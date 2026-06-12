Emberek ezreit építik le a médiaóriások, a CNN-től az RTL-ig mindenki ugyanarra készül – a teljes iparág új korszakba lépett
A médiavállalatok átalakulásáról szóló hírek az elmúlt hónapokban szinte folyamatosan érkeztek a világ különböző pontjairól. A médiaóriások, köztük a CNN, az NBC News, az RTL Group vagy éppen több vezető francia lapkiadó eltérő piaci környezetben működik, mégis hasonló döntéseket hoz: szervezeti átalakításokkal, költségcsökkentéssel és digitális beruházásokkal próbálnak alkalmazkodni ahhoz, hogy a közönség egyre nagyobb része már nem a hagyományos televízión, rádión vagy nyomtatott sajtón keresztül fogyaszt tartalmat.
A változások mögött nem egyetlen ok áll. A lineáris televíziózás visszaszorulása, a nyomtatott lapok példányszámának csökkenése, a reklámbevételek egy részének globális technológiai platformokhoz áramlása, valamint a mesterséges intelligencia megjelenése egyszerre alakítja át az üzleti modelleket. A nagy nemzetközi médiacégek többsége már nem egyszerű költségcsökkentésként, hanem stratégiai átrendeződésként tekint ezekre a lépésekre.
Az amerikai médiaóriások is küzdenek
A CNN 2025 elején mintegy 200 munkakörben jelentett be leépítést, ami a vállalat dolgozóinak nagyjából 6 százalékát érintette. Mark Thompson vezérigazgató szerint a döntés hátterében az áll, hogy a hagyományos kábeltelevíziós hírfogyasztás visszafordíthatatlanul csökken.
A vállalat ugyanakkor nem egyszerűen létszámot csökkentett.
A CNN párhuzamosan 70 millió dolláros (mintegy 24 milliárd forintos) beruházást indított digitális üzletágának fejlesztésére, és célja,
hogy 2030-ra egymilliárd dolláros (mintegy 350 milliárd forintos) digitális bevételt érjen el. A társaság új streamingtermékeken, előfizetéses szolgáltatásokon és mobilos tartalmakon dolgozik, miközben több száz új digitális pozíció létrehozását is tervezi.
Az NBC News idén körülbelül 150 munkatársat érintő leépítést hajtott végre. A háttérben elsősorban nem a klasszikus médiapiaci visszaesés, hanem a Comcast médiaportfóliójának átszervezése áll. A vállalat ugyanis külön tőzsdei társaságba szervezi ki több kábeltelevíziós érdekeltségét, köztük az MSNBC-t és a CNBC-t. Az átalakulás miatt megszűnnek bizonyos közös infrastruktúrák és szerkesztőségi funkciók, ugyanakkor az NBC párhuzamosan új előfizetéses hírszolgáltatást és további digitális termékeket készít elő.
A társaság szerint a megszüntetett állások jelentős részét új munkakörök válthatják fel, miközben közel 140 nyitott pozíciót is meghirdettek.
Európában is a streaming lett a prioritás
Az európai médiapiac egyik legnagyobb szereplője, az RTL Group 2025-ben mintegy 600 munkahely megszüntetését jelentette be Németországban.
A vállalat indoklása szerint a hagyományos televíziós reklámpiac tartós gyengülése és a streamingplatformok térnyerése miatt szükség van a működés átalakítására. Az RTL egyre nagyobb hangsúlyt helyez az RTL+ szolgáltatás fejlesztésére, miközben a lineáris televíziós üzletág költségeit csökkenti.
A német médiapiacon különösen élesen látszik a generációváltás:
a fiatalabb korosztályok már sokkal nagyobb arányban fogyasztanak videós tartalmakat streamingplatformokon és közösségi médiás felületeken, mint hagyományos televíziós csatornákon.
A legnagyobb átalakulás talán a francia nyomtatott médiapiacon zajlik. A Le Monde összesítése szerint 2025 decembere óta közel ezer munkahely megszüntetését jelentették be különböző lapkiadók.
A Prisma Media több mint 260 állás megszüntetését tervezi, a CMI France több mint 130 munkakör átalakítását jelentette be, és a regionális lapkiadóknál és az országos médiavállalatoknál is jelentős költségcsökkentési programok indultak.
A probléma gyökere kettős. A nyomtatott példányszámok évek óta csökkennek, miközben a digitális átállás jelentős beruházásokat igényel. Több regionális kiadó bevételeinek még mindig döntő része papíralapú termékekből származik, melyek éves szinten 7-8 százalékos visszaesést mutatnak.
A The Washington Post is a hatékonyságot keresi
A világ legismertebb sajtómárkái közül a The Washington Post is jelentős szervezeti átalakításokon ment keresztül az elmúlt időszakban. A lap vezetése egyszerre próbálja növelni a digitális előfizetői bevételeket, fejleszteni a technológiai hátteret és beépíteni a mesterséges intelligenciát a szerkesztőségi munkafolyamatokba.
A cél nem az újságírói munka kiváltása, hanem a tartalomgyártás gyorsítása, a kutatási és háttérfeladatok automatizálása, valamint az előfizetői élmény javítása.
Bár a CNN, az NBC News, az RTL Group vagy a francia lapkiadók eltérő piacokon működnek, a döntéseik mögött ugyanaz a felismerés húzódik meg: a közönség figyelméért folyó verseny ma már elsősorban a digitális térben zajlik.
A médiacégek számára a kérdés egyre kevésbé az, hogy szükség van-e átalakulásra, hanem egyre inkább az, hogy milyen gyorsan képesek alkalmazkodni ahhoz a környezethez, ahol a mobiltelefon, a videó, a közösségi platformok, az ajánlórendszerek és a mesterséges intelligencia határozza meg, miként jutnak el a tartalmak a felhasználókhoz.