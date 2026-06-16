Lemásolja a magyar haderőfejlesztést a NATO és EU -tagország: megveszi az óriás-repülőgépet, ami a honvédségnél már bevált – két kézzel szórják érte a pénzt

A magyar haderőfejlesztés egyik leglátványosabb beszerzése újabb nemzetközi visszaigazolást kapott: Görögország is a brazil Embraer KC–390 Millennium katonai szállítógép mellett döntött, amelyből már a Magyar Honvédség is üzemeltet példányokat. Az athéni parlament jóváhagyta három repülőgép megvásárlásának finanszírozását, és a programra összesen 600 millió eurót (mintegy 242 milliárd forintot) különítettek el.

Lemásolja a magyar haderőfejlesztést a NATO és EU-tagország: megveszi az óriás-repülőgépet, ami a honvédségnél már bevált / Fotó: NurPhoto via AFP

A görög légierő a több évtizede szolgálatban álló amerikai C–130 Hercules szállítógépeket kívánja lecserélni az új típussal. A tervek szerint az első KC–390-es 2027-ben érkezhet meg az országba. A beszerzés egy nagyobb, összesen egymilliárd eurós (mintegy 404 milliárd forintos) védelmi csomag része, amely rakéták, műholdas rendszerek és pilóta nélküli eszközök vásárlását is tartalmazza.

A döntés azért különösen figyelemre méltó, mert Magyarország Európában az elsők között rendelte meg a típust. A Magyar Honvédség tavaly ősszel vette át az első, majd idén a második KC–390 Millennium katonai szállító repülőgépét, amelyek már szolgálatba álltak a kecskeméti légibázison.

A korábbi magyar vezetés többször hangsúlyozta, hogy a típus olyan képességet adott a légierőnek, amely korábban hiányzott az eszközparkból. A gépek nemcsak katonai szállításra alkalmasak, hanem ejtőernyős műveletek, egészségügyi kiürítések, humanitárius feladatok és később légi utántöltési küldetések végrehajtására is.

A KC–390 az elmúlt években látványosan erősítette európai pozícióit. Portugália és Magyarország után Ausztria, Hollandia, Csehország és Svédország is a típus mellett döntött, most pedig Görögország csatlakozik a felhasználók köréhez. Az Embraer számára ez különösen fontos siker, hiszen

a repülőgép közvetlenül az amerikai Lockheed Martin legendás C–130 Herculesének piacán versenyez.

A görög megrendelés ráadásul egy meglévő portugál keretszerződéshez kapcsolódik. Lisszabon tavaly további opciókat kötött le a típusra, ezek közül használ fel most hármat Athén. A két ország közötti együttműködés célja az is, hogy egyszerűbbé és gyorsabbá váljon a beszerzési folyamat.