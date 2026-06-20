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Tisza
Tarr Zoltán
hírportál
ukrán
kormány

Lebukott a Tisza-kormány: egyoldalú döntést hozott Orbán Viktor szigoráról – ez lett a sorsuk az Ukrajnában betiltott magyar hírportáloknak

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Továbbra is igyekszik mindenben megfelelni a brüsszeli igényeknek a Tisza-kormány, legalábbis erre utal, hogy a héten feloldotta ukrán hírportálok tiltását. Szombaton a Kyev Independent újságíró még mindig azt tapasztalták, hogy nem érhető el több magyar hírportál sem, amelyeket Zelenszkij adminisztráció tavaly betiltott, mivel szerintük orosz propagandát folytatnak.
Járdi Roland
2026.06.20, 15:01
Frissítve: 2026.06.20, 15:01

Továbbra sem érhetőek el azok a magyar hírportálok Ukrajnában, amelyeknek még tavaly tiltott le a hozzáférését az ukrán kormány, amiért szerintük orosz propagandát folytattak. Erre válaszul tükörintézkedésként a magyar kormány 12 ukrán hírportál korlátozását rendelte el. Egészen ez idáig: a héten a Tisza-kormány elismerte, hogy feloldotta a tiltásokat.

ukrán hírportál
Lebukott a Tisza-kormány: egyoldalú döntést hozott Orbán Viktor szigoráról – ez lett a sorsuk az Ukrajnában betiltott magyar hírportáloknak Fotó: Hegedüs Róbert

Lebukott a Tisza-kormány: egyoldalú döntést hozott Orbán Viktor szigoráról – ez lett a sorsuk az Ukrajnában betiltott magyar hírportáloknak

Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatok és kulturális miniszter június 19-én a Facebookon magyarázta meg a kormány döntését.

A Külügyminisztériummal közösen feloldottuk a Fidesz által korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását. 2025-ben a Fidesz önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról arra válaszolva, hogy Ukrajna blokkolta azon magyar lapokat, amelyek a sajtóetikát nem tartották be, helyette orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek

– írta péntek reggeli Facebook-bejegyzésében a miniszter, aki azt mondta, hogy Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószólóval egyeztettek a feloldásról, a kezdeményezésére született döntés után jelezte, hogy az ukrán nemzetiségi közösség és a Magyarországon élő ukrán menekültek számára is sokat jelent, hogy tájékozódhatnak anyanyelvükön az országukat érintő hírekről.

Tarr azt is mondta, hogy nem lehet összemosni az orosz propagandát terjesztő orgánumokat a valódi, független sajtóval sem Magyarországon belül, sem nemzetközi szinten. "A bukott kormány folyamatosan az árkok ásásán ügyködött, ezen lapok blokkolása sem szolgált más célt. A mi feladatunk a jó szomszédi viszony kiépítése, ami segíti a külhoni magyarok helyzetét, ez közös nemzeti ügy. Ezen az úton haladva korábbi, történelmi megállapodásunkkal pár hét alatt többet értünk el, mint a leváltott kormány 16 év alatt” – ismertette a miniszter.

Nem viszonozták a lépést az ukránok

A Kyev Independent szombat délben megjelent cikkében azt írta, hogy a Tisza-kormány mostani döntése nem előzmény nélküli, Fedir Sándor, Magyarország ukrajnai nagykövete ugyanis már június 17-én az European Pravda ukrán médiának beszélt arról, hogy a tilalmat visszavonják.

Az ukrán lap emlékeztet rá, hogy szeptember közepén Ukrajna korlátozta több külföldi kiadványhoz való hozzáférést, amelyek következetesen orosz narratívákat és propagandát népszerűsítettek, köztük az Origo és a Demokrata magyar médiumokhoz is. Orbán kormánya Ukrajna lépéseit „teljesen indokolatlan támadásnak” nevezte. Válaszul Budapest 12 ukrán médiumot blokkolt, köztük az Ukrajinszka Pravdát, az Európai Pravdát, az Új Hangot, a Hromadskét és a TSN-t, amelyeket széles körben olvasnak Ukrajnában.

Ukrajna ugyanakkor nem jelentette be, hogy feloldja-e a magyar újságokra vonatkozó tilalmat. Míg a Kyiv Independent hozzáfért az Origo weboldalához, a Demokrata weboldala továbbra is blokkolva maradt.

Küldtek kérdéseket is az ukrán külügyminisztériumnak, ám a cikkük írásáig nem válaszolt a szaktárca. 

A lap megemlékezik arról az ukrán aranykonvoj ügyéről is. A hét elején Magyar Péter „azonnali” belső vizsgálatot indított az úgynevezett „aranykonvoj” botrányban érintett kormányzati szervek ellen. Az ukrán állami tulajdonú Oschadbank szállítmányt kísérő alkalmazottait a magyar hatóságok rövid időre őrizetbe vették, mielőtt másnap szabadon engedték őket. Kijev minden vádat elutasított, és a lefoglalást „állami terrorizmusként” ítélte el.

Az uniós források miatt is muszáj jóban lennie Magyar Péternek az ukránokkal

Magyar Péter egyik legfontosabb ígérete a választási kampányban az uniós források hazahozatala volt, miközben igyekezett eltolni magától a Fidesz által rendre hangoztatott ukránbarát álláspontot. Bármennyire is a miniszterelnök próbálja elkerülni, hogy a kettő ügy összeérjen, több jel utal arra, hogy a háttérben a politikai alku része Ukrajna uniós csatlakozásának támogatása. 

Épp ezért lehetett sietős a magyar miniszterlenöknek a kisebbségi magyarok jogairól való megállapodás Zelenszijjel, amelynek részletei továbbra sem ismertek.

Bár Von der Leyennel megkötött politikai megállapodásnak Magyar szerint sem a migráció, sem Ukrajna nem része, azonban beszédes volt a német kancelláral való találkozása. Friedrich Merz hosszan beszélt Ukrajna támogatásáról Magyar Péterrel való sajtótájékoztatóján, ráadásul az újdonsúlt magyar miniszterelnök az első EU-csúcsán is támogatta a záróokmány elfogadását. Az elmúlt években éppen Ukrajna miatt nem tudott hasonló állásfoglalást tető alá hozni, Orbán Viktor legfőbb kritikája arra irányult, hogy kvázi hadviselő félként állt az EU Ukrajna mellé.

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