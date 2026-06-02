Ezért megy Németországba Magyar Péter: világos elvárásai vannak Friedrich Merznek, amelyekkel szembesíteni fogja a magyar miniszterelnököt – "Ne okozzon fejfájást"

Magyar Péter első hivatalos németországi látogatására érkezik Berlinbe, ahol Friedrich Merz német kancellár fogadja a Szövetségi Kancellárián.

Friedrich Merz magyar politikai fordulatot vár

Konkrét politikai elvárásokat fogalmazhat meg a német kancellár a kormányfővel szemben – erről ír az Euronews. A lap szerint, amikor Magyar Péter 2026 márciusában megnyerte a magyar parlamenti választásokat, ezzel véget vetve Orbán Viktor 16 éves hatalmának, számos európai fővárosban kézzelfogható megkönnyebbülés volt érezhető. Berlini beiktatási látogatása, ahol Friedrich Merz (CDU) pénzügyminiszterrel találkozik, várhatóan új kormánya következő nagy próbatétele lesz.

Merz elvárásai Magyar Péterrel szemben valószínűleg meglehetősen egyértelműek lesznek: ha egyáltalán lehetséges, Magyarországnak nem szabad politikai fejfájást okoznia

– mondta Daniel Hegedüs, az Európai Politikai Intézet (IEP) igazgatóhelyettese az Euronewsnak. A politológus, aki az Orbán-kormány nagy bírálója volt korábban, azt mondta, hogy „politikai fejfájások” valószínűleg fontos uniós szintű stratégiai döntések miatt fognak felmerülni, különösen Ukrajnával és a következő többéves pénzügyi kerettel (MFF) kapcsolatban.

Hegedűs szerint a német elvárások Magyarország európai és külpolitikájának normalizálására, valamint arra összpontosulnak, hogy Magyarország megbízható és konstruktív partnerként álljon helyre európai és nemzetközi szinten.

Véleménye szerint a német–magyar kapcsolatokat az elmúlt években súlyosan megterhelte Budapest „EU-ban és NATO-ban folytatott blokád- és vétópolitikája”.

Németország gazdasági és intézményi változásokat is vár.

„Mivel a német vállalatok befektetési környezetének jelentős javulása, valamint a magyar jogállamiság megerősítésében elért előrelépés minden bizonnyal üdvözlendő további eredménynek számítana Berlinben” – teszi hozzá.

A német kancellár számára tehát egyáltalán nem mindegy, hogy egy olyan magyar vezetővel tárgyal, aki az uniós intézményekkel már legalább politikai szinten megállapodásig jutott, vagy olyannal, aki továbbra is vitában áll Brüsszellel. Magyar Péter a kampánya során többször próbált úgy lavírozni, hogy egyszerre mutassa magát nyugatias, uniós politikusnak, de közben ne tűnjön

Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának

vagy a migrációs paktumnak a támogatójává.

Februárban, még a müncheni biztonságpolitikai konferencián, Friedrich Merznek azt mondta: egy leendő Tisza-kormány a magyaroknak járó uniós források hazahozatalát tartaná az egyik legfontosabb feladatának, ehhez pedig korrupcióellenes intézkedéseket, bírói függetlenséget, valamint a sajtó és a felsőoktatás szabadságát ígérte.