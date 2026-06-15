Luxusórák sorakoznak az aranyolvasztó medencék előtt: többet érnek folyékonyan, mint ketyegve

A történelmi csúcsok közelében mozgó aranyárak egyre több vintage luxusórát juttatnak az olvasztókemencékbe, mivel bizonyos modellek esetében a bennük található nemesfém értéke már meghaladja a másodpiacon elérhető árat. Az érintett darabok között elsősorban olyan szélesebb körben elterjedt márkák modelljei szerepelnek, mint az Omega vagy a TAG Heuer – írja az Origo.

Luxusórákat olvasztanak be aranytartalmuk miatt (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Luxusórák arccal a kohók felé

A brit Gold Traders vezetője, Jon White szerint az idén már több tucat hasonló órát olvasztottak be. Egy 18 karátos, az 1970-es évek végéről származó Omega Constellation esetében például az aranytartalom értéke mintegy 7750 dollárt tett ki, ami 35 százalékkal haladta meg az óra becsült aukciós árát. A szakember szerint ilyenkor az ügyfelek számára gazdaságilag racionális döntés lehet az arany kinyerése.

Az órapiaci szereplők szerint a jelenség elsősorban a modern használt órákat, illetve azokat a régebbi modelleket érinti, amelyek még nem számítanak keresett gyűjtői darabnak.

Adrian Hailwood óratörténész szerint minden beolvasztott időmérő pótolhatatlan veszteséget jelent, hiszen az egyszer megsemmisített modellek végleg eltűnnek a piacról.

Az arany árfolyamának emelkedése mögött a geopolitikai bizonytalanságok és a biztonságos menedékeszközök iránti kereslet növekedése áll. Miközben a nemesfém értéke az elmúlt időszakban jelentősen nőtt, a használt luxusórák árai ezt nem követték azonos ütemben. Az Arany Világtanács adatai szerint az újrahasznosított arany mennyisége az első negyedévben 5 százalékkal emelkedett.

A piaci szakértők szerint a svájci óragyártás egyes szegmenseiben felhalmozódott készletek tovább erősíthetik ezt a folyamatot.

James Lamdin, az Analog Shift alapítója úgy látja, hogy számos, gyakorlatilag új állapotú, de kevésbé keresett modell is az olvasztóban végezheti, mivel a kínálat meghaladja a keresletet. Ezzel szemben a szigorúan szabályozott gyártási politikát folytató márkák – például a Rolex vagy a Patek Philippe – továbbra is jelentős felárat tudnak érvényesíteni termékeiknél.