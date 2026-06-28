Újra a magyaroktól hangos a sajtó és a leleményességünk sajnos nem jó hírünket kelti. Komoly visszaélési ügyet tártak fel Ausztriában: a Profil magazin oknyomozása szerint Burgenland több településén százával jegyeztek be magyar egyéni vállalkozásokat olyan címekre, amelyek valójában alig vagy egyáltalán nem működtek irodaként.

Ausztria ránk vadászik: a csaló magyarok csak a bemelegítés – a motorozó fekvőbeteg és az ukránná változó örmények a csúcstartók Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az egyik legismertebb helyszín Markt Neuhodis településen található, ahol egy régi parasztház homlokzatán vállalkozók nevei sorakoznak, miközben a helyszíni ellenőrzések során az épület rendszerint zárva volt. A beszámoló szerint a házban néhány apró íróasztal, üres irattartók és jelképes irodahelyiségek találhatók, de valódi üzleti tevékenységnek kevés nyoma látszik. A nyomozás szerint magyar ügyfelek számára teljes szolgáltatást kínáltak: vállalkozásalapítást, székhelyszolgáltatást, ügyintézést és adótanácsadást.

Ezért pörög a magyarok ügye

Ez a típusú szociális és biztosítási csalás kifejezetten jellemző a magasabb életszínvonalú, jóléti juttatásokat kínáló országokban, mint Németország, Belgium, a skandináv államok és Magyarország közvetlen szomszédjában, Ausztriában is. A burgenlandi ügyre, amiről itt írt a Világgazdaság, azért irányult kiemelt hatósági figyelem, mert a visszaélések egy olyan joghézagot használtak ki, amelyet az osztrák parlament soron kívüli törvénymódosítással zárt le. Míg a fiktív társas vállalkozások kiszűrése Ausztriában korábban is hatékony volt, az egyéni vállalkozásokra (EPU) nem terjedtek ki a szigorú ellenőrzési protokollok.

Ezt a szabályozási rést a magyar közvetítők szisztematikusan kihasználták, ami végül a jelenlegi tömeges lebukásokhoz vezetett, emlékeztet az ORF.

A Kronen adatai szerint a szociális csalások elkövetőinek nagyjából 70-72 százaléka valóban külföldi állampolgár, de statisztikailag és az összesített adatok alapján nem a magyarok jelentik a legnagyobb problémát. Ausztria egészét nézve a visszaélések volumenében és az elkövetők számában a nyugat-balkáni országok (példányul Szerbia, Bosznia-Hercegovina) és egyes közel-keleti állampolgárok (menekültstátusszal való visszaélések, eltitkolt otthoni vagyonok) jóval nagyobb arányt képviselnek, mint a magyarok – mutat rá már a Kronen Zeitung és ezt erősíti meg az EU ügyészsége is, honlapján.