Luxusórák sorakoznak az aranyolvasztó medencék előtt: többet érnek folyékonyan, mint ketyegve
A történelmi csúcsok közelében mozgó aranyárak egyre több vintage luxusórát juttatnak az olvasztókemencékbe, mivel bizonyos modellek esetében a bennük található nemesfém értéke már meghaladja a másodpiacon elérhető árat. Az érintett darabok között elsősorban olyan szélesebb körben elterjedt márkák modelljei szerepelnek, mint az Omega vagy a TAG Heuer – írja az Origo.
Luxusórák arccal a kohók felé
A brit Gold Traders vezetője, Jon White szerint az idén már több tucat hasonló órát olvasztottak be. Egy 18 karátos, az 1970-es évek végéről származó Omega Constellation esetében például az aranytartalom értéke mintegy 7750 dollárt tett ki, ami 35 százalékkal haladta meg az óra becsült aukciós árát. A szakember szerint ilyenkor az ügyfelek számára gazdaságilag racionális döntés lehet az arany kinyerése.
Az órapiaci szereplők szerint a jelenség elsősorban a modern használt órákat, illetve azokat a régebbi modelleket érinti, amelyek még nem számítanak keresett gyűjtői darabnak.
Adrian Hailwood óratörténész szerint minden beolvasztott időmérő pótolhatatlan veszteséget jelent, hiszen az egyszer megsemmisített modellek végleg eltűnnek a piacról.
Az arany árfolyamának emelkedése mögött a geopolitikai bizonytalanságok és a biztonságos menedékeszközök iránti kereslet növekedése áll. Miközben a nemesfém értéke az elmúlt időszakban jelentősen nőtt, a használt luxusórák árai ezt nem követték azonos ütemben. Az Arany Világtanács adatai szerint az újrahasznosított arany mennyisége az első negyedévben 5 százalékkal emelkedett.
A piaci szakértők szerint a svájci óragyártás egyes szegmenseiben felhalmozódott készletek tovább erősíthetik ezt a folyamatot.
James Lamdin, az Analog Shift alapítója úgy látja, hogy számos, gyakorlatilag új állapotú, de kevésbé keresett modell is az olvasztóban végezheti, mivel a kínálat meghaladja a keresletet. Ezzel szemben a szigorúan szabályozott gyártási politikát folytató márkák – például a Rolex vagy a Patek Philippe – továbbra is jelentős felárat tudnak érvényesíteni termékeiknél.
A szakértők arra számítanak, hogy amennyiben az arany ára tovább emelkedik, nőhet a nyomás az alacsonyabb gyűjtői értékű luxusórák beolvasztására. Ez hosszabb távon átalakíthatja a használt órák piacát, miközben a ritkább és keresettebb modellek értéke tovább növekedhet.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.