Halálos lövöldözés rázta meg Izraelt

Egy ember meghalt, további öt pedig megsérült vasárnap Izraelben, egy több helyszínen végrehajtott lövöldözéssorozatban, amelyet az izraeli hatóságok feltételezett terrortámadásként kezelnek. Az incidens az Izrael által megszállt Ciszjordánia közelében történt, és jelentős rendőri, valamint katonai készültséget váltott ki – írja a Reuters.

Katonákat vezényeltek a térségbe a lövöldözés után / Fotó: nitpicker / Shutterstock

Az izraeli rendőrség tájékoztatása szerint a támadások során életét vesztette egy 35 éves férfi, aki izraeli állampolgár volt. A mentőszolgálat közlése szerint az áldozat lőtt sebek következtében halt meg. Az öt sérült közül ketten súlyos állapotban vannak.

Autóból nyithattak tüzet a támadók

A hatóságok szerint a támadásokat egy izraeli arab férfi hajthatta végre, aki a közeli Tajibe városából származott. A rendőrség közlése szerint a feltételezett elkövetőt a helyszínen megölték, és fegyvert találtak nála. Izraeli sajtóértesülések ugyanakkor arról számoltak be, hogy egy második gyanúsított is életét vesztette az akció során. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy a második személy milyen szerepet játszhatott az eseményekben.

A lövöldözések három, egymáshoz közeli helyszínen történtek, a hatóságok szerint az elkövetők egy járműből nyitottak tüzet az áldozatokra. A rendőrség később megtalálta azt a gépkocsit, amelyet feltehetően a támadások végrehajtásához használtak. A környéken továbbra is nagyszabású nyomozást folytatnak annak érdekében, hogy kizárják további elkövetők jelenlétét, és feltárják a támadás pontos körülményeit.

Újabb biztonsági intézkedések Izraelben a lövöldözés után

A támadások helyszíne a ciszjordániai Kalkílija városának közelében található. A palesztin fegyveres szervezet, a Hamász üdvözölte az akciót, ugyanakkor nem vállalta magára a felelősséget a történtekért. Az ilyen jellegű nyilatkozatok gyakran tovább növelik a térségben tapasztalható feszültséget, különösen az izraeli–palesztin konfliktus jelenlegi, rendkívül érzékeny időszakában.

A biztonsági helyzet romlása miatt az izraeli hadsereg katonákat vezényelt a támadás egyik helyszínére, valamint egy közeli ciszjordániai izraeli telepre is. A katonai jelenlét célja a térség biztosítása és az esetleges további incidensek megelőzése.

Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnököt tájékoztatták a történtekről

– közölte a kormányfő hivatala.