Akkorát szúrna Oroszországba Brüsszel, hogy elvérezhet: végleg elveszíti a versenyt a globális LNG-piacon – ez durvább, mintaz exporttilalom és nincs rá gyógyír
Az Európai Bizottság a készülő 21. szankciós csomag részeként javaslatot tett az LNG-tankerek Oroszországnak történő értékesítésének korlátozására – mondta kedden Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. „Javasoljuk az LNG-tankerek Oroszországnak történő értékesítésének korlátozását, ahogyan azt korábban már megtettük az olajszállító tankerek esetében is” – fogalmazott.
Az Európai Bizottság a készülő 21. szankciós csomag részeként már az LNG-szállítást kiszolgáló eszközöket is célba venné, hogy a szállításhoz szükséges infrastruktúrát is beszűkítsék. Azt remélik ettől a lépéstől, hogy Moszkva így már nem tud könnyen új kapacitásokat építeni a szankciók megkerülésére.
A teljes orosz gazdaságon átívelő szankciók
A csomag egyik legfontosabb eleme, hogy akár közel 90 orosz bank kerülhetne szankciós listára. Ez lenne az eddigi legnagyobb egyszeri bővítés ezen a területen, és a Reuters szerint ezzel száz fölé emelkedne az uniós korlátozásokkal érintett bankok száma. A listára kerülő pénzintézetekre
- vagyonbefagyasztás,
- tranzakciós tilalom
- és más uniós korlátozások vonatkoznának,
így tovább nehezítve azt, hogy orosz cégek európai vagy nemzetközi pénzügyi csatornákon keresztül kereskedjenek.
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint a cél az, hogy Brüsszel „súlyos csapást” mérjen az orosz pénzügyi szektorra. A javaslat nemcsak bankokat érintene: 35 pénzintézettel szemben tranzakciós tilalmat vezetnének be, ezek közül négy Oroszországon kívül működik. Emellett 11 kriptodeviza-platform is célkeresztbe kerülne, mert az uniós értékelés szerint ezek szerepet játszhatnak a nyugati korlátozások megkerülésében.
Az orosz LNG különösen fontos Európának
Mivel az Európai Unió arra készül, hogy 2027. január elsejétől teljesen leállítsa az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, a Bizottság korlátozná az LNG (cseppfolyósított földgáz) Oroszországnak történő értékesítését. Ezt hasonló logikával tervezik megtenni, ahogyan az olajszállító tartályhajók esetében már korábban felléptek.
Az Interfax jelentése szerint jelenleg nem azonnali LNG-importtilalomra lehet számítani, hanem a szállítási kapacitások és a flottaépítés szűkítését célzó lépésekre. Brüsszel ezzel azt próbálná megakadályozni, hogy Moszkva
új eszközökkel kerülje meg az energiaexportot érintő nyugati nyomást.
A Bizottság hat hónapra befagyasztaná az orosz olajra vonatkozó árplafont is a jelenlegi 44,10 dolláros, vagyis nagyjából 13,6 ezer forintos hordónkénti szinten, hogy a nemzetközi olajpiaci feszültségek ne növeljék automatikusan Moszkva bevételeit.