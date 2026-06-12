Emberek ezreit építik le a médiaóriások, a CNN-től az RTL-ig mindenki ugyanarra készül – a teljes iparág új korszakba lépett

A médiavállalatok átalakulásáról szóló hírek az elmúlt hónapokban szinte folyamatosan érkeztek a világ különböző pontjairól. A médiaóriások, köztük a CNN, az NBC News, az RTL Group vagy éppen több vezető francia lapkiadó eltérő piaci környezetben működik, mégis hasonló döntéseket hoz: szervezeti átalakításokkal, költségcsökkentéssel és digitális beruházásokkal próbálnak alkalmazkodni ahhoz, hogy a közönség egyre nagyobb része már nem a hagyományos televízión, rádión vagy nyomtatott sajtón keresztül fogyaszt tartalmat.

Emberek ezreit építik le az amerikai médiaóriások, a CNN-től az RTL-ig mindenki ugyanarra készül – a teljes iparág új korszakba lépett / Fotó: Robert Way

A változások mögött nem egyetlen ok áll. A lineáris televíziózás visszaszorulása, a nyomtatott lapok példányszámának csökkenése, a reklámbevételek egy részének globális technológiai platformokhoz áramlása, valamint a mesterséges intelligencia megjelenése egyszerre alakítja át az üzleti modelleket. A nagy nemzetközi médiacégek többsége már nem egyszerű költségcsökkentésként, hanem stratégiai átrendeződésként tekint ezekre a lépésekre.

Az amerikai médiaóriások is küzdenek

A CNN 2025 elején mintegy 200 munkakörben jelentett be leépítést, ami a vállalat dolgozóinak nagyjából 6 százalékát érintette. Mark Thompson vezérigazgató szerint a döntés hátterében az áll, hogy a hagyományos kábeltelevíziós hírfogyasztás visszafordíthatatlanul csökken.

A vállalat ugyanakkor nem egyszerűen létszámot csökkentett.

A CNN párhuzamosan 70 millió dolláros (mintegy 24 milliárd forintos) beruházást indított digitális üzletágának fejlesztésére, és célja,

hogy 2030-ra egymilliárd dolláros (mintegy 350 milliárd forintos) digitális bevételt érjen el. A társaság új streamingtermékeken, előfizetéses szolgáltatásokon és mobilos tartalmakon dolgozik, miközben több száz új digitális pozíció létrehozását is tervezi.

Az NBC News idén körülbelül 150 munkatársat érintő leépítést hajtott végre. A háttérben elsősorban nem a klasszikus médiapiaci visszaesés, hanem a Comcast médiaportfóliójának átszervezése áll. A vállalat ugyanis külön tőzsdei társaságba szervezi ki több kábeltelevíziós érdekeltségét, köztük az MSNBC-t és a CNBC-t. Az átalakulás miatt megszűnnek bizonyos közös infrastruktúrák és szerkesztőségi funkciók, ugyanakkor az NBC párhuzamosan új előfizetéses hírszolgáltatást és további digitális termékeket készít elő.