Német autógyárak hányattatásai: a Volkswagen után a Mercedes is beszállt a hadiiparba, ott legalább van kereslet

A Mercedes-Benz együttműködésre készül egy olyan startuppal, amelynek célja Európa kritikus infrastruktúrájának védelme az ellenséges drónokkal szemben. Ezzel a nehézségekkel küzdő német autóipari óriás a legújabb szereplővé válik, amely a védelmi szektorban terjeszkedik.

Mercedes G-osztály – a rapsztárok és a milliomosok terepjárójából drónelhárító-alap lesz / Fotó: AFP

A helyzetet ismerő két forrás szerint a stuttgarti autógyártó szerdán szándéknyilatkozatot ír alá a müncheni Tytan Technologies vállalattal. Az együttműködés keretében a Mercedes járműveket biztosít majd egy mobil légvédelmi rendszerhez, amelynek feladata a kis méretű, úgynevezett FPV (first-person view) drónok megsemmisítése. Ezek a drónok egyre nagyobb aggodalmat keltenek az európai hírszerző szolgálatok körében.

Európai tisztségviselők Oroszországot teszik felelőssé azért, hogy a 2022-es teljes körű ukrajnai invázió óta jelentősen megszaporodtak a repülőterek körüli gyanús drónészlelések, valamint a katonai bázisok és más stratégiai jelentőségű létesítmények feletti berepülések.

A Sprinter és a G-osztályú terepjáró a fókuszban

A Drone Defender névre keresztelt rendszer a Mercedes Sprinter furgonját és a gyártó G-osztályú terepjárójának katonai változatát használja majd fegyverhordozó platformként. Az utóbbi jármű már szolgálatban áll a német hadseregnél.

A rendszer különböző érzékelőkkel és indítóberendezésekkel lesz felszerelve, amelyek a Tytan által fejlesztett elfogó drónokat vetik be.

Ezeket arra tervezték, hogy a gyanús pilóta nélküli légi járműveket vagy nekiütközéssel, vagy robbanófej segítségével semmisítsék meg.

A két vállalat célja egy olyan rendszer létrehozása, amely jóval olcsóbb és könnyebben hozzáférhető, mint a frontvonalon alkalmazott, összetett légvédelmi platformok. Ilyen például a Rheinmetall Skyranger rendszere, amely hatékonynak bizonyult az orosz drónok lelövésében Ukrajnában, ugyanakkor

járművenként több mint 10 millió euróba kerül,

és a szállításoknál is késedelmek jelentkeztek.

A Tytan, amely már gyárt egy Metis nevű elfogódrónt, az év végére tervezi a Defender rendszer sorozatgyártásának elindítását. A cél az, hogy évente több ezer rendszert állítsanak elő.