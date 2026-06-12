Deviza
EUR/HUF353,23 -0,32% USD/HUF305,25 -0,31% GBP/HUF409,5 -0,29% CHF/HUF383,58 -0,38% PLN/HUF83,14 -0,32% RON/HUF67,47 -0,31% CZK/HUF14,62 -0,31% EUR/HUF353,23 -0,32% USD/HUF305,25 -0,31% GBP/HUF409,5 -0,29% CHF/HUF383,58 -0,38% PLN/HUF83,14 -0,32% RON/HUF67,47 -0,31% CZK/HUF14,62 -0,31%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
média
CNN
AI
streaming
RTL
mesterséges intelligencia
NBC

Emberek ezreit építik le a médiaóriások, a CNN-től az RTL-ig mindenki ugyanarra készül – a teljes iparág új korszakba lépett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A világ legnagyobb médiavállalatai egyszerre alakítják át működésüket, miközben a közönség egyre gyorsabban fordul a digitális platformok felé. A CNN, az RTL Group, az NBC News és több vezető francia lapkiadó is leépítéseket jelentett be az elmúlt hónapokban. A médiaóriások átalakulása nem elszigetelt jelenség, hanem globális iparági trend, mely alapjaiban változtatja meg a hírek előállításának és terjesztésének módját.
Gergely Máté
2026.06.12, 06:01

A médiavállalatok átalakulásáról szóló hírek az elmúlt hónapokban szinte folyamatosan érkeztek a világ különböző pontjairól. A médiaóriások, köztük a CNN, az NBC News, az RTL Group vagy éppen több vezető francia lapkiadó eltérő piaci környezetben működik, mégis hasonló döntéseket hoz: szervezeti átalakításokkal, költségcsökkentéssel és digitális beruházásokkal próbálnak alkalmazkodni ahhoz, hogy a közönség egyre nagyobb része már nem a hagyományos televízión, rádión vagy nyomtatott sajtón keresztül fogyaszt tartalmat.

Emberek ezreit építik le az amerikai médiaóriások, a CNN-től az RTL-ig mindenki ugyanarra készül – a teljes iparág új korszakba lépett
Emberek ezreit építik le az amerikai médiaóriások, a CNN-től az RTL-ig mindenki ugyanarra készül – a teljes iparág új korszakba lépett / Fotó: Robert Way

A változások mögött nem egyetlen ok áll. A lineáris televíziózás visszaszorulása, a nyomtatott lapok példányszámának csökkenése, a reklámbevételek egy részének globális technológiai platformokhoz áramlása, valamint a mesterséges intelligencia megjelenése egyszerre alakítja át az üzleti modelleket. A nagy nemzetközi médiacégek többsége már nem egyszerű költségcsökkentésként, hanem stratégiai átrendeződésként tekint ezekre a lépésekre.

Az amerikai médiaóriások is küzdenek

A CNN 2025 elején mintegy 200 munkakörben jelentett be leépítést, ami a vállalat dolgozóinak nagyjából 6 százalékát érintette. Mark Thompson vezérigazgató szerint a döntés hátterében az áll, hogy a hagyományos kábeltelevíziós hírfogyasztás visszafordíthatatlanul csökken.

A vállalat ugyanakkor nem egyszerűen létszámot csökkentett. 

A CNN párhuzamosan 70 millió dolláros (mintegy 24 milliárd forintos) beruházást indított digitális üzletágának fejlesztésére, és célja, 

hogy 2030-ra egymilliárd dolláros (mintegy 350 milliárd forintos) digitális bevételt érjen el. A társaság új streamingtermékeken, előfizetéses szolgáltatásokon és mobilos tartalmakon dolgozik, miközben több száz új digitális pozíció létrehozását is tervezi.

Az NBC News idén körülbelül 150 munkatársat érintő leépítést hajtott végre. A háttérben elsősorban nem a klasszikus médiapiaci visszaesés, hanem a Comcast médiaportfóliójának átszervezése áll. A vállalat ugyanis külön tőzsdei társaságba szervezi ki több kábeltelevíziós érdekeltségét, köztük az MSNBC-t és a CNBC-t. Az átalakulás miatt megszűnnek bizonyos közös infrastruktúrák és szerkesztőségi funkciók, ugyanakkor az NBC párhuzamosan új előfizetéses hírszolgáltatást és további digitális termékeket készít elő.

A társaság szerint a megszüntetett állások jelentős részét új munkakörök válthatják fel, miközben közel 140 nyitott pozíciót is meghirdettek.

Európában is a streaming lett a prioritás

Az európai médiapiac egyik legnagyobb szereplője, az RTL Group 2025-ben mintegy 600 munkahely megszüntetését jelentette be Németországban.

A vállalat indoklása szerint a hagyományos televíziós reklámpiac tartós gyengülése és a streamingplatformok térnyerése miatt szükség van a működés átalakítására. Az RTL egyre nagyobb hangsúlyt helyez az RTL+ szolgáltatás fejlesztésére, miközben a lineáris televíziós üzletág költségeit csökkenti.

A német médiapiacon különösen élesen látszik a generációváltás: 

a fiatalabb korosztályok már sokkal nagyobb arányban fogyasztanak videós tartalmakat streamingplatformokon és közösségi médiás felületeken, mint hagyományos televíziós csatornákon.

A legnagyobb átalakulás talán a francia nyomtatott médiapiacon zajlik. A Le Monde összesítése szerint 2025 decembere óta közel ezer munkahely megszüntetését jelentették be különböző lapkiadók.

A Prisma Media több mint 260 állás megszüntetését tervezi, a CMI France több mint 130 munkakör átalakítását jelentette be, és a regionális lapkiadóknál és az országos médiavállalatoknál is jelentős költségcsökkentési programok indultak.

A probléma gyökere kettős. A nyomtatott példányszámok évek óta csökkennek, miközben a digitális átállás jelentős beruházásokat igényel. Több regionális kiadó bevételeinek még mindig döntő része papíralapú termékekből származik, melyek éves szinten 7-8 százalékos visszaesést mutatnak.

A The Washington Post is a hatékonyságot keresi

A világ legismertebb sajtómárkái közül a The Washington Post is jelentős szervezeti átalakításokon ment keresztül az elmúlt időszakban. A lap vezetése egyszerre próbálja növelni a digitális előfizetői bevételeket, fejleszteni a technológiai hátteret és beépíteni a mesterséges intelligenciát a szerkesztőségi munkafolyamatokba.

A cél nem az újságírói munka kiváltása, hanem a tartalomgyártás gyorsítása, a kutatási és háttérfeladatok automatizálása, valamint az előfizetői élmény javítása.

Bár a CNN, az NBC News, az RTL Group vagy a francia lapkiadók eltérő piacokon működnek, a döntéseik mögött ugyanaz a felismerés húzódik meg: a közönség figyelméért folyó verseny ma már elsősorban a digitális térben zajlik.

A médiacégek számára a kérdés egyre kevésbé az, hogy szükség van-e átalakulásra, hanem egyre inkább az, hogy milyen gyorsan képesek alkalmazkodni ahhoz a környezethez, ahol a mobiltelefon, a videó, a közösségi platformok, az ajánlórendszerek és a mesterséges intelligencia határozza meg, miként jutnak el a tartalmak a felhasználókhoz.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
1065 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu