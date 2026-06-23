Megszólalt a Magyarországon is jelenlévő boltlánc kínai tulajdonosa: tömegek fogják elveszíteni a munkájukat – „Eljön a nap, amikor már nem lesz szükség rájuk”

Miközben Európában és Magyarországon egyre több vállalat kísérletezik a mesterséges intelligencia és a robotizáció bevezetésével, Kína egyik legnagyobb technológiai vállalatának vezetője már nyíltan arról beszél, hogy bizonyos munkakörök hosszabb távon teljesen eltűnhetnek. Richard Liu, a JD.com alapítója és elnöke szerint eljön az idő, amikor a csomagkézbesítők munkáját szinte teljes egészében robotok veszik át. A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert a JD.com tavaly többségi részesedést szerzett a Media Marktban, ami Magyarországon is széleskörben jelen van.

Megszólalt a Media Markt kínai tulajdonosa: tömegek fogják elveszíteni a munkájukat – „Eljön a nap, amikor már nem lesz szükség rájuk” / Fotó: Imaginechina via AFP

A kínai üzletember a pekingi Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) vezérigazgatói fórumán beszélt arról, hogy a JD.com mintegy 700 ezer futárt foglalkoztat, ám hosszabb távon a kézbesítési feladatokat robotok vehetik át.

A jövőben, amikor a robotok szállítják ki a csomagokat, előbb-utóbb eljön a nap, amikor a futárokra gyakorlatilag már nem lesz szükség

– fogalmazott Liu.

A vállalatvezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem szeretné, ha a jelenlegi dolgozók megélhetés nélkül maradnának. Elmondása szerint a JD.com már mintegy 120 oktatási intézménnyel kötött megállapodást azért, hogy a futárokat új feladatokra képezzék át. Az elképzelések szerint sokan a jövőben robotok javításával, karbantartásával vagy üzemeltetésével foglalkozhatnak.

Már zajlanak a tesztek

Bár Liu nem mondott konkrét időpontot arra, mikor válhat általánossá a robotizált kézbesítés, Kínában már több kísérleti projekt is működik. A helyi sajtó beszámolói szerint

Sencsen repülőterén például robotok visznek ételeket az utasoknak a kapukhoz,

míg más rendszerek képesek önállóan használni a városi tömegközlekedést, hogy feltöltsék az automatizált boltok készleteit.

A kínai kormány az elmúlt években kiemelt stratégiai ágazattá emelte a robotikát. A márciusban elfogadott új ötéves tervben a robottechnológia központi szerepet kapott, a cél pedig az, hogy az ország mesterségesintelligencia-kutatásait minél nagyobb arányban fordítsák gyakorlati, ipari alkalmazások felé.