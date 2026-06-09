Akkorát szúrna Oroszországba Brüsszel, hogy elvérezhet: végleg elveszíti a versenyt a globális LNG-piacon – ez durvább, mintaz exporttilalom és nincs rá gyógyír

Az Európai Bizottság a készülő 21. szankciós csomag részeként javaslatot tett az LNG-tankerek Oroszországnak történő értékesítésének korlátozására – mondta kedden Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. „Javasoljuk az LNG-tankerek Oroszországnak történő értékesítésének korlátozását, ahogyan azt korábban már megtettük az olajszállító tankerek esetében is” – fogalmazott.

A szankciós csomag elfogadásához - amely korlátozná az orosz árnyékflotta LNG-szállítmányait is - a 27 tagállam támogatása kell / Fotó: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

Az Európai Bizottság a készülő 21. szankciós csomag részeként már az LNG-szállítást kiszolgáló eszközöket is célba venné, hogy a szállításhoz szükséges infrastruktúrát is beszűkítsék. Azt remélik ettől a lépéstől, hogy Moszkva így már nem tud könnyen új kapacitásokat építeni a szankciók megkerülésére.

A teljes orosz gazdaságon átívelő szankciók

A csomag egyik legfontosabb eleme, hogy akár közel 90 orosz bank kerülhetne szankciós listára. Ez lenne az eddigi legnagyobb egyszeri bővítés ezen a területen, és a Reuters szerint ezzel száz fölé emelkedne az uniós korlátozásokkal érintett bankok száma. A listára kerülő pénzintézetekre

vagyonbefagyasztás,

tranzakciós tilalom

és más uniós korlátozások vonatkoznának,

így tovább nehezítve azt, hogy orosz cégek európai vagy nemzetközi pénzügyi csatornákon keresztül kereskedjenek.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint a cél az, hogy Brüsszel „súlyos csapást” mérjen az orosz pénzügyi szektorra. A javaslat nemcsak bankokat érintene: 35 pénzintézettel szemben tranzakciós tilalmat vezetnének be, ezek közül négy Oroszországon kívül működik. Emellett 11 kriptodeviza-platform is célkeresztbe kerülne, mert az uniós értékelés szerint ezek szerepet játszhatnak a nyugati korlátozások megkerülésében.

Az orosz LNG különösen fontos Európának

Mivel az Európai Unió arra készül, hogy 2027. január elsejétől teljesen leállítsa az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, a Bizottság korlátozná az LNG (cseppfolyósított földgáz) Oroszországnak történő értékesítését. Ezt hasonló logikával tervezik megtenni, ahogyan az olajszállító tartályhajók esetében már korábban felléptek.