Továbbra sem érhetőek el azok a magyar hírportálok Ukrajnában, amelyeknek még tavaly tiltott le a hozzáférését az ukrán kormány, amiért szerintük orosz propagandát folytattak. Erre válaszul tükörintézkedésként a magyar kormány 12 ukrán hírportál korlátozását rendelte el. Egészen ez idáig: a héten a Tisza-kormány elismerte, hogy feloldotta a tiltásokat.

Lebukott a Tisza-kormány: egyoldalú döntést hozott Orbán Viktor szigoráról – ez lett a sorsuk az Ukrajnában betiltott magyar hírportáloknak Fotó: Hegedüs Róbert

Lebukott a Tisza-kormány: egyoldalú döntést hozott Orbán Viktor szigoráról – ez lett a sorsuk az Ukrajnában betiltott magyar hírportáloknak

Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatok és kulturális miniszter június 19-én a Facebookon magyarázta meg a kormány döntését.

A Külügyminisztériummal közösen feloldottuk a Fidesz által korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását. 2025-ben a Fidesz önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról arra válaszolva, hogy Ukrajna blokkolta azon magyar lapokat, amelyek a sajtóetikát nem tartották be, helyette orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek

– írta péntek reggeli Facebook-bejegyzésében a miniszter, aki azt mondta, hogy Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószólóval egyeztettek a feloldásról, a kezdeményezésére született döntés után jelezte, hogy az ukrán nemzetiségi közösség és a Magyarországon élő ukrán menekültek számára is sokat jelent, hogy tájékozódhatnak anyanyelvükön az országukat érintő hírekről.

Tarr azt is mondta, hogy nem lehet összemosni az orosz propagandát terjesztő orgánumokat a valódi, független sajtóval sem Magyarországon belül, sem nemzetközi szinten. "A bukott kormány folyamatosan az árkok ásásán ügyködött, ezen lapok blokkolása sem szolgált más célt. A mi feladatunk a jó szomszédi viszony kiépítése, ami segíti a külhoni magyarok helyzetét, ez közös nemzeti ügy. Ezen az úton haladva korábbi, történelmi megállapodásunkkal pár hét alatt többet értünk el, mint a leváltott kormány 16 év alatt” – ismertette a miniszter.

Nem viszonozták a lépést az ukránok

A Kyev Independent szombat délben megjelent cikkében azt írta, hogy a Tisza-kormány mostani döntése nem előzmény nélküli, Fedir Sándor, Magyarország ukrajnai nagykövete ugyanis már június 17-én az European Pravda ukrán médiának beszélt arról, hogy a tilalmat visszavonják.