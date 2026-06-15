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arany
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nemesfém
modell

Luxusórák sorakoznak az aranyolvasztó medencék előtt: többet érnek folyékonyan, mint ketyegve

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A januárban rekordközeli szintre emelkedő aranyárak miatt egyes klasszikus órák a kohóban végzik, mivel a bennük található nemesfém értéke meghaladja a másodpiacon elérhető árukat. Azaz luxusóra azért kerülhet most az olvasztóba, hogy drága aranyat nyerjenek ki belőle. Az arany ára újra emelkedésnek indult az iráni háborúval kapcsolatos megállapodás hírére.
VG
2026.06.15, 18:01
Frissítve: 2026.06.15, 18:56

A történelmi csúcsok közelében mozgó aranyárak egyre több vintage luxusórát juttatnak az olvasztókemencékbe, mivel bizonyos modellek esetében a bennük található nemesfém értéke már meghaladja a másodpiacon elérhető árat. Az érintett darabok között elsősorban olyan szélesebb körben elterjedt márkák modelljei szerepelnek, mint az Omega vagy a TAG Heuer – írja az Origo.

Luxusórákat olvasztanak be aranytartalmuk miatt a nemesfém áremelkedésével összefüggésben (illusztráció)
Luxusórákat olvasztanak be aranytartalmuk miatt (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Luxusórák arccal a kohók felé

A brit Gold Traders vezetője, Jon White szerint az idén már több tucat hasonló órát olvasztottak be. Egy 18 karátos, az 1970-es évek végéről származó Omega Constellation esetében például az aranytartalom értéke mintegy 7750 dollárt tett ki, ami 35 százalékkal haladta meg az óra becsült aukciós árát. A szakember szerint ilyenkor az ügyfelek számára gazdaságilag racionális döntés lehet az arany kinyerése.

Az órapiaci szereplők szerint a jelenség elsősorban a modern használt órákat, illetve azokat a régebbi modelleket érinti, amelyek még nem számítanak keresett gyűjtői darabnak.

 Adrian Hailwood óratörténész szerint minden beolvasztott időmérő pótolhatatlan veszteséget jelent, hiszen az egyszer megsemmisített modellek végleg eltűnnek a piacról.

Az arany árfolyamának emelkedése mögött a geopolitikai bizonytalanságok és a biztonságos menedékeszközök iránti kereslet növekedése áll. Miközben a nemesfém értéke az elmúlt időszakban jelentősen nőtt, a használt luxusórák árai ezt nem követték azonos ütemben. Az Arany Világtanács adatai szerint az újrahasznosított arany mennyisége az első negyedévben 5 százalékkal emelkedett.

A piaci szakértők szerint a svájci óragyártás egyes szegmenseiben felhalmozódott készletek tovább erősíthetik ezt a folyamatot.

 James Lamdin, az Analog Shift alapítója úgy látja, hogy számos, gyakorlatilag új állapotú, de kevésbé keresett modell is az olvasztóban végezheti, mivel a kínálat meghaladja a keresletet. Ezzel szemben a szigorúan szabályozott gyártási politikát folytató márkák – például a Rolex vagy a Patek Philippe – továbbra is jelentős felárat tudnak érvényesíteni termékeiknél.

A szakértők arra számítanak, hogy amennyiben az arany ára tovább emelkedik, nőhet a nyomás az alacsonyabb gyűjtői értékű luxusórák beolvasztására. Ez hosszabb távon átalakíthatja a használt órák piacát, miközben a ritkább és keresettebb modellek értéke tovább növekedhet.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

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