Sokkoló kijelentés a 4iG szövetségesétől: fogalma sincsen, mikor tudja átadni a rakétákat Amerikának – Trump tombolhat, rés tátonghat a pajzson

A világ egyik legfontosabb légvédelmi fegyverének számító Patriot-rendszer rakétáiból akkora hiány alakult ki, hogy még a gyártó Lockheed Martin sem tudja megmondani, mely országok mikor jutnak hozzá a megrendelt eszközökhöz. A kijelentés különösen érzékenyen érintheti az Egyesült Államok szövetségeseit, miközben Donald Trump kormánya egyre több fegyverszállítást rangsorol át saját stratégiai szempontjai szerint. A bizonytalanság Magyarország szempontjából is fontos, mivel a hazai védelmi ipar, a 4iG-csoport egyik legfontosabb nemzetközi partnere a Lockheed Martin.

Sokkoló kijelentés a 4iG szövetségesétől: fogalma sincsen, mikor tudja átadni a rakétákat Amerikának a Lockheed Martin / Fotó: fornaxstock

A berlini ILA légiközlekedési kiállításon Brian Dunn, a Lockheed Martin rakéta- és tűzvezetési üzletágának stratégiai és üzletfejlesztési alelnöke arról beszélt, hogy a vállalat ugyan jelentősen növeli a Patriot PAC–3 elfogórakéták gyártását, de nem tud garanciát adni arra, hogy az egyes országok mikor kapják meg a megrendelt eszközöket.

A Lockheed Martin az év elején 4,7 milliárd dolláros (mintegy 1650 milliárd forintos) megállapodást kötött a Pentagonnal a gyártási kapacitás bővítéséről. A jelenlegi évi 650 darabos termelést 2033-ra 2000 darabra emelnék, vagyis több mint megháromszoroznák az előállított rakéták számát – írja a Financial Times.

A kereslet azonban ennél is gyorsabban nő.

A Patriot-rendszerek rakétái már az iráni háború előtt is hiánycikknek számítottak, a közel-keleti konfliktus pedig tovább apasztotta a nyugati készleteket.

A PAC–3 típus különösen értékes, mert képes elfogni a nagy sebességgel érkező ballisztikus és hiperszonikus rakétákat, amelyek ellen a legtöbb hagyományos légvédelmi rendszer korlátozott hatékonysággal rendelkezik.

Dunn nyíltan elismerte, hogy a gyártó nem rendelkezik befolyással a kész rakéták elosztása felett. A döntést az amerikai kormány hozza meg, amely saját biztonságpolitikai prioritásai alapján határozza meg, mely országok kerülnek előre a várólistán. Ez különösen érzékenyen érinti Németországot, Lengyelországot, Japánt, Szaúd-Arábiát vagy az Egyesült Arab Emírségeket, melyek mind Patriot-rendszereket üzemeltetnek. Ukrajna helyzete pedig még kritikusabb, mivel az ország légvédelme jelentős mértékben támaszkodik ezekre az elfogórakétákra az orosz ballisztikus támadások kivédésében.