01% AUTOWALLIS148,5 +1,02% WABERERS4 930 +0,61% BUMIX9 401,1 +0,78% CETOP4 525,5 +0,43% CETOP NTR2 866,41 +0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Bizottság
Oroszország elleni szankciók
LNG

Akkorát szúrna Oroszországba Brüsszel, hogy elvérezhet: végleg elveszíti a versenyt a globális LNG-piacon – ez durvább, mintaz exporttilalom és nincs rá gyógyír

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az Európai Bizottság 21. szankciós csomagja egyszerre célozná a bankrendszert, a kriptós kerülőutakat, az olajbevételeket és az LNG-szállítási kapacitásokat. Brüsszel szerint Moszkva továbbra is kisebb pénzintézeteken, harmadik országbeli szereplőkön és árnyékflottán keresztül próbálja fenntartani külkereskedelmi kapcsolatait, ezért most nem egyetlen ágazatra, hanem az orosz háborús gazdaság több tartóoszlopára mérnének csapást, így az LNG-szállításra is.
Csókási Annamária
2026.06.09, 18:45
Frissítve: 2026.06.09, 18:55

Az Európai Bizottság a készülő 21. szankciós csomag részeként javaslatot tett az LNG-tankerek Oroszországnak történő értékesítésének korlátozására – mondta kedden Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.  „Javasoljuk az LNG-tankerek Oroszországnak történő értékesítésének korlátozását, ahogyan azt korábban már megtettük az olajszállító tankerek esetében is” – fogalmazott.

View,On,The,Lng,Tanker,In,Port. lng
A szankciós csomag elfogadásához - amely korlátozná az orosz árnyékflotta LNG-szállítmányait is - a 27 tagállam támogatása kell / Fotó: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

Az Európai Bizottság a készülő 21. szankciós csomag részeként már az LNG-szállítást kiszolgáló eszközöket is célba venné, hogy a szállításhoz szükséges infrastruktúrát is beszűkítsék. Azt remélik ettől a lépéstől, hogy Moszkva így már nem tud könnyen új kapacitásokat építeni a szankciók megkerülésére.

A teljes orosz gazdaságon átívelő szankciók

A csomag egyik legfontosabb eleme, hogy akár közel 90 orosz bank kerülhetne szankciós listára. Ez lenne az eddigi legnagyobb egyszeri bővítés ezen a területen, és a Reuters szerint ezzel száz fölé emelkedne az uniós korlátozásokkal érintett bankok száma. A listára kerülő pénzintézetekre 

  • vagyonbefagyasztás, 
  • tranzakciós tilalom 
  • és más uniós korlátozások vonatkoznának, 

így tovább nehezítve azt, hogy orosz cégek európai vagy nemzetközi pénzügyi csatornákon keresztül kereskedjenek.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint a cél az, hogy Brüsszel „súlyos csapást” mérjen az orosz pénzügyi szektorra. A javaslat nemcsak bankokat érintene: 35 pénzintézettel szemben tranzakciós tilalmat vezetnének be, ezek közül négy Oroszországon kívül működik. Emellett 11 kriptodeviza-platform is célkeresztbe kerülne, mert az uniós értékelés szerint ezek szerepet játszhatnak a nyugati korlátozások megkerülésében.

Az orosz LNG különösen fontos Európának

Mivel az Európai Unió arra készül, hogy 2027. január elsejétől teljesen leállítsa az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, a Bizottság korlátozná az LNG (cseppfolyósított földgáz) Oroszországnak történő értékesítését. Ezt hasonló logikával tervezik megtenni, ahogyan az olajszállító tartályhajók esetében már korábban felléptek. 

Az Interfax jelentése szerint jelenleg nem azonnali LNG-importtilalomra lehet számítani, hanem a szállítási kapacitások és a flottaépítés szűkítését célzó lépésekre. Brüsszel ezzel azt próbálná megakadályozni, hogy Moszkva 

új eszközökkel kerülje meg az energiaexportot érintő nyugati nyomást.

A Bizottság hat hónapra befagyasztaná az orosz olajra vonatkozó árplafont is a jelenlegi 44,10 dolláros, vagyis nagyjából 13,6 ezer forintos hordónkénti szinten, hogy a nemzetközi olajpiaci feszültségek ne növeljék automatikusan Moszkva bevételeit.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu